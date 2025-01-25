Маск выступил на предвыборном съезде партии "Альтернатива для Германии" и пожелал Вайдель стать канцлером
В субботу, 25 января, американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии правой радикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Он заявил, что считает АдГ "лучшей надеждой" для Германии и пожелал Алис Вайдель стать канцлером.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время своего выступления Маск заявил, что АдН является "лучшей надеждой" для Германии и что это нормально "гордиться" тем, что ты немец.
"Я считаю, что откровенно много внимания уделяется прошлой вине, и нам нужно выйти за рамки этого. Дети не должны быть виновными в грехах своих родителей или даже своих прадедов", - сказал американский миллиардер.
Также в речи Маск сказал, что Германия страдает от "слишком большой бюрократии со стороны Брюсселя" и выразил надежду, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель станет канцлером ФРГ.
"Я очень надеюсь, что АдГ добьется успеха и Алис Вайдель станет канцлером",- заявил бизнесмен.
В ответ Маску Вайдель пожелала успехов США при президентстве Дональда Трампа и перефразировала лозунг американского лидера, произнеся: "Сделаем Германию снова великой".
Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".
12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
четвертий райх ?
кішка тонка стала у німців
.
2. Рамасвамі, який був готовий стати керівництвом проекту, залишає DOGE, щоб зосередитися на своїй кандидатурі на посаду губернатора Огайо.
Американський Єрмак, валютний депозит *****.
А Трамп- маріонетка.
а доніне слово в нас закон!
і цей і буде новий кандідат на наступні виборах!
або доня форева, або закон змінять суто на користь народжених в Південніїй Африці.
ніхто нічому вже не буде вражений.
Апартеї́д - офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.
Німечина це ж наш один з найбільших союзників
Незабаром Німеччина перетвориться на країну 3 світу.
Гірше за нього вже точно не буде.
очевидно, що ЄС в кризі, раз вона набирає популярність на німецькому варіанті брекзіту
разом з тим, штампувати всіх "нацистами" - це кацапська методичка
навіщо це повторювати ? кацапи (і не тільки вони) і нас давно в "нацисти" записали, так що вітаю всіх обурених Маском - ви в тій же категорії що й він
там тєбє всьо объяснять на твойом родном яызкє
но в твойом характєрє недостаточно самоуважєнія
нє смєй сравнівать сєбя з свіньой, товаріщъ
І чого це він ще на мацквє не побував? пуйло вже, мабуть, зачекався на його поцілунки у дупу
Воистину - два дебила это сила!