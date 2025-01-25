Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО
Бойцы полка имени Кастуся Калиновского обратились к белорусам и призвали присоединяться к ним.
Обращение опубликовано на официальном телеграм-канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы, добровольцы полка Калиновского, уже сделали свое дело: мы боремся за свободу и право на жизнь. Зло не остановится само по себе, и время закончилось", - сообщили бойцы.
Топ комментарии
+10 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий25.01.2025 16:52 Ссылка
+9 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.01.2025 16:37 Ссылка
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий25.01.2025 16:56 Ссылка
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А тарган якраз те й робить. За рузьге методом через дупу. Просто цивілізований світ нє знаєт толк в ональних ігріщах, панімаш.
нема більше справжніх литвинів! нема культури! нема мови!
є раби мокшей!
живе бєларусь!
- У всіх європейських країнах вибирають президента, а в Білорусі - Лукашенка!
Ви думаєте, що після усіх рішень щодо війсткових ворогом України- ми ще не рашка 2.0? І у нас будуть чесні вибори?
Чи ви адепт зелепуті на і як я вже прочитала від військових "де б ми були, якби не він? І він не втік"
Живє Бєларусь!!!
Живє Вєчна!!!!!
В Білорусії, оті білоруси, на фабриках ,та заводах успішно клепають ,для рашистів ті самі дрони ,які летять нам на голову.