Каллас о "выборах" президента в Беларуси: Вопиющее надругательство над демократией
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, а результат выборов в стране будет фиктивный.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.
"Лукашенко держится за власть уже 30 лет. Завтра он переназначит себя на очередных фиктивных выборах. Это вопиющее надругательство над демократией. Лукашенко не имеет никакой легитимности", - подчеркнула она.
Напомним, 21 января в Беларуси началось досрочное голосование на так называемых президентских "выборах", которое продлится включительно до 25 января.
Демократические силы Беларуси неоднократно заявляли, что будут добиваться непризнания этих "выборов" международным сообществом.
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Він як вампір присосався.
Відповідь білорусів--ві нє панімаєтє...нє мєшайтє нам,у нас свой путь дємакратічєскій,... протестували з шаріками і цвіточками...на лавочки ставали босі.
додемократились...,думали що їм владу на тарілці піднесуть..і сам Лукашенка втікне.
як кацапня з плешивим зробила,
а тупо продовжують перезібирати усату мумію,
яка, судячи по вазі, вже одна заміняє трійку потужних хокейних форвардів!
мета? - тушка від борта до борта!
Це Білорусія.