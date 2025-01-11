"Альтернатива для Германии" выдвинула кандидатом в канцлеры Алис Вайдель: она пообещала снова запустить "Северный поток"
В субботу, 11 января, делегаты съезда правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) единогласно проголосовали за выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Вайдель заявила, что АдГ нужна, чтобы "снова сделать Германию сильной, богатой и безопасной", а также выступила за полное закрытие немецких границ.
Во время своего избрания Вайдель также заявила, что пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток".
"Мы вернем Северный поток в эксплуатацию",- цитирует заявление политика сайт немецкого телеканала n-tv.
Также сопредседатель АдГ пообещала "снести все ветряные турбины", "вернуть в сеть действующие атомные электростанции" и призвала продолжить работу угольных электростанций.
Отмечается, что делегаты утвердили кандидатуру Алис Вайдель путем акламации - по реакции участников без подсчета голосов.
К слову, АдГ впервые выдвинула кандидата на пост канцлера ФРГ. Ранее партия никогда не выдвигала своего кандидата на пост канцлера.
Как известно, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.
Ранее сообщалось, что съезд Социал-демократической партии Германии поддержал выдвижение Олафа Шольца в канцлеры ФРГ на досрочных выборах, которые запланированы на 23 февраля.
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їй за північний потік Трамп кохонес прикрутить
ну а в решті правильні тезіси
ВИСНОВОК- ЕС має швидко заборонити російські енергоносії і ввести санкції проти усіх кацапських нефте і газо компаній
Тетя збирається поперти проти німецького народу?
АЛЕ ВСЕОДНО ЦЕ УДАР ПО НАРОДУ
Хороша партія, як у нас зелені, в Америці тепер трампакс, на черзі Німеччина.
********* московії - зникни.
"Северный поток против подводных автономных дронов".
Я думаю, Алис проиграет. И не только выборы.
А тепер змагаються з АФД у заявах в стилі всі іноземці (навіть ті що працюють і платять податки) випили всю нашу німецьку воду з крану і зїли наш німецький хліб. Виженемо їх і запануєм у своїй сторінці.
Думала тільки в Україні політики в очі людям пісяють....
СБУГУР має перейматися ворогами України незалежно від місцезнаходження та громадянства. Ну звісно, якщо Україна понад усе, а не офіси (не)відомого походження.
Или это пока?
Зачем северный поток если обещаем ядерные электростанции?
Зачем закрывать границы и лишать себя притока ес специалистов?
Зачем сносить ветряки если они прекрасно заполняют электросети Германии?
Безмозглые пропутинские дурачки лишенные логики и мозгов
проблема в тому, что трампушка перший об-тся і результатом буде глибока економічна криза і війна