Украинские военные в Курской области взяли в плен российского заключенного, мобилизованного на войну. ВИДЕО

В районе Теткино Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа захватила в плен военнослужащего ВС РФ, который ранее отбывал наказание в исправительной колонии. В разговоре с украинскими военными пленный рассказал о беззаконии, с которым столкнулся в российской тюрьме, а также о том, как его заставили участвовать в войне против Украины.

Россиянин заявил, что его посадили за кражу трех мешков картофеля, за что он получил четыре года лишения свободы. Однако срок отбывать до конца не пришлось - вместо этого его отправили на войну в рамках программы вербовки заключенных для службы в ВС РФ, сообщает Цензор.НЕТ.