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Унаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено підприємства у Черкасах. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці російські війська атакували Черкаси безпілотниками, унаслідок чого є влучання у два підприємства.

Про це повідомили у пресслужбу Черкаської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, приблизно о 8 годині ранку під час повітряної тривоги відбулося влучання ворожого БПЛА по двох підприємствах м. Черкаси, одне з яких – комунальне.

Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

У результаті вибуху пошкоджено приміщення підприємств, стіни, покрівлю, вибито скло, а також зазнали ушкоджень автомобілі.

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Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня
Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

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Повідомляється, що на місці події працюють прокурори, слідчі УСБУ, вибухотехніки та пожежники ДСНС в Черкаській області. Розмір збитків завданих злочином, у тому числі навколишньому середовищу, встановлюється.

Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня
Наслідки атаки на Черкаси 23 жовтня

Автор: 

обстріл (29206) Черкаси (568)


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Локаційно втрачені?
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23.10.2024 12:36 Відповісти
в кацапів "абломки", а в нас "локаційно втрачені".
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23.10.2024 12:45 Відповісти
 
 