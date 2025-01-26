Россияне оккупировали Времевку, продвинулись в Торецке и Великой Новоселке и еще около нескольких населенных пунктов Донетчины, - DeepState

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Времевка Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Торецке, Великой Новоселке и еще возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Об этом в ночь на 26 января сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Времевку, а также продвинулся в Большой Новоселке, Торецке, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино. Уточнено возле Славянки", - говорится в сообщении.

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