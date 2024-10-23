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Росіяни атакували Черкащину "шахедами": Пошкоджено будівлю автовокзалу. ФОТОрепортаж

Із ночі російські окупанти атакували Черкащину ударними БПЛА. Є влучання.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО, мобільні вогневі групи та РЕБ-протидія знищили 6 ударних БПЛА РФ. Проте є влучання

Черкаський район

Окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.

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Золотоніський район

Уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.

Уманський район

Уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто. Обстеження території триває.

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Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину
Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину
Наслідки атаки російських шахедів на Черкащину

Автор: 

обстріл (29206) Чернігівська область (948)


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Збивають прямо над селами. Ні до, ні після, а над.
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23.10.2024 11:06 Відповісти
Пряме.
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23.10.2024 11:10 Відповісти
Цілили не по автовокзалу. Над ним збили.
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23.10.2024 11:15 Відповісти
Там поряд непрацюючий (дуже давно) цивільний аеродром.
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23.10.2024 11:45 Відповісти
 
 