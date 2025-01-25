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Украинские военные в Курской области взяли в плен российского заключенного, мобилизованного на войну. ВИДЕО

В районе Теткино Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа захватила в плен военнослужащего ВС РФ, который ранее отбывал наказание в исправительной колонии. В разговоре с украинскими военными пленный рассказал о беззаконии, с которым столкнулся в российской тюрьме, а также о том, как его заставили участвовать в войне против Украины.

Россиянин заявил, что его посадили за кражу трех мешков картофеля, за что он получил четыре года лишения свободы. Однако срок отбывать до конца не пришлось - вместо этого его отправили на войну в рамках программы вербовки заключенных для службы в ВС РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (19562) плен (2627)


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Топ комментарии
+18
На Арахамию похож..
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25.01.2025 15:36
+14
Це його брат. Але йому не повезло, він в депутати в Україні не пішов.
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25.01.2025 16:24
+7
це його кузен)
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25.01.2025 16:21
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На росії, звичайно, немає примусової мобілізації.
Але деяким категоріям населення створені такі умови, що краще вже за гроші на м'ясо.
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25.01.2025 15:18 Ответить
Не плутай вербування з примусовою мобілізацією ,він пішов добровільно ( а міг спокійно відсидіти до кінця терміну і вийти ) і його ніхто не бусифікував.
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25.01.2025 16:28 Ответить
Спокійно відсидити в російській тюрмі?
Якщо авторитет, то ще може відсидити спокійно. А якщо простий, то ні. Тюрма там гірше фронту.
У нас, між іншим, теж є така опція: відвоювати замість відсидити.
Щось валу бажаючих не видно.
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25.01.2025 16:32 Ответить
Ну а то вже як повезе .
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25.01.2025 17:38 Ответить
по очах видно,що бреше
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25.01.2025 18:13 Ответить
Господи! Ну і рожа....
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25.01.2025 15:19 Ответить
Та вони там що зеки що не зеки одного тіста - варвари.
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25.01.2025 15:28 Ответить
Ще трохи і це сміття почне розповідати про політичні репресії.
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25.01.2025 15:35 Ответить
На Арахамию похож..
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25.01.2025 15:36 Ответить
це його кузен)
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25.01.2025 16:21 Ответить
Це його брат. Але йому не повезло, він в депутати в Україні не пішов.
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25.01.2025 16:24 Ответить
"Українські військові в Курській області взяли в полон російського ув'язненого..." оце новина, прямо в заголовок винесли.
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25.01.2025 15:41 Ответить
за картошку на війну
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25.01.2025 15:59 Ответить
Вони завжди брешуть. Яка картопля? Обікрали когось або пограбували.
Пика пропита.
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25.01.2025 16:26 Ответить
Вор-Єгор по "клічкє ЖОПА", х@й вкрав, в сраці сховав!
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25.01.2025 17:58 Ответить
Кому потрібен цей ворюга кацапський , якого кацапи заберуть ,
а на другий день він знову буде на полі бою 🤬
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26.01.2025 00:07 Ответить
Яка важка доля - бідненький їсти хотів, з останьої сили ледь тягнув чотири мішечки картоплі, а його за грати і на війну. Майже як Шевченка почитав. Зараз заплачу.
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26.01.2025 00:46 Ответить
38 лет...
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26.01.2025 00:58 Ответить
 
 