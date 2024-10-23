Россияне атаковали Черкасщину "шахедами": Повреждено здание автовокзала. ФОТОрепортаж

С ночи российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА. Есть попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО, мобильные огневые группы и РЭБ-противодействие уничтожили 6 ударных БПЛА РФ. Однако есть попадания

Черкасский район

Оккупанты целились по объектам инфраструктуры. Повреждено здание вполне гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобили.

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Золотоношский район

Обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения.

Уманский район

Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько авто. Обследование территории продолжается.

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