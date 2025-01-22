Воины 3-й ОШБр не дали врагу дойти до наших позиций и ликвидировали штурмовую группу из 5 пехотинцев. ВИДЕО

Вражеские пехотинцы наступали на украинские позиции, однако бойцы подразделений "PNK Group" 2-го мехбата и Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали оккупантов.

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Первого российского солдата удалось атаковать на открытой местности, остальным же удалось добежать до укрытия. Однако FPV-дроны ликвидировали захватчиков и там. Поэтому были уничтожены пять пехотинцев армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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