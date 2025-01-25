С начала суток на фронте произошло 159 боестолкновений, на Покровском направлении отбито 39 атак врага, еще девять - продолжаются, - Генштаб
С начала суток 25 января, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 159 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 32 авиационных удара с применением 59 КАБов, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на Харьковщине
На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.
Бои на Востоке
Двадцать восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское. Наши защитники отбили 24 атаки противника, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника в районе Верхнекаменки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали 32 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора, сейчас продолжаются семь боестолкновений.
Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки. Тридцать девять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений - продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБ оказался населенный пункт Малая Токмачка.
Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Ситуация на других направлениях
Шестнадцать боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, два из которых продолжаются до сих пор. В течение суток враг осуществил 420 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня, нанес 25 авиационных ударов, сбросив 42 управляемых бомбы.
На Гуляйпольском и Харьковском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
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У Великій Новосілці противник встановив свій прапор у південній частині селища.
Конфігурація лінії фронту на уточненні.
На Костянтинопольському напрямку противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на північ від річки Сухі Яли на ділянці завширшки до 4.48 км на глибину до 600 метрів і на північно-східній околиці н.п. Дачне на глибину до 800 метрів.
На Покровському напрямі зберігається найвища інтенсивність бойових дій у районі н.п. Петропавлівка, Новоандріївка, Успенівка, Удачне, Котлине та Баранівка.
Ситуація в Торецьку:
На північній околиці міста йдуть бої за шахту «Торецька» та у північній частині селища Кримське (у Торецькій міській громаді).
На півдні міста противник просунувся у північно-східній частині «Куркуульського Хутора» (входить у район Забалка) і продовжує штурмові дії у південному та західному напрямках.
Ситуація у Курській області:
На північному фланзі російські війська продовжують атаки піхотними та мотострілецькими підрозділами у напрямку н.п. Стара Сорочина, Вікторівка та Микільський. На північній околиці останнього бійці 82-го ОДШБр розбили штурмову групу противника під час спроби зайняти лісосмуги.
На лівому фланзі російські війська атакують у напрямку н.п. Свердликово. На північному фланзі бойові зіткнення продовжуються в районі н.п. Рускоє Порєчноє. На південному фланзі точаться бої різного ступеня інтенсивності в районі н.п. Куриловка, Махновка та Черкаская Конопелька."