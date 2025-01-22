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Воины 3-й ОШБр не дали врагу дойти до наших позиций и ликвидировали штурмовую группу из 5 пехотинцев. ВИДЕО

Вражеские пехотинцы наступали на украинские позиции, однако бойцы подразделений "PNK Group" 2-го мехбата и Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали оккупантов.

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Первого российского солдата удалось атаковать на открытой местности, остальным же удалось добежать до укрытия. Однако FPV-дроны ликвидировали захватчиков и там. Поэтому были уничтожены пять пехотинцев армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) ликвидация (3657) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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КРАСІВОЄ...командир красава.. добив всіх дронами, щоб не було питаннь.
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22.01.2025 23:54 Ответить
Смачно дохнуть свинособаки..
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23.01.2025 00:27 Ответить
@ Рашистська баба "Яга" не полетіла. Пом'янемо... операторів - https://x.com/i/status/1882139867209142302 відео.
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23.01.2025 00:39 Ответить
Дійти до ІІІ-ої???? Зась!!!!
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23.01.2025 00:47 Ответить
Справжнє жало кацапа...
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23.01.2025 00:50 Ответить
чергова серія "13 ********" від ПМ. Випуск №27 "Денні FPV".
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iu1j/part_1_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина перша.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iw9a/part_2_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина друга.
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23.01.2025 01:19 Ответить
 
 