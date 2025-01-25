Каллас о "выборах" президента в Беларуси: Вопиющее надругательство над демократией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, а результат выборов в стране будет фиктивный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Лукашенко держится за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах. Это вопиющее надругательство над демократией. Лукашенко не имеет никакой легитимности", - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО

Напомним, 21 января в Беларуси началось досрочное голосование на так называемых президентских "выборах", которое продлится включительно до 25 января.

Демократические силы Беларуси неоднократно заявляли, что будут добиваться непризнания этих "выборов" международным сообществом.