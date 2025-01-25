Вдоль всей линии фронта произошло 123 боестолкновения, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности - сбрасывают КАБы, и осуществляют атаки на всех направлениях востока и юга Украины. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходино Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Обстановка на Харьковщине

Семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часова Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы. Сейчас продолжаются 13 боестолкновений.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Константинопольское. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

В Генштабе добавили, что на Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском, Харьковском, Сиверском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

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Обстановка на Севере

Пятнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБа и совершил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из РСЗО.