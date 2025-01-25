В течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии, минометов и атаковали КАБами: ранен человек, повреждены дома и авто
В течение дня субботы, 25 января, российские захватчики совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов на территории 9 громад области. В одной из них ранен человек.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БПЛА и удары FPV-дронами, в результате чего ранен один гражданский человек;
- Ахтырская громада: с территории РФ осуществлен удар с использованием БПЛА, в результате чего поврежден двухэтажный жилой дом;
- Эсманьская громада: две мины сбросили россияне на территорию громады;
- Белопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дроном и сбросил взрывное устройство с БПЛА;
- Краснопольская громада: были минометные обстрелы, артобстрел, сброс с вражеского БПЛА взрывных устройств, удары FPV-дронами, в результате чего поврежден частный жилой дом.
- Миропольская громада: четыре мины сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел из РСЗО, удары FPV-дронами, в результате чего были повреждены 2 автомобиля;
- Хотинская громада: из вражеского самолета выпущено 2 КАБа;
- Юнаковская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ, обстрел из ствольной артиллерии;
- Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами, минометные обстрелы и сброс взрывных устройств с БПЛА.
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