Росіяни атакували Черкащину "шахедами": Пошкоджено будівлю автовокзалу. ФОТОрепортаж
Із ночі російські окупанти атакували Черкащину ударними БПЛА. Є влучання.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Сили ППО, мобільні вогневі групи та РЕБ-протидія знищили 6 ударних БПЛА РФ. Проте є влучання
Черкаський район
Окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.
Золотоніський район
Уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.
Уманський район
Уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто. Обстеження території триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Дмитриц
показати весь коментар23.10.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Marat Davydov #394904
показати весь коментар23.10.2024 11:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владлен Гаращук
показати весь коментар23.10.2024 11:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
kergudu barbambiya
показати весь коментар23.10.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль