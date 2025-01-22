Оккупант покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата. ВИДЕО
Российский захватчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись в голову из автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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показать весь комментарий22.01.2025 21:23 Ссылка
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7jfzs/nsfw_a_russian_soldier_wounded_by_a_drone_dropped/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7jfzs/nsfw_a_russian_soldier_wounded_by_a_drone_dropped/