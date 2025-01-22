Оккупант покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата. ВИДЕО

Российский захватчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись в голову из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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