Общие боевые потери РФ с начала войны – около 828 470 человек (+1650 за сутки), 9859 танков, 22 309 артсистем, 20 545 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 828 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 828470 (+1650) человек,
танков - 9859 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 20545 (+37) ед,
артиллерийских систем - 22309 (+14) ед,
РСЗО - 1263 (+0) ед,
средства ППО - 1050 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23213 (+51),
крылатые ракеты - 3053 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 35071 (+79) ед,
специальная техника - 3715 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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