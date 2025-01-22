Пес грызет ноги ликвидированного российского захватчика. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавший пес терзает тело ликвидированного оккупанта и топчется вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

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