Обращение бойцов полка имени Кастуся Калиновского в связи с так называемыми президентскими выборами в Беларуси. ВИДЕО

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского обратились к белорусам и призвали присоединяться к ним.

Обращение опубликовано на официальном телеграм-канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, добровольцы полка Калиновского, уже сделали свое дело: мы боремся за свободу и право на жизнь. Зло не остановится само по себе, и время закончилось", - сообщили бойцы.

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