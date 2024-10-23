Россияне атаковали Черкасщину "шахедами": Повреждено здание автовокзала. ФОТОрепортаж
С ночи российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА. Есть попадания.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Силы ПВО, мобильные огневые группы и РЭБ-противодействие уничтожили 6 ударных БПЛА РФ. Однако есть попадания
Черкасский район
Оккупанты целились по объектам инфраструктуры. Повреждено здание вполне гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобили.
Золотоношский район
Обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения.
Уманский район
Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько авто. Обследование территории продолжается.
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Дмитрий Дмитриц
показать весь комментарий23.10.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Marat Davydov #394904
показать весь комментарий23.10.2024 11:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владлен Гаращук
показать весь комментарий23.10.2024 11:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
kergudu barbambiya
показать весь комментарий23.10.2024 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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