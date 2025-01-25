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Новости
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Враг пытался прорвать оборонительные рубежи близ Волчанска, в районе Тихого действовал при поддержке бронетехники, - ОТГ "Харьков"

Обстановка на Харківському напрямку 25 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки уничтожен 91 оккупант.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 25 января, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. В районе Тихого противник пытался прорваться при поддержке бронетехники, в ходе отражения наступательных действий наши воины уничтожили четыре вражеские БМП-3.

Российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с использованием 4 КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ шесть раз штурмовали в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 102 оккупанта, - ОТГ "Харьков"

Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 91 существо, из них безвозвратные - 52, санитарные - 39.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 4 боевые бронированные машины;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 11 автомобилей;
  • 6 единиц спецтехники;
  • 46 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено:

  • 80 укрытий для личного состава;
  • 4 места хранения боеприпасов;
  • 1 стартовая площадка запуска БпЛА.

Автор: 

боевые действия (4253) Волчанск (406) Харьковская область (1013) Чугуевский район (124) Тихое (10) война в Украине (4489) ОТГ Харьков (56)


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Ну, ось!
Поки трамушка седить в Овальному кабінеті Білого дому та пальцем в носі коверяється й думає, що війна в Україні сама по собі закінчиться, руси почали напирати й напирати.
Вони напевно здогадуюттся, що всі обійцянки трампушки про закінчення війни за 100 днів не варті нічого, так само, як й їх господар.
Може йому краще б було торгувати картоплею фрі в MD?
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25.01.2025 13:35 Ответить
А це повинно хвилювати перш за все 73% виборців "зе". Він їм в 2019 році сказав в лоб: "... всі в мене підете воювати, всі! Як, і жінки теж? Так! І жінки теж"! Ну все. Тепер за свій вибір треба 73% й відповідати. Хай несуть відповідальність за результат свого вибору.
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25.01.2025 21:39 Ответить
А що Трамп президент України? У нього своя країна на першому місці
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25.01.2025 13:42 Ответить
 
 