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Каллас о "выборах" президента в Беларуси: Вопиющее надругательство над демократией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, а результат выборов в стране будет фиктивный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Лукашенко держится за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах. Это вопиющее надругательство над демократией. Лукашенко не имеет никакой легитимности", - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО

Каллас прокоментувала так звані президентські вибори у Білорусі

Напомним, 21 января в Беларуси началось досрочное голосование на так называемых президентских "выборах", которое продлится включительно до 25 января.

Демократические силы Беларуси неоднократно заявляли, что будут добиваться непризнания этих "выборов" международным сообществом.

Автор: 

Беларусь (7914) Лукашенко Александр (3617) Каллас Кая (228)


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Топ комментарии
+7
Коли у них були заворушення,українці писали їм---беріть в руки зброю !
Відповідь білорусів--ві нє панімаєтє...нє мєшайтє нам,у нас свой путь дємакратічєскій,... протестували з шаріками і цвіточками...на лавочки ставали босі.
додемократились...,думали що їм владу на тарілці піднесуть..і сам Лукашенка втікне.
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25.01.2025 23:27
+5
Да ну вас в дупу. Пригайте в шкарпетках де забажаєте. Під час срср, небуло жодного діседента білоруса. На...уй, на...уй.
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25.01.2025 23:11
+4
Саме так. Цих дебілів демократично вибрав відповілно угорський та словацький мудрий народ. Демократія та загальне виборче право дискредитували себе давно.
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25.01.2025 23:23
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А лукашенко на це начхати.
Він як вампір присосався.
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25.01.2025 23:04 Ответить
Усєм маїм злапихачам па бульбє у каждаю дирку.(с)
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25.01.2025 23:09 Ответить
Ну зато у вас есть "образцы демократии" в виде орбана, фицо...
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25.01.2025 23:10 Ответить
Саме так. Цих дебілів демократично вибрав відповілно угорський та словацький мудрий народ. Демократія та загальне виборче право дискредитували себе давно.
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25.01.2025 23:23 Ответить
Да ну вас в дупу. Пригайте в шкарпетках де забажаєте. Під час срср, небуло жодного діседента білоруса. На...уй, на...уй.
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25.01.2025 23:11 Ответить
Коли у них були заворушення,українці писали їм---беріть в руки зброю !
Відповідь білорусів--ві нє панімаєтє...нє мєшайтє нам,у нас свой путь дємакратічєскій,... протестували з шаріками і цвіточками...на лавочки ставали босі.
додемократились...,думали що їм владу на тарілці піднесуть..і сам Лукашенка втікне.
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25.01.2025 23:27 Ответить
С грузинами та же история
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26.01.2025 01:22 Ответить
беларуси навіть не спромоглися обнулити луку перед вибранням,
як кацапня з плешивим зробила,
а тупо продовжують перезібирати усату мумію,
яка, судячи по вазі, вже одна заміняє трійку потужних хокейних форвардів!
мета? - тушка від борта до борта!
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25.01.2025 23:14 Ответить
демократія та наруга над нею це останнє, що хвилює картопляного диктатора...
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25.01.2025 23:17 Ответить
В Азербайджані сімейна диктатура ще з совка, але там цивілізований світ проводить по дюжині заходів і самітів на рік. А Тарган у всього Заходу поперек горла стоїть, та й таких тарганів у всьому світі вагон. Як це працює.
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25.01.2025 23:18 Ответить
Він просто на фіг нікому не потрібен. В білорусів нічого немає крім бульби, лісів і кордону з ЄС. Починаючи з 1991 туди тікали і там накопичувались "когоспники", комуняки і військові пенсіонери з усього совка. Для них там створювалися такі ж умови як для вати в Севастополі. Білорусів вже немає. Вимерли і манкуртизувались. Це мертва земля. Скоро такою ж стане Грузія. Але якщо Україна переможе то повстання в Білорусі таки відбудеться.
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26.01.2025 00:03 Ответить
подивіться кому цікаво інтєрв'ю пазарьонка собчак-будете у шоці...
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25.01.2025 23:20 Ответить
Не називайте цю країну Білоруссю,адже ніяких ознак державності Білорусі немає.
Це Білорусія.
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25.01.2025 23:22 Ответить
WhiteRussia
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26.01.2025 01:04 Ответить
Наруга. Ха. Це звичайна кацапська практика. Будь-яка підкацапська країна є авторитарною. Там кремлядьські холуї чіпляються за владу, як воші за кожуха.
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25.01.2025 23:23 Ответить
ця "висока" представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая не хоче уточнити яка країна ЄС розірвала , з Білорусю , дипломатичні відносини ?!
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25.01.2025 23:44 Ответить
Цей вусатий тарган буде при владі до тих пір поки не передасть владу своєму Колєнькє.
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25.01.2025 23:54 Ответить
В ********** хоч якісь вибори, а наше блювотне прокляте зелене чмо продовжує царювати на кістках українців.
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26.01.2025 05:33 Ответить
Та зрозуміло, що це кричуща наруга над демократією. Ось в Румунії, коли Верховний суд взяв, і відмінив результати виборів президента, тому що кандидат, якій переміг не сподобався - оце зразок європейської демократії.
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26.01.2025 07:08 Ответить
Все після заворушень в Білорусі на минулих виборах, влади навчилися придушувати протестні ініціативи. Це доречі показав кейс Грузії. Тому якісь протест малоймовірний там,тим більше коли зараз йде війна у нас.
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26.01.2025 07:53 Ответить
 
 