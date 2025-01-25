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Новости Видео Война
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Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского обратились к белорусам и призвали присоединяться к ним.

Обращение опубликовано на официальном телеграм-канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, добровольцы полка Калиновского, уже сделали свое дело: мы боремся за свободу и право на жизнь. Зло не остановится само по себе, и время закончилось", - сообщили бойцы.

Также смотрите: Украинские военные в Курской области взяли в плен российского заключенного, мобилизованного на войну. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7914) война (1400) Полк имени Кастуся Калиновского (25)


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Топ комментарии
+10
як то не прикро, але ви останні, зі справних сябрів!
нема більше справжніх литвинів! нема культури! нема мови!
є раби мокшей!
живе бєларусь!
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25.01.2025 16:52
+9
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25.01.2025 16:37
+9
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента, а в Білорусі - Лукашенка!
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25.01.2025 16:56
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Назначив би себе одразу царьом, накуя той цирк...
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25.01.2025 16:29 Ответить
Я сподіваюсь, що ви про таргана, а не про воїна з відео...
А тарган якраз те й робить. За рузьге методом через дупу. Просто цивілізований світ нє знаєт толк в ональних ігріщах, панімаш.
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25.01.2025 16:34 Ответить
Цивілізований світ у вашому розумінні - це хто?
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25.01.2025 16:36 Ответить
Ну, в цьому контексті це там, де вибори з вибором і результатом, не визначеним заздалегідь.
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25.01.2025 16:41 Ответить
Те ж що й "вибори" при есесері.
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25.01.2025 16:36 Ответить
Віктор Федорович, а ви були комуністом при есесесері?
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25.01.2025 16:39 Ответить
Ні.
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25.01.2025 16:41 Ответить
Він був шапкокрадом і двійчи зеком.
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26.01.2025 12:20 Ответить
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25.01.2025 16:37 Ответить
як то не прикро, але ви останні, зі справних сябрів!
нема більше справжніх литвинів! нема культури! нема мови!
є раби мокшей!
живе бєларусь!
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25.01.2025 16:52 Ответить
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента, а в Білорусі - Лукашенка!
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25.01.2025 16:56 Ответить
Одно отличие что бацька видать чуствует подход полка Калиновского и других его "фанатов" поэтому за последний месяц выпустил немало политзаключенных.Очкует однако..
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25.01.2025 17:41 Ответить
таке можна сказати як мінімум про 2-6 країн снг
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26.01.2025 09:38 Ответить
Яр Холодний
Ви думаєте, що після усіх рішень щодо війсткових ворогом України- ми ще не рашка 2.0? І у нас будуть чесні вибори?
Чи ви адепт зелепуті на і як я вже прочитала від військових "де б ми були, якби не він? І він не втік"
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26.01.2025 12:23 Ответить
Нічого не зрозумів...
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26.01.2025 12:49 Ответить
Красива мова білоруська.
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25.01.2025 18:24 Ответить
'
Живє Бєларусь!!!

Живє Вєчна!!!!!
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25.01.2025 19:25 Ответить
На всі 9 млн білорусів знайшлося лише кілька сотень справжніх білорусів-воїнів...Честь їм і шана але (можливо я дуже помиляюся),набагато більше користі було б і Білорусі і Україні,якби вони залишалися в себе і вели диверсійно-партизанську боротьбу проти Луки і русні всередині,на комунікаціях,аеродромах,ліквідації русні та ябацек тощо,адже Білорусь це не Херсонщина,для партизанів просто рай...
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25.01.2025 19:46 Ответить
Я не розумію чому ви смієтесь з білорусів і росіян,по тому що я бачу в нас є один ,,шоумен,, який не проти взвалити на свої плечі тяжкий хрест Лукашенка.
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25.01.2025 22:59 Ответить
Я продовжу ваше перше речення щодо сміється... А в нас що, краще? Потвори-73 вибрали під час війни ворога України. І незважаючи на смерті і руйнації з захопленням лижуть цю Московську sraku!
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26.01.2025 12:26 Ответить
І де там Білорусь ? може мова ? може прапор ? може гімн ? може герб висить Білорусі ? НІ ! Це - Білорусія.
В Білорусії, оті білоруси, на фабриках ,та заводах успішно клепають ,для рашистів ті самі дрони ,які летять нам на голову.
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25.01.2025 23:19 Ответить
Прапорець БРСР, на форумі «Цензора» , на сьогоднішній день, дуже нагадує використаний памперс: дитина вирішила показать себе «дорослою» , напружилася, але лише всралася. А зараз сидить і від неї смердить. Тому соромно й памперс (прапорець) показать.
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26.01.2025 12:57 Ответить
Білоруський режим останні п'ять років знищує свободу слова в країні, проводячи відкриті репресії проти противників режиму.
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26.01.2025 08:48 Ответить
Приеднуйся да хохлив и загинь как собака за украину. А у зели с тараканом пакт о ненападении
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26.01.2025 14:08 Ответить
 
 