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Оккупант покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата. ВИДЕО

Российский захватчик покончил жизнь самоубийством, застрелившись в голову из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) самоубийство (1011)


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Топ комментарии
+13
Стрілялись би, суки, дома і не паскудили нашу землю!
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22.01.2025 21:23
+7
Якось це в них хаотично. А хочеться, щоб масово, дружно, по команді, і прямо на Кацапії.
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22.01.2025 21:23
+4
Таке IQ застрелив(((
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22.01.2025 21:18
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Мабуть в карти програвся...
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22.01.2025 21:17 Ответить
Таке IQ застрелив(((
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22.01.2025 21:18 Ответить
А такі плани були
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22.01.2025 21:21 Ответить
Так я не зрозумів, він кредит погасив ?
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22.01.2025 21:28 Ответить
Якось це в них хаотично. А хочеться, щоб масово, дружно, по команді, і прямо на Кацапії.
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22.01.2025 21:23 Ответить
Стрілялись би, суки, дома і не паскудили нашу землю!
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22.01.2025 21:23 Ответить
кацапы очень часто имитируют самоубийство. Поэтому контрольный сброс на лежащего орка никогда не помешает. Тем более когда дрону ничего не угрожает .....
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22.01.2025 21:25 Ответить
А навіщо прийшов в Україну ?
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22.01.2025 21:25 Ответить
ну і нехай та і по йух… кацапське добриво має гнити на росії… що воно сюди приповзли то є наша біда…
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22.01.2025 21:27 Ответить
Останні слова мабуть були - за білу ладу
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22.01.2025 22:06 Ответить
Губами нежно обними конец ствола -
Нажми курок и ты увидишь рай ***** !
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22.01.2025 22:07 Ответить
Його вже зачекалися, коли ти **** вже здохнеш...
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23.01.2025 00:01 Ответить
Здесь ешё одно, но красочнее и с повышенной чёткостью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7jfzs/nsfw_a_russian_soldier_wounded_by_a_drone_dropped/
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23.01.2025 01:24 Ответить
Здесь ешё одно, но красочнее и с повышенной чёткостью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7jfzs/nsfw_a_russian_soldier_wounded_by_a_drone_dropped/
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23.01.2025 01:33 Ответить
Читаю коментарі деяких дописувачів, бачу невдоволення фактом відсутності масовості у діях по самознищенню у русскіх. Але ж треба врахувати, що русскій - то є абсолютно дикунська скотина, яка не знайома з дисципліною та порядком. Тому кожна окремий випадок самознищення московитів є позитивним проявом, бо то є актом очищення планети від бруду.
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23.01.2025 02:55 Ответить
 
 