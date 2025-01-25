Враг пытался прорвать оборонительные рубежи близ Волчанска, в районе Тихого действовал при поддержке бронетехники, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки уничтожен 91 оккупант.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 25 января, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. В районе Тихого противник пытался прорваться при поддержке бронетехники, в ходе отражения наступательных действий наши воины уничтожили четыре вражеские БМП-3.
Российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с использованием 4 КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 91 существо, из них безвозвратные - 52, санитарные - 39.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 4 боевые бронированные машины;
- 1 артиллерийскую систему;
- 11 автомобилей;
- 6 единиц спецтехники;
- 46 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 80 укрытий для личного состава;
- 4 места хранения боеприпасов;
- 1 стартовая площадка запуска БпЛА.
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Поки трамушка седить в Овальному кабінеті Білого дому та пальцем в носі коверяється й думає, що війна в Україні сама по собі закінчиться, руси почали напирати й напирати.
Вони напевно здогадуюттся, що всі обійцянки трампушки про закінчення війни за 100 днів не варті нічого, так само, як й їх господар.
Може йому краще б було торгувати картоплею фрі в MD?