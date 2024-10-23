Унаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено підприємства у Черкасах. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці російські війська атакували Черкаси безпілотниками, унаслідок чого є влучання у два підприємства.
Про це повідомили у пресслужбу Черкаської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, приблизно о 8 годині ранку під час повітряної тривоги відбулося влучання ворожого БПЛА по двох підприємствах м. Черкаси, одне з яких – комунальне.
У результаті вибуху пошкоджено приміщення підприємств, стіни, покрівлю, вибито скло, а також зазнали ушкоджень автомобілі.
Повідомляється, що на місці події працюють прокурори, слідчі УСБУ, вибухотехніки та пожежники ДСНС в Черкаській області. Розмір збитків завданих злочином, у тому числі навколишньому середовищу, встановлюється.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар23.10.2024 12:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар23.10.2024 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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