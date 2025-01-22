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Воины 10-й ОГШБр отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами на Северском направлении. ВИДЕО

На Северском направлении воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подразделения "Galician Squad" успешно отразили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой способ передвижения противником на этом направлении с каждым днем масштабируется", - сообщили бойцы.

Автор: 

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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i6soiy/ua_10th_mtn_assault_brigades_108th_battalion/ Підрозділ БПЛА 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмовї бригади «Едельвейс» допоміг відбити масштабний штурм російської мотопіхоти на сіверському напрямку, залишивши в результаті 27 нападників дохлими і трьох пораненими.
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22.01.2025 20:48 Ответить
Купив Яву(мотоцикл) - копай яму ..Тупі кацапській дибіли
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22.01.2025 20:48 Ответить
Мотоциклів жалко.
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22.01.2025 20:53 Ответить
Як співав один чувак:
«Ява», «Ява»! Пососи, раззява!
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23.01.2025 02:50 Ответить
чергова серія "13 ********" від ПМ. Випуск №27 "Денні FPV".
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iu1j/part_1_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина перша.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1i7iw9a/part_2_of_2_ukraines_birds_of_madyar_drone_team/ Частина друга.
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23.01.2025 03:30 Ответить
 
 