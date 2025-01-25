Маск выступил на предвыборном съезде партии "Альтернатива для Германии" и пожелал Вайдель стать канцлером

В субботу, 25 января, американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии правой радикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Он заявил, что считает АдГ "лучшей надеждой" для Германии и пожелал Алис Вайдель стать канцлером.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления Маск заявил, что АдН является "лучшей надеждой" для Германии и что это нормально "гордиться" тем, что ты немец.

"Я считаю, что откровенно много внимания уделяется прошлой вине, и нам нужно выйти за рамки этого. Дети не должны быть виновными в грехах своих родителей или даже своих прадедов", - сказал американский миллиардер.

Также в речи Маск сказал, что Германия страдает от "слишком большой бюрократии со стороны Брюсселя" и выразил надежду, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель станет канцлером ФРГ.

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"Я очень надеюсь, что АдГ добьется успеха и Алис Вайдель станет канцлером",- заявил бизнесмен.

В ответ Маску Вайдель пожелала успехов США при президентстве Дональда Трампа и перефразировала лозунг американского лидера, произнеся: "Сделаем Германию снова великой".

Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.

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