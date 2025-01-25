Украинские военные в Курской области взяли в плен российского заключенного, мобилизованного на войну. ВИДЕО
В районе Теткино Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа захватила в плен военнослужащего ВС РФ, который ранее отбывал наказание в исправительной колонии. В разговоре с украинскими военными пленный рассказал о беззаконии, с которым столкнулся в российской тюрьме, а также о том, как его заставили участвовать в войне против Украины.
Россиянин заявил, что его посадили за кражу трех мешков картофеля, за что он получил четыре года лишения свободы. Однако срок отбывать до конца не пришлось - вместо этого его отправили на войну в рамках программы вербовки заключенных для службы в ВС РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+18 Зебра Зеброчка
показать весь комментарий25.01.2025 15:36 Ссылка
+14 Сашко Малюта
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+7 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий25.01.2025 16:21 Ссылка
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Але деяким категоріям населення створені такі умови, що краще вже за гроші на м'ясо.
Якщо авторитет, то ще може відсидити спокійно. А якщо простий, то ні. Тюрма там гірше фронту.
У нас, між іншим, теж є така опція: відвоювати замість відсидити.
Щось валу бажаючих не видно.
Пика пропита.
а на другий день він знову буде на полі бою 🤬