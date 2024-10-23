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Россияне атаковали Черкасщину "шахедами": Повреждено здание автовокзала. ФОТОрепортаж

С ночи российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА. Есть попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО, мобильные огневые группы и РЭБ-противодействие уничтожили 6 ударных БПЛА РФ. Однако есть попадания

Черкасский район

Оккупанты целились по объектам инфраструктуры. Повреждено здание вполне гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобили.

Также читайте: Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и медицинское учреждение на Херсонщине

Золотоношский район

Обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения.

Уманский район

Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько авто. Обследование территории продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: Рашисты 24 раза били по области, 3 человека погибли, 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину
Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину
Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину

Автор: 

обстрел (27885) Черниговская область (1173)


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Збивають прямо над селами. Ні до, ні після, а над.
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23.10.2024 11:06 Ответить
Пряме.
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23.10.2024 11:10 Ответить
Цілили не по автовокзалу. Над ним збили.
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23.10.2024 11:15 Ответить
Там поряд непрацюючий (дуже давно) цивільний аеродром.
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23.10.2024 11:45 Ответить
 
 