На Черкащині пролунали вибухи: Працює ППО
Біля Черкас пролунали вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами кореспондентів Суспільного, поблизу Черкас та у Черкасах було чутно кілька вибухів. Працюють сили ППО.
Глава ОВА Ігор Табурець заявив про атаку ворожих дронів.
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