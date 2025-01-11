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"Альтернатива для Германии" выдвинула кандидатом в канцлеры Алис Вайдель: она пообещала снова запустить "Северный поток"

Вайдель кандидатка в канцлери

В субботу, 11 января, делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Вайдель заявила, что АдГ нужна, чтобы "снова сделать Германию сильной, богатой и безопасной", а также выступила за полное закрытие немецких границ.

Во время своего избрания Вайдель также заявила, что пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

"Мы вернем Северный поток в эксплуатацию",- цитирует заявление политика сайт немецкого телеканала n-tv.

Также сопредседатель АдГ пообещала "снести все ветряные турбины", "вернуть в сеть действующие атомные электростанции" и призвала продолжить работу угольных электростанций.

Отмечается, что делегаты утвердили кандидатуру Алис Вайдель путем акламации - по реакции участников без подсчета голосов.

Читайте также: Социал-демократическая партия Германии утвердили Шольца кандидатом на должность канцлера на парламентских выборах

К слову, АдГ впервые выдвинула кандидата на пост канцлера ФРГ. Ранее партия никогда не выдвигала своего кандидата на пост канцлера.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.

Ранее сообщалось, что съезд Социал-демократической партии Германии поддержал выдвижение Олафа Шольца в канцлеры ФРГ на досрочных выборах, которые запланированы на 23 февраля.

Читайте также: Дополнительная помощь Украине нецелесообразна перед выборами, - лидер фракции партии Шольца Мютцених

Автор: 

выборы (24743) Германия (6995) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+30
Фашисти підтримують фашистів. Нічого нового...
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11.01.2025 23:28
+21
Запустити би по її тупий жадній голові... шахеда з московії
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11.01.2025 23:28
+18
Она обещает то что от неё хотят услышать Это как Зеленский обещал учителям зарплату большую.
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11.01.2025 23:35
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Запустити би по її тупий жадній голові... шахеда з московії
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11.01.2025 23:28 Ответить
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11.01.2025 23:41 Ответить
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ!❤️
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12.01.2025 06:34 Ответить
Фашисти підтримують фашистів. Нічого нового...
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11.01.2025 23:28 Ответить
Шось вона сильно відірвалась від реальності - Трамп проти "Північного потоку"
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11.01.2025 23:28 Ответить
Буде боротьба з вітряками?
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11.01.2025 23:32 Ответить
******** Дон Кіхот, у вигляді тупої шльондри!
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12.01.2025 11:05 Ответить
Она обещает то что от неё хотят услышать Это как Зеленский обещал учителям зарплату большую.
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11.01.2025 23:35 Ответить
То він здуру ляпнув а це ж лінія партіі
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11.01.2025 23:39 Ответить
Що у зелених, що у альтернативщиків - це лінія партії. вони кажуть те що хочуть почути люди, але ніяких економічних рішень в них нема
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12.01.2025 00:02 Ответить
Они просто популисты. Вся их линия партии это власть плохая, голосуйте за нас. Вот и все.
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12.01.2025 00:12 Ответить
Хто зна.... Зараз світ стає дуже непередбачуваним....
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12.01.2025 11:22 Ответить
Ломать не строить.
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12.01.2025 15:05 Ответить
то вона для російськомовних "німців"
їй за північний потік Трамп кохонес прикрутить
ну а в решті правильні тезіси
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12.01.2025 01:15 Ответить
Оці всі дойче аліси - це продукт денацифікації німців.
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12.01.2025 04:57 Ответить
Мабуть також пообіцяє зробити ***** і мускуса з трумпом великими знову..
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11.01.2025 23:30 Ответить
Идиотка
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11.01.2025 23:30 Ответить
Запустить вона збирається... А чи надовго?
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11.01.2025 23:31 Ответить
Похоже Путлер всех покусал. У него от ветряков черви с ума сходили. У Трампа от ветряков киты сходят с ума. А Алиса сама от ветряков тронулась умом.
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11.01.2025 23:34 Ответить
Інтернет не зробив людей розумнішими, інтернет зробив пропаганду всесильною
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11.01.2025 23:36 Ответить
Интернет тут ни при чем. Россия использовала пропаганду задолго до интернета и прямо сейчас имеет наибольшую подержку в Африке, Индии и прочих странах, которые далеки от интернета.
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12.01.2025 00:13 Ответить
І без інтернету тоталітарні режими успішно промивали людям мізки.
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12.01.2025 00:24 Ответить
Так, зроби це пані найрозумніша, і повтори історію своєї держави перед Другою світовою, коли Ви продалися москальові за пару копійок, щоб відновити свою велич.
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11.01.2025 23:36 Ответить
І повільно, але неухильно Німеччина наближається до статусу російсько-німецької губернії.
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11.01.2025 23:39 Ответить
Якщо подивитись на карту Балтики і бажання країн НАТО здихатись там рашки, то боротьба у всіх балтійських країнах за владу буде жестка, бо хремль буде витрачати велики гроши на победу своїх . Як витрачав у Грузії і Словаччині.
ВИСНОВОК- ЕС має швидко заборонити російські енергоносії і ввести санкції проти усіх кацапських нефте і газо компаній
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11.01.2025 23:45 Ответить
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11.01.2025 23:46 Ответить
Звичайна політика виборів. Опонент спирається на частину виборців які проти чинного уряду, навіть якщо у ціх виборців в голові половина сміття.
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11.01.2025 23:39 Ответить
Взагалі то ВІТРЯКИ - це народний проект. кожен може собі купити вітряк , тобто сплатити ціну його будівництва , а потім прибутки від продажі елекричества класти до свого карману.
Тетя збирається поперти проти німецького народу?
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11.01.2025 23:39 Ответить
Прибутки від продажу електрики не зможеш покласти до своєї кишені, бо треба буде платити банку за кредит + повертати тіло кредиту.
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11.01.2025 23:44 Ответить
Я вважаю що вітряки купують з особистих коштів. Кому грошей дівати нікуди
АЛЕ ВСЕОДНО ЦЕ УДАР ПО НАРОДУ
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11.01.2025 23:47 Ответить
Якщо з особистих, то ми тоді кажемо про втрачену вигоду. Суть та сама - в економічних розрахунках власні кошти=кредиту банку (втрачена вигода=платі за кредит).
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11.01.2025 23:57 Ответить
Знаю чоловіка, який купив доньці вітряк , шоб в неї був бизнес Десь у Нідерландах . Не з кредиту .
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12.01.2025 00:04 Ответить
За 1000 Зеленського
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12.01.2025 00:10 Ответить
Ще один трамп в спідниці. Чим там ***** їх напічкує що вони відчувають якусь силу пососавши розійську трубу
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11.01.2025 23:45 Ответить
Та баблом він їх напічкує і вже давно, і не тільки цих, і не тільки в Німеччині. З яких пір він кормив шредера, французьку ліпеншу та всяких берлусконів?
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12.01.2025 00:28 Ответить
Аліс у Задзеркаллі....
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11.01.2025 23:47 Ответить
А що тупому охлосу ще треба? Крики про "сильну ,багату,безпечну". А далі заглиблюватися ліньки . І пішов голосувати, пускаючи слюні. Один вже буде робити "Америку великою знову" скориставшись підтримкою подібної публіки. Вже не кажучи про всіляких орбанів,фіців і так далі. 73% набувають загальносвітових масштабів.
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11.01.2025 23:53 Ответить
А що поганого в сильній, багатій, безпечній? Чи тільки бідний та голодний може зберігати моральну цнотливість і почувати себе голосракою Ылітою?
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12.01.2025 01:11 Ответить
Погане в тому що, тебе най@бують. І маргіналам це подобається.
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12.01.2025 08:16 Ответить
" Ілля Репін - "ВОСКРЕШЕНІЄ МЬОРТВИХ"...
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11.01.2025 23:56 Ответить
Фашист фашиста видет с далека
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11.01.2025 23:56 Ответить
Аліс - це буде повний Alles ...
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12.01.2025 00:06 Ответить
За свій рахунок, чи як?
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12.01.2025 00:09 Ответить
рашистський сутинер ,після того,як куплена кгб німецька агентка меркель,виконала довірену їй рашистською агентурою роботу.(бути лоббістом інтересів 3,14дерації в цілому світі) на протязі її правління в Німеччині .(а це майже 18 років).він купляє чергову німецьку повію,яка мала би відновити фінансування кровожадних інтересів рашистської 3,14дерації ,для фінансування рашистської машини смерті.Не виключено,що і американський "трамплін" докладеться до зняття певних санкцій проти світового терориста і вбивці з 3,14дерації
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12.01.2025 00:09 Ответить
Вайдель типова лицемірна істота. Сама відкрита лесбійка видерлась у керівництво партії, яка відома своєю гомофобністю. Весь час виступає проти чужинців, пои цьому живе з індускою у шлюбі. Весь час говорить про патріотизм при цьому в неї будинок у Швейцарії. Каже, що чужинці випили всю воду з крану і зїли увесь німецький хліб, але при цьому готова плазувати навколішках перед багатими індусами чи африканцями. Типовий ''брехливий нацизм'' **********. Хто там з українців має німецьке громадянство переконайте корінних німців не голосувати за це непорозуміння природи. Я про Вайдель і про її партію. Там відверті нацисти сидять, які відкрито кажуть, як вони будуть знищувати понаїхавших. І всіх незгодних з афд німців. Це вже задокументовано. Але чомусь ніяк не заборонять цю партію. Загадка століття чому.
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12.01.2025 00:19 Ответить
Це якраз і є "брехливий націоналізм".
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12.01.2025 01:42 Ответить
Це ймовірно та , що ось з Маском обговорювали чи то зробити Німеччину великою знову , чи ще якусь маячню ...
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12.01.2025 03:16 Ответить
Нема загадки, це - гримаса демократії, її деформація. Така ж сама, як перемога Трампа.
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12.01.2025 09:26 Ответить
Щось дуже забагато долбойобів стало в Європі. Аби щ ними не оказатись в глибокій жопі.
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12.01.2025 00:19 Ответить
Виявляється "альтернатива для Німеччини" - лизати сраку пуйлу
Хороша партія, як у нас зелені, в Америці тепер трампакс, на черзі Німеччина.
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12.01.2025 00:19 Ответить
Ця теж повинна пропасти безвісті.
********* московії - зникни.
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12.01.2025 00:21 Ответить
Від ХДСу та СДПНу пересічні фріци давно вимагають не завозити чурбанів алахакбарівських та іншу чорносраку навалоч., вони не чують. Щож, зрозуміло, що зʼявиться така собі Аліс Вайдель від «альтернативи для Німеччини». Це не погано, погано тільки те, що всі європейські праваки на підсосі у *****.
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12.01.2025 00:21 Ответить
ХДС ХСС самі за часів Меркель набрали багато некваліфікованих біженців. А тепер як клоуни з афд у пустопорожніх гаслах змагаються. Думала тільки в Україні політики в очі виборцям дзюрять.
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12.01.2025 02:10 Ответить
Слова этой фрау - это вызов Украинским специалистам на тему:
"Северный поток против подводных автономных дронов".
Я думаю, Алис проиграет. И не только выборы.
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12.01.2025 00:23 Ответить
Extremes is what kills you. If you shut down all nuclear plants and cut off all cheap oil and gas citing dangers that are not yet perceived by the majority of the population as imminent, and if it leads to economic *******, high prices, etc., rest assured there will be someone who will jump on it and use it against of you. If you open your borders and refuse to fight crime and chaos for fear of being called xenophobic and it leads to your own people feeling unsafe and generally taken advantage of, rest assured there will be someone who will jump on it, blow it up and use it against you. Conservatives are positioning themselves as people of common sense. They emphasize things that make sense to most people: cutting costs, lowering taxes, buying stuff cheap, protecting the borders, keeping out dangerous aliens. And it is working pretty well.
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12.01.2025 00:26 Ответить
Ваш коментар завжди доречний. Дякую ❤️.
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12.01.2025 00:33 Ответить
Самий прикол про Мерца. Той що з партії ХДС/ХСС. Тієї ж самої партії яка набрала близько мільйона тільки сирійців, я вже не кажу про інших націй біженців.

А тепер змагаються з АФД у заявах в стилі всі іноземці (навіть ті що працюють і платять податки) випили всю нашу німецьку воду з крану і зїли наш німецький хліб. Виженемо їх і запануєм у своїй сторінці.

Думала тільки в Україні політики в очі людям пісяють....
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12.01.2025 00:32 Ответить
всі думали що тільки в Україні все погане, а не заході - все добре. А як узнають що там і тут все майже однаково - дуже дивуються.
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12.01.2025 20:30 Ответить
СБУ ГУР має перейматися ворогами України незалежно від місцезнаходження та громадянства. Ну звісно, якщо Україна понад усе, а не офіси (не)відомого походження.
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12.01.2025 01:12 Ответить
Кришеванием офисов у нас сбу занимается а не гур
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12.01.2025 01:52 Ответить
Есть интервью ее маску с переводом
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12.01.2025 01:22 Ответить
Я ж кажу - Захід ще навипередки побіжить до паРаші робити бізнес ас южуал.
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12.01.2025 01:27 Ответить
Шо за "международная политика!. В Америке Маск ДРАПОКУР и Трамп захватчик Гренландии и Канады" В Германии фашисты "Дольчен я фашист-я-я!" Уф! Вроде попустило
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12.01.2025 01:27 Ответить
Шансов нет конечно. Но шмольцу штольцу подыграет. По умолчанию тут у них возможно.
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12.01.2025 01:47 Ответить
Опять на те же грабли лбом снова и снова. Как сумасшедшие чесное слово
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12.01.2025 01:51 Ответить
а ця жіночка цікава як я подивлюсь, навіщо їй стільки газу? і закривати кордони?
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12.01.2025 02:29 Ответить
У Адіка теж були високі рахунки за газ.
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12.01.2025 06:35 Ответить
Меркель 2. Чи гірше?
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12.01.2025 03:37 Ответить
А новый Рейх пока не обещают запустить?
Или это пока?
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12.01.2025 05:32 Ответить
Сумбурные обещания немецкому избирателю надиктованные кремлем.
Зачем северный поток если обещаем ядерные электростанции?
Зачем закрывать границы и лишать себя притока ес специалистов?
Зачем сносить ветряки если они прекрасно заполняют электросети Германии?
Безмозглые пропутинские дурачки лишенные логики и мозгов
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12.01.2025 07:35 Ответить
Ви наївні,кремлю треба зруйнувати Євросоюз і НАТО
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12.01.2025 07:46 Ответить
Ну это общеизвестно и сто лет не ньюз. Кремль давно пыхтит пытаясь развалить ЕС и Нато - со времен совка. Толку хрен да маленько. И понятно почему - народам Европы и ЕС и НАТО выгодны и удобны. И вшивой газовой писькой дурашек это не заменить А ЕС и НАТО эти попытки дурашек лишь укрепляют.
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12.01.2025 07:52 Ответить
Фактор Трампа може спричинити ідеальний шторм
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12.01.2025 07:55 Ответить
Трамп уже был презом - х.лу только хуже стало )) так что надежда дурашек на Трампа это надежда пуйла на милость его палача сразу убьет или помучает.
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12.01.2025 09:00 Ответить
Другими словами это бессмысленные глупые надежды нашкодившего плешивого уродца на чудо чудесное. Украину плешивому не простят и даже ссаная альтернатива егэ гэ будет требовать вывода войск и выплаты контрибуций дурашкой.
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12.01.2025 09:03 Ответить
А навіщо ж боротися звітряками,як засобами для виробітку дешевої ел.енергії? Атомка атомкою,а ці штукегцвїтакож стануть в пригоді.
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12.01.2025 07:36 Ответить
Альтернатива егеге сделала глупий выбор - все немцы с которыми я общался как один говорят о том что еще одной тетки канцлера германия не переживет так шта альтернатива эгеге соснет тунца на выборах
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12.01.2025 09:07 Ответить
всі зрозуміли, що можна взяти владу на дикому популізмі - ось і весь секрет..
проблема в тому, что трампушка перший об-тся і результатом буде глибока економічна криза і війна
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12.01.2025 10:15 Ответить
Шльондра ************* не розуміє, що Німеччина забере у рашці газ за так, компенсацію за витрачені на зброю гроші
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12.01.2025 10:48 Ответить
Це - відплата за холокост. І це 3,14здець. Як і у нас - відплата за погроми.
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12.01.2025 11:47 Ответить
Що Вайдель, що Меркель, що Шольц - німаки усі однакові, усі старанно підіграють московитам.
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14.01.2025 11:13 Ответить
 
 