Россияне оккупировали Времевку, продвинулись в Торецке и Великой Новоселке и еще около нескольких населенных пунктов Донетчины, - DeepState
Российские захватчики оккупировали населенный пункт Времевка Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Торецке, Великой Новоселке и еще возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.
Об этом в ночь на 26 января сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Времевку, а также продвинулся в Большой Новоселке, Торецке, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино. Уточнено возле Славянки", - говорится в сообщении.
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буба їрмаку! - їрмак бубі!
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генсекЯнелох превратился в главного придворного церемонимейстера, декоративного "вождя", решения которого рождаются не в его голове, а за спиной - в опытном отдрессированном аппарате, где действительно было немало умных работников. Но даже усилия таких людей не могли скрыть убогости мышления генсека, его примитивных рассуждений..." Академик Арбатов.
зведіться на святому - в буби днюха!
радійте люде - іди на *** Санта...
доня ********** все...
4 рази Крим відбивальник, зупиняльник русні, в Криму уміральник.
посередині Дніпра зупиняльник, Чонгара розмінувальник,
захистну танкову бригаду з півночі на Київ знімальник,
кордонів передвигальник, генштаб знімальнік,
генералів саджальнік.....
якого щє патріота вам не в гетьмани не достає?
і чим саме?
Нелигітимний просто внагляк робить все , щоб повністю замордувати населення, і потім після ствоення коллапсу і хаосу в країні - збіжати під шумок.
а партнери не додають як їх там?
а о - санкцій!
може перевірити скопанки і схрони підмести?
леанід ільіч перегорніть сторінку , то олімпійшькі кольца!