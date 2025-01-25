Оккупанты трижды атаковали острова Забыч и Казацкий на юге, потерпели поражение, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожая врага и его технику. За прошедшую ликвидировано 40 оккупантов и уничтожено 41 единицу вражеской техники.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Так, вражеские войска продолжают вести огонь по нашим позициям и прифронтовых населенных пунктах, где проживают мирные жители. За минувшие сутки зафиксировано более двухсот обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения.

Захватчик активно применяет БпЛА. За прошедшие сутки враг нанес 222 удара FPV- дронами различных модификаций и сбросил более 150 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.

Атакованы были прифронтовые населенные пункты Запорожской области, Куцурубская громада на Николаевщине и жители Антоновки Херсонской области.

Также противник нанес авиаудар по Новоданиловке Запорожской области, применив 2 управляемые авиабомбы.

Штурмы позиций Сил обороны

За минувшие сутки в операционной зоне на Южном направлении враг 7 раз прибегал к штурмовым действиям. Трижды атаковал острова Забич и Казацкий, не оставляя цели прорвать нашу линию обороны. Потерпев поражение, был вынужден отойти на свои исходные позиции.

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На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава и формирования их в штурмовые группы, готовя к возможным будущим атакам. Кроме того, враг не прекращает вести воздушную и инженерную разведку.

Потери армии РФ

За минувшие сутки вражеские потери составляют 40 оккупантов.

Кроме того уничтожены:

1 танк;

1 миномет и артиллерийская система (Д-20);

29 единиц автомобильной и бронетехники;

2 единицы ударных БпЛА типа "Shahed-136";

1 квадроцикл;

2 лодки;

3 спутниковых терминала "Starlink" и генератор;

3 средства РЭБ, в т.ч. "Гарпия".

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