Враг пытался прорвать оборонительные рубежи близ Волчанска, в районе Тихого действовал при поддержке бронетехники, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки уничтожен 91 оккупант.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 25 января, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. В районе Тихого противник пытался прорваться при поддержке бронетехники, в ходе отражения наступательных действий наши воины уничтожили четыре вражеские БМП-3.

Российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с использованием 4 КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.

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Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 91 существо, из них безвозвратные - 52, санитарные - 39.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в частности:

4 боевые бронированные машины;

1 артиллерийскую систему;

11 автомобилей;

6 единиц спецтехники;

46 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено: