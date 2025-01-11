"Альтернатива для Германии" выдвинула кандидатом в канцлеры Алис Вайдель: она пообещала снова запустить "Северный поток"

В субботу, 11 января, делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Вайдель заявила, что АдГ нужна, чтобы "снова сделать Германию сильной, богатой и безопасной", а также выступила за полное закрытие немецких границ.

Во время своего избрания Вайдель также заявила, что пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".

"Мы вернем Северный поток в эксплуатацию",- цитирует заявление политика сайт немецкого телеканала n-tv.

Также сопредседатель АдГ пообещала "снести все ветряные турбины", "вернуть в сеть действующие атомные электростанции" и призвала продолжить работу угольных электростанций.

Отмечается, что делегаты утвердили кандидатуру Алис Вайдель путем акламации - по реакции участников без подсчета голосов.

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К слову, АдГ впервые выдвинула кандидата на пост канцлера ФРГ. Ранее партия никогда не выдвигала своего кандидата на пост канцлера.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.

Ранее сообщалось, что съезд Социал-демократической партии Германии поддержал выдвижение Олафа Шольца в канцлеры ФРГ на досрочных выборах, которые запланированы на 23 февраля.

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