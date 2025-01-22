Воины 10-й ОГШБр отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами на Северском направлении. ВИДЕО
На Северском направлении воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подразделения "Galician Squad" успешно отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Такой способ передвижения противником на этом направлении с каждым днем масштабируется", - сообщили бойцы.
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