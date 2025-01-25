Общие боевые потери РФ с начала войны – около 828 470 человек (+1650 за сутки), 9859 танков, 22 309 артсистем, 20 545 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 828 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 828470 (+1650) человек,

танков - 9859 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 20545 (+37) ед,

артиллерийских систем - 22309 (+14) ед,

РСЗО - 1263 (+0) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23213 (+51),

крылатые ракеты - 3053 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35071 (+79) ед,

специальная техника - 3715 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.