Войска РФ хотели вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, на Покровском – отбито более 80 штурмов, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боестолкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 56 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 155 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1410 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области; Новоданиловка Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать других важных объектов противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении оккупанты 43 раза атаковали в районах Часова Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в направлении Константинополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

На Северском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.