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Маск выступил на предвыборном съезде партии "Альтернатива для Германии" и пожелал Вайдель стать канцлером

Ілон Маск виступив на зборах AfD

В субботу, 25 января, американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии правой радикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Он заявил, что считает АдГ "лучшей надеждой" для Германии и пожелал Алис Вайдель стать канцлером.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления Маск заявил, что АдН является "лучшей надеждой" для Германии и что это нормально "гордиться" тем, что ты немец.

"Я считаю, что откровенно много внимания уделяется прошлой вине, и нам нужно выйти за рамки этого. Дети не должны быть виновными в грехах своих родителей или даже своих прадедов", - сказал американский миллиардер.

Также в речи Маск сказал, что Германия страдает от "слишком большой бюрократии со стороны Брюсселя" и выразил надежду, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель станет канцлером ФРГ.

Читайте также: "Нацистское приветствие" Маска - поддержка крайне правых взглядов, - Шольц

"Я очень надеюсь, что АдГ добьется успеха и Алис Вайдель станет канцлером",- заявил бизнесмен.

В ответ Маску Вайдель пожелала успехов США при президентстве Дональда Трампа и перефразировала лозунг американского лидера, произнеся: "Сделаем Германию снова великой".

Напомним, что 11 января делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ. Она пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

12 января, на съезде в городе Риза в Саксонии партия "Альтернатива для Германии" не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: "Альтернатива для Германии" на съезде отказалась осудить полномасштабное вторжение РФ: видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС

Автор: 

выборы (24756) Германия (7036) партия (566) Маск Илон (230)


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Топ комментарии
+32
А "зиганул" то хоть?
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25.01.2025 23:26
+28
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25.01.2025 23:25
+27
Світ котиться в 3,14#ду
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25.01.2025 23:26
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Правила форума Совет форумчан
Человека можно было вывезти из фашистской страны, но заразиться он все-таки успел.
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25.01.2025 23:23 Ответить
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25.01.2025 23:25 Ответить
"Зробимо Німеччину знову великою"

четвертий райх ?
кішка тонка стала у німців

.
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26.01.2025 00:17 Ответить
1.Президент Трамп спростував повідомлення про те, що Ілону Маску буде надано офісне приміщення в Західному крилі для його проекту зі скорочення витрат DOGE! DOGE провели останні два місяці, працюючи в офісах SpaceX у центрі Вашингтона, разом із групою інженерів із Силіконової долини, які будуть розділені між державними установами, повідомляє Times.
2. Рамасвамі, який був готовий стати керівництвом проекту, залишає DOGE, щоб зосередитися на своїй кандидатурі на посаду губернатора Огайо.
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26.01.2025 02:58 Ответить
Навіть не смійте впутувати Рейхсканцлера Адольфа Гітлера в мишину возню цих клоунів!
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26.01.2025 15:08 Ответить
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25.01.2025 23:25 Ответить
А "зиганул" то хоть?
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25.01.2025 23:26 Ответить
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26.01.2025 00:29 Ответить
Jawohl. Lasst uns Deutschland wieder großartig machen.
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26.01.2025 06:51 Ответить
кацапо-зеленим не треба перекладачачя все оддне ***** не не зрозуміють..
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26.01.2025 19:20 Ответить
Світ котиться в 3,14#ду
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25.01.2025 23:26 Ответить
та вже докотився...
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25.01.2025 23:36 Ответить
Ілон Маск- валютний депозит *****. А де, Ви думаєте, в Маска з'явилися сотні мільярдів і де, Ви думаєте, зникли накрадені ****** сотні мільярдів?
Американський Єрмак, валютний депозит *****.
А Трамп- маріонетка.
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25.01.2025 23:26 Ответить
А ця "маріонетка" навесні 22 нвдала нам сотні старлінків , аби Україна і ЗСУ були зі зв'язком ... дивно , правда ?
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25.01.2025 23:35 Ответить
а потім вимикав під час атак на кацапів . ви коли подаєте новину то подавайте повністю .
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25.01.2025 23:39 Ответить
В нас , на позиціях , сталінк чудово працює .... і що тепер ?
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25.01.2025 23:41 Ответить
у кацапів теж гарно працює старлінк ! що тепер ? платить за зв'язок Пентагон .
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25.01.2025 23:44 Ответить
Не треба пи...брехати, надав Пентагон, Маски не надав ні х....нічого
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25.01.2025 23:42 Ответить
Нет. Надо отдать ему должное - в первые дни он действительно передал лично от себя несколько сотен разблокированных Starlink. Это подтвердил Федоров. Это уже потом их нам стали передавать Пентагон и союзники, увидев их эффективность.
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25.01.2025 23:53 Ответить
А потім повилазили подоляки, єрмаки, їхні слуги і почали обливати Маска лайном. Він образився. Я би також образився. Це була одна із сотень спецоперацій кремля, реалізована через єрмака на позбавлення України ключових союзників.
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26.01.2025 09:05 Ответить
Іди проспись
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26.01.2025 09:02 Ответить
Я би з задоволенням тебе притулив важким тупим предметом. Тупа зелена падаль.
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26.01.2025 09:09 Ответить
Підтвердження що від геніальності до безумства один крок
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25.01.2025 23:26 Ответить
В чому він геніальний? В тому, що на мільярди від ***** зміг найняти кращих специалістів у світі? Назвіть хоч один винахід саме івана маркса.
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25.01.2025 23:30 Ответить
Питання в іншому - він геніальний , а чому він безумний ?
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25.01.2025 23:36 Ответить
****** Моска - треба писати
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25.01.2025 23:37 Ответить
ну, с таким же успехом за свои деньги х.ло сам мог нанять лучших специалистов
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25.01.2025 23:48 Ответить
Міг, але на все часу не вистачало, він був зайнятий шльндером та меркель.
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26.01.2025 00:01 Ответить
Да? А накуя тоді йому всякі повара, вротенберги і калєктів озеро?
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28.01.2025 02:08 Ответить
То не Маск - то фейк. Маск - зіганув би
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25.01.2025 23:27 Ответить
у 22 році українці дякували цьому маску...але політінформація Кремля моззя прошила Маску не гірше , чим "Зінге" одіяло
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25.01.2025 23:27 Ответить
Не політінформація, а агентка з чорним поясом по мінєту яка влізла в його ліжко. Може вона і зараз там. Маск, безумовно, акцентуйований на досягненнях бездушний менеджер. Він емоційно тупий. Таким його зробила Африка. Коли бездушні інженери починають конструювати людське життя чомусь завжди виходить раціональний абсурд або фашизм. Щоб запобігти цьому в західних університетах після Другої світової на інженерних спеціалізаціях 40% дисциплін обовязкових для студентів були гуманітарними. На перший погляд це лише відволікало студентів від професії. Поступово кількість гуманітарнх дисциплін зменшували. Особливо після краху фашистського СРСР. І ось вам Маск. Продукт раціоналізму. Найбагатша особа в світі не є людиною. Це функція.
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25.01.2025 23:39 Ответить
Тебе в дитинстві гомосєки згвалтували, чи просто не заплатили?
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25.01.2025 23:29 Ответить
Після Другої світової війни,німців так асимільовували,що вони самі вже, не знають, що вони германського роду.
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25.01.2025 23:31 Ответить
а сам дулю в кишені тримав!
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25.01.2025 23:28 Ответить
В когось ще є сумніви щодо цього нациста? Не даремно воно зігувало.
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25.01.2025 23:30 Ответить
Цікаво, як би до них ставився Навальний, відомий своїми "праворадикальними" замашками.
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25.01.2025 23:36 Ответить
Кому цікаво?)))
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28.01.2025 02:09 Ответить
доня скоро йому сертіфікат видасть, що він народжений в Америці,
а доніне слово в нас закон!
і цей і буде новий кандідат на наступні виборах!
або доня форева, або закон змінять суто на користь народжених в Південніїй Африці.
ніхто нічому вже не буде вражений.
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25.01.2025 23:32 Ответить
Зіговал? А якщо серйозно, це погана тенденція. Праві почали гуртуватися.
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25.01.2025 23:34 Ответить
"Ви мене чуєте? Якщо так, підніміть руку, або щось на кшталт того"
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25.01.2025 23:34 Ответить
Идиота кусок
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25.01.2025 23:34 Ответить
Великий привіт ізраільтянам які боготворили Трампа і Маска. І кидались з піною у рота на мене коли я говорив що Х*уйло і Трамп організували напад на Ізраіль. І що Трамп це черговий диктатор на рівні Ху*ла і Сі.
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25.01.2025 23:36 Ответить
Трамп не противник Ізраїлю. За його першого президентства він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва. Від чого знатно горіло у всіх палестинолюбів.
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25.01.2025 23:53 Ответить
І що з того? Трамп просто набирав собі очки і робив хайп. А от ви чули хоч раз щоб Трамп критикував Х***ла чи погрожував йому за підтримку Ірана і його проксі ХАМАС, Хезболла, Талібан і тд зброєю і політично проти Ізраілю? Навряд чи.
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26.01.2025 00:06 Ответить
Ізраїльтяни моляться на Трампа.
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26.01.2025 00:11 Ответить
Трамп лобирует интересы Израиля. Не пиши дичь если не разбираешься
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26.01.2025 00:45 Ответить
А як же Зара Вагенкнехт? Невже знялася з пробігу, напевне через персіанську вроду ? Ілончик передає привіт від імені друга Валоді Х.... У нього проста считалочка - Я друг Донні, ми з Донні дружимо з х....х.....дружить з АДН. А тому я друг АДН. Тільки щойно, по совєту друзєй, Донні назвав х..... Бувшим другом.
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25.01.2025 23:37 Ответить
Маск народився 1971 року у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Мабуть йому при народженні вкололи якусь особливу прививку.

Апартеї́д - офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.
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25.01.2025 23:38 Ответить
А що тепер , в ПАР , не хочеш написати ?
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25.01.2025 23:40 Ответить
Те саме, але навпаки, і що ти хотів написати?
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25.01.2025 23:44 Ответить
Після відміни апартеїду утисків почали зазнавати вже білі мешканці. Багато з них виїхали з ПАР через реальну загрозу життю, ті ж, хто залишилися, добровільно оселяються в так званих «гетто для білих», бо тільки там можуть почуватися в безпеці.
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25.01.2025 23:44 Ответить
Так ото ж ... !
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25.01.2025 23:45 Ответить
Фашистський виродок
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25.01.2025 23:39 Ответить
Він пропонував всім разом правицею потягнутись до Марсу? А що ж так?
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25.01.2025 23:40 Ответить
Чомусь страшно.
Німечина це ж наш один з найбільших союзників
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25.01.2025 23:47 Ответить
Безуглість Маска вже стає світовою загрозою.
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25.01.2025 23:48 Ответить
В нього ряхало як у кацапсього нациста Мільчакова, може однояйцеві?
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25.01.2025 23:55 Ответить
Реально схожий..... совпадєніє?.....
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26.01.2025 00:06 Ответить
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26.01.2025 00:00 Ответить
соупадениє? не думаву
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26.01.2025 00:31 Ответить
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26.01.2025 01:23 Ответить
Сумно а іноді трагічно коли людина з великими грошима втрачає розум.
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26.01.2025 00:05 Ответить
Все правильно, Щольца давно пора гнати - реально безглуздий.
Незабаром Німеччина перетвориться на країну 3 світу.
Гірше за нього вже точно не буде.
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26.01.2025 00:09 Ответить
Оооо, наш слон )))
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26.01.2025 00:10 Ответить
людей на сорти будуть ділити чи без цього обійдеться?
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26.01.2025 00:19 Ответить
Це не втручання у вибори іншої держави, ні?
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26.01.2025 00:30 Ответить
вайдель не про-російська - вона про-німецька
очевидно, що ЄС в кризі, раз вона набирає популярність на німецькому варіанті брекзіту
разом з тим, штампувати всіх "нацистами" - це кацапська методичка
навіщо це повторювати ? кацапи (і не тільки вони) і нас давно в "нацисти" записали, так що вітаю всіх обурених Маском - ви в тій же категорії що й він
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26.01.2025 00:32 Ответить
А вас, це кого? Американських платників податків?
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26.01.2025 09:44 Ответить
чітай газєту "правда", товаріщъ !
там тєбє всьо объяснять на твойом родном яызкє
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26.01.2025 16:49 Ответить
Свиня тобі товариш. Доречі, ти палишся своєю кацапською розкладкою на "клавці".
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26.01.2025 20:38 Ответить
самокрітіка - это хорошо, товаріщъ !
но в твойом характєрє недостаточно самоуважєнія
нє смєй сравнівать сєбя з свіньой, товаріщъ
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26.01.2025 20:57 Ответить
ПНХ
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26.01.2025 21:05 Ответить
Ти хоч читав , що вона пзділа?
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28.01.2025 02:11 Ответить
Потомок рабовладельца - яблоко от яблони...
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26.01.2025 00:39 Ответить
Трампон пытается привести дурачков ко власти в ключевых странах Европы чтобы американцы диктовали им свою волю как колониям. А те и рады)))
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26.01.2025 00:43 Ответить
Америка и сейчас диктует. Даже при Трампе на которого у европейских чиновников аллергия.
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26.01.2025 01:29 Ответить
Трампосісі ніяк не змиряться, що Маскаль реальний фашист , і навіть не приховує цього. Та ще й зробив так, щоб весь світ це знав після інавгурації. І тільки недорозвинені глухонімі сліпі трампісти цього не хочуть знати. У них є будь-яка відмазка на будь-яку дичину від трампомаска.
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26.01.2025 00:51 Ответить
Сделав нацистский жест он допустил большую оплошность. Это может помешать даже Вайдель.
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26.01.2025 01:26 Ответить
АнтиДемафаційна ліга непобачила у зігуванні Маска проявів нацизма...Тепер можна зігувати всюди мабуть.?Мабудь тому що Маск з Трампом котрий за Ізраїль...вдуг образиться...недають зігувати...А Трамп помилував вбивцю поліцейського під час штурму Каптолію..тепер можна вбивати поліцейських?..Чи тількі тіх що проти трампістів?..Тобто можна зігувати вбиваючи поліцейських?..Така от муть з цім Трампом прийшла..Мало нам раши було з Пукіним..
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26.01.2025 00:56 Ответить
Товаріш маск , готує себе, очолити як генералісімус москварашки , від Уралу до китаю ? Дай гроші самодуру, і трет'я з четвертою світовою війною, гарантована світу
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26.01.2025 03:27 Ответить
Якщо не зіганув то привітання не рахується.
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26.01.2025 05:53 Ответить
Чогось мені здається, що у Маска після дитинства у ПАР не закрита психологічна травма з дитинства
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26.01.2025 07:31 Ответить
Його явно чорношкірі згвалтували.
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26.01.2025 08:01 Ответить
Кончений торчок.
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26.01.2025 08:00 Ответить
Зіганув хоч?
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26.01.2025 09:21 Ответить
Таваріщу маску тре вже заявку до БРІКСу подавати.
І чого це він ще на мацквє не побував? пуйло вже, мабуть, зачекався на його поцілунки у дупу
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26.01.2025 09:27 Ответить
На війну у пуйла коштів не вистачає, але завжди вистачить на купівлю західних політиків. кремлівська гебня це робила у минулому, робить зара та не полишить це робити у майбутньому. Ця політика перевірена часом та успішно працює, на жаль...
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26.01.2025 09:41 Ответить
Этот дебил, в тандеме с Трампом, натворит ещё много бед и не только в Америке, но и во всё мире!

Воистину - два дебила это сила!
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26.01.2025 10:12 Ответить
Безумство від мільярдів та наркотиків.
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26.01.2025 18:25 Ответить
 
 