РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10470 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 744 22

Пес грызет ноги ликвидированного российского захватчика. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавший пес терзает тело ликвидированного оккупанта и топчется вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Смотрите также: Оккупант покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) животные (935) защита животных (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Песика щиро жаль. Через такого падлюку песик залишився бе хазяїв, які його годували. Тому у цьому всьиму є якась вища справедливість, або ж карма.
показать весь комментарий
22.01.2025 22:49
+8
Навіть псу не подобається нога окупанта на українській землі.
показать весь комментарий
22.01.2025 22:54
+5
от ти завжди своїм реалізмом нівелюєш креативні ідеї. Не даси заробити на постачаннях гієн.
показать весь комментарий
23.01.2025 00:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пес шарпає

Певно, пес фірми SHARP!
)))
показать весь комментарий
22.01.2025 22:47 Ответить
згадвюалися Шао-Бао … купила мама коника а коник…
показать весь комментарий
22.01.2025 22:48 Ответить
Песика щиро жаль. Через такого падлюку песик залишився бе хазяїв, які його годували. Тому у цьому всьиму є якась вища справедливість, або ж карма.
показать весь комментарий
22.01.2025 22:49 Ответить
собаки не справляються. Якщо війна продовжиться ще рік, то прийдеться завозити гієн для утилізації.. Думаю, зєлєнскій домовиться з рамафосою про постачання.
показать весь комментарий
22.01.2025 22:53 Ответить
Померзнуть(
показать весь комментарий
22.01.2025 23:04 Ответить
у вас хибне уявлення про гієн. вони прекрасно себе чухають на снігу при мінус 10.
показать весь комментарий
22.01.2025 23:17 Ответить
Літо прийде - мухи справляться... Це набагато ефективніші "утилізатори"...
показать весь комментарий
23.01.2025 00:34 Ответить
от ти завжди своїм реалізмом нівелюєш креативні ідеї. Не даси заробити на постачаннях гієн.
показать весь комментарий
23.01.2025 00:43 Ответить
Опариш надійніше.
показать весь комментарий
23.01.2025 01:00 Ответить
Ну, тогда вместе с гиенами и грифов-стервятников, полный африканский пейзаж и я с птичками в доле
показать весь комментарий
23.01.2025 01:13 Ответить
Навіть псу не подобається нога окупанта на українській землі.
показать весь комментарий
22.01.2025 22:54 Ответить
Собацюра залякує корейців.
показать весь комментарий
22.01.2025 23:05 Ответить
+ 100 !
показать весь комментарий
23.01.2025 01:31 Ответить
Шкода песика, вимушений падалью (в прямому та переносному сенсі) харчуватись.
показать весь комментарий
22.01.2025 23:10 Ответить
Сэр Баскервиль снова охотиться у Гримпенской трясины...
показать весь комментарий
22.01.2025 23:20 Ответить
Кадри із фільму жахів 😡
показать весь комментарий
22.01.2025 23:36 Ответить
Аби пес заразу якусь не підчепив...
показать весь комментарий
23.01.2025 00:58 Ответить
чергова серія "13 ********" від ПМ.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iu1j/part_1_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина перша.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iw9a/part_2_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина друга.
показать весь комментарий
23.01.2025 01:16 Ответить
Природа вона така дивовижна - усе намагається перетворити на щось корисне...
Опале листя у перегній, чмоскалів у собаче гівно...
*********...))
показать весь комментарий
23.01.2025 01:20 Ответить
Вчора котик, сьогодні песик. Бідолашні тваринки, їдять усякий непотріб
показать весь комментарий
23.01.2025 08:28 Ответить
 
 