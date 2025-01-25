Вдоль всей линии фронта произошло 123 боестолкновения, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности - сбрасывают КАБы, и осуществляют атаки на всех направлениях востока и юга Украины. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходино Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
Обстановка на Харьковщине
Семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часова Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. Сейчас продолжаются 13 боестолкновений.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Константинопольское. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.
В Генштабе добавили, что на Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском, Харьковском, Сиверском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Обстановка на Севере
Пятнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБа и совершил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из РСЗО.
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