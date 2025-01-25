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В течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии, минометов и атаковали КАБами: ранен человек, повреждены дома и авто

Ворожі обстріли Сумщини

В течение дня субботы, 25 января, российские захватчики совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов на территории 9 громад области. В одной из них ранен человек.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БПЛА и удары FPV-дронами, в результате чего ранен один гражданский человек;
  • Ахтырская громада: с территории РФ осуществлен удар с использованием БПЛА, в результате чего поврежден двухэтажный жилой дом;
  • Эсманьская громада: две мины сбросили россияне на территорию громады;
  • Белопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дроном и сбросил взрывное устройство с БПЛА;
  • Краснопольская громада: были минометные обстрелы, артобстрел, сброс с вражеского БПЛА взрывных устройств, удары FPV-дронами, в результате чего поврежден частный жилой дом.
  • Миропольская громада: четыре мины сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел из РСЗО, удары FPV-дронами, в результате чего были повреждены 2 автомобиля;
  • Хотинская громада: из вражеского самолета выпущено 2 КАБа;
  • Юнаковская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ, обстрел из ствольной артиллерии;
  • Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами, минометные обстрелы и сброс взрывных устройств с БПЛА.

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