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На Черкащині пролунали вибухи: Працює ППО

Вибухи пролунали біля Черкас

Біля Черкас пролунали вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами кореспондентів Суспільного, поблизу Черкас та у Черкасах було чутно кілька вибухів. Працюють сили ППО.

Глава ОВА Ігор Табурець заявив про атаку ворожих дронів.

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вибух (4525) Черкаси (568) Чернігівська область (948)


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