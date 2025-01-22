Пес грызет ноги ликвидированного российского захватчика. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой одичавший пес терзает тело ликвидированного оккупанта и топчется вокруг него.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой собака грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.
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+8 Rostyslav Komarnytsky
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Певно, пес фірми SHARP!
)))
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iu1j/part_1_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина перша.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iw9a/part_2_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина друга.
Опале листя у перегній, чмоскалів у собаче гівно...
*********...))