Воины 10-й ОГШБр отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подразделения "Galician Squad" успешно отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой способ передвижения противником на этом направлении с каждым днем масштабируется", - сообщили бойцы.