РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
7 969 44

Россияне оккупировали Времевку, продвинулись в Торецке и Великой Новоселке и еще около нескольких населенных пунктов Донетчины, - DeepState

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Времевка Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Торецке, Великой Новоселке и еще возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Об этом в ночь на 26 января сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Времевку, а также продвинулся в Большой Новоселке, Торецке, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино. Уточнено возле Славянки", - говорится в сообщении.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский

Автор: 

Донецкая область (9910) Торецк (488) Бахмутский район (462) Волновахский район (265) Покровский район (660) Новоселовка (59) Времьевка (31) Петропавловка (7) Славянка (10) Котлино (19) Надеевка (15) война в Украине (4489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
7 разів нелох-потужний,
4 рази Крим відбивальник, зупиняльник русні, в Криму уміральник.
посередині Дніпра зупиняльник, Чонгара розмінувальник,
захистну танкову бригаду з півночі на Київ знімальник,
кордонів передвигальник, генштаб знімальнік,
генералів саджальнік.....
якого щє патріота вам не в гетьмани не достає?
показать весь комментарий
26.01.2025 02:35
+15
Ось наслідок зміни вищого військового керівництва на чолі з Залужним і провал мобілізації і жодних висновків не робится .
показать весь комментарий
26.01.2025 06:47
+13
Кожного днґя ворог захоплює і захоплює все нові території, а Боневтік Потужний робить вигляд, що нічого не відбувається. Минулого року кричав, що винні США, Німеччина, Франція, що не підтягнули мальчіку його штанішки, а сьогодні садить генералів..., а не пробував забрати свою свору і піти геть і врешті дати можливість українцям захищатися від ворога та зупинити його?
показать весь комментарий
26.01.2025 07:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самий чяс зарештувати недоарештованих генералів і надати ордена...
буба їрмаку! - їрмак бубі!
показать весь комментарий
26.01.2025 01:56 Ответить
а чому бубсель шє досі не Герой радян... соррі України?
вже 37 разів заслужив!
показать весь комментарий
26.01.2025 01:58 Ответить
Воно херроу раzії. Чотирижди
показать весь комментарий
26.01.2025 09:10 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2025 10:04 Ответить
"По сути дела, генсек Янелох превратился в главного придворного церемонимейстера, декоративного "вождя", решения которого рождаются не в его голове, а за спиной - в опытном отдрессированном аппарате, где действительно было немало умных работников. Но даже усилия таких людей не могли скрыть убогости мышления генсека, его примитивных рассуждений..." Академик Арбатов.
показать весь комментарий
26.01.2025 10:19 Ответить
але вже нік))) "ZoV KobZona" я ху .ю))))
показать весь комментарий
26.01.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2025 16:19 Ответить
Шнобсель все дурня клеє, начебто нічого не відбувається
показать весь комментарий
26.01.2025 02:03 Ответить
нафіга кому Покровськ?
зведіться на святому - в буби днюха!
радійте люде - іди на *** Санта...
показать весь комментарий
26.01.2025 02:11 Ответить
вангую шо його ще в міжнародний розшук об"являть.
показать весь комментарий
26.01.2025 16:24 Ответить
за припиненням допомоги і аудітом безумовно будуть наслідкі...
доня ********** все...
показать весь комментарий
26.01.2025 16:36 Ответить
Геть ворогів України з влади та Генштабу.
показать весь комментарий
26.01.2025 02:28 Ответить
7 разів нелох-потужний,
4 рази Крим відбивальник, зупиняльник русні, в Криму уміральник.
посередині Дніпра зупиняльник, Чонгара розмінувальник,
захистну танкову бригаду з півночі на Київ знімальник,
кордонів передвигальник, генштаб знімальнік,
генералів саджальнік.....
якого щє патріота вам не в гетьмани не достає?
показать весь комментарий
26.01.2025 02:35 Ответить
мільйона мало, треба два. краще три.
показать весь комментарий
26.01.2025 03:42 Ответить
Ось наслідок зміни вищого військового керівництва на чолі з Залужним і провал мобілізації і жодних висновків не робится .
показать весь комментарий
26.01.2025 06:47 Ответить
Це гроші, великі гроші, поки зелена горе-влада спускає десятки млрд "на прокурорів" та "бідних" лікарів кацапи збудували невелику 500-600тис але професійну армію.
показать весь комментарий
26.01.2025 06:58 Ответить
Яка ще Времівка? Времівка вже два тижні, як окупована. На мапі ж чітко видно, що окупована вже Велика Новосілка. Хоча вона також вже декілька днів, як в повному оточенні була.
показать весь комментарий
26.01.2025 07:00 Ответить
Кожного днґя ворог захоплює і захоплює все нові території, а Боневтік Потужний робить вигляд, що нічого не відбувається. Минулого року кричав, що винні США, Німеччина, Франція, що не підтягнули мальчіку його штанішки, а сьогодні садить генералів..., а не пробував забрати свою свору і піти геть і врешті дати можливість українцям захищатися від ворога та зупинити його?
показать весь комментарий
26.01.2025 07:31 Ответить
Єврейський клоун НЕ випадково поставив московита Сирського. Це чудо ЩОДНЯ нищить ЗСУ.
показать весь комментарий
26.01.2025 08:00 Ответить
Спроможні заменити Головнокоманлувача? Вперед, дійте! Під вашим командуванням СОУ за місяць вишвирне касабів за кордони 1991 року а ще за тиждень ьудите пити каву на Патриарших ставках по 40 гривен за філіжанку.
показать весь комментарий
26.01.2025 08:46 Ответить
старі японці умисно вчинають злочин щоб потрапити в тюрму.
показать весь комментарий
26.01.2025 16:26 Ответить
В таком как правило редко виноват один или даже десять человек. Это обычно компиляция сотен и тысяч фактов и процессов
показать весь комментарий
26.01.2025 08:47 Ответить
погоджуюсь з вами Мр. Сміт, але всеж ....) риба гниє з голови)
показать весь комментарий
26.01.2025 16:25 Ответить
Була б нормальна країна, то зелений бобко давно б на нарах парився, причому довічно!
показать весь комментарий
26.01.2025 08:14 Ответить
С кожним роком їх, нормальних країн, все меньше і меньше... (((
показать весь комментарий
26.01.2025 09:52 Ответить
тобі, красноперому казлу, не подобається Україна?
і чим саме?
показать весь комментарий
26.01.2025 18:37 Ответить
Ось такий він, План перемоги від потужного зупинятіля сепаратизму та незламного повелителя сходу і заходу Сонця.
показать весь комментарий
26.01.2025 08:43 Ответить
а кому там утримувати ті села і чим? 3-ї ОШБ де адекватні командири і молодий мотивований особовий склад там немає, ними всі дірки фронту не закриєш. Бусифіковані каліки і пенсіонери не здатні протистояти ворогу, командирів адекватних мало а ті що адекватні вже під слідством дбр
показать весь комментарий
26.01.2025 09:31 Ответить
Та ні яких нормальних вариантів при цьому (вже давно нелигітимному ) немає.
Нелигітимний просто внагляк робить все , щоб повністю замордувати населення, і потім після ствоення коллапсу і хаосу в країні - збіжати під шумок.
показать весь комментарий
26.01.2025 09:35 Ответить
скорее всего
показать весь комментарий
28.01.2025 20:15 Ответить
Там же одні ждуни жили, як завжди ?
показать весь комментарий
26.01.2025 15:24 Ответить
кацапо-азербайджанський гас буде прокачюватися через українськи труби - всім все зрозуміло?
а партнери не додають як їх там?
а о - санкцій!
показать весь комментарий
26.01.2025 17:30 Ответить
Непонятно, почему вы шельмуете за отступление руководство. В штабах то как раз все четко говорят: - умереть, но не отступить. Это простые зольдатен дают заднюю, зрадники. Позор воинам 110 Омбр! )))
показать весь комментарий
26.01.2025 18:49 Ответить
є мосінка - гамно канешно і дві по 5 - *** знає чи воно стельне, ну шо дід закопав...
може перевірити скопанки і схрони підмести?
показать весь комментарий
26.01.2025 18:56 Ответить
Де виправдення від віслюка та кремлівського сирка? Цей треш на голову не налазить. За останні три місяці злили територій більше ніж за два роки
показать весь комментарий
26.01.2025 21:34 Ответить
Такое ощущение, что продают украинские земли москалям. Иначе, как объяснить ежедневную потерю территорий, если Американская помощь не прекращалась?
показать весь комментарий
26.01.2025 22:18 Ответить
о!, ооооо!
леанід ільіч перегорніть сторінку , то олімпійшькі кольца!
показать весь комментарий
27.01.2025 01:29 Ответить
скажите мне, сколько в Украине смотрят карту Дип Стейт ? ну например Днепр, вкусре что он скоро будет жить как Донбасс ? или в Киеве ? или где то на западной ? мля. я в **** от тупости народа.
показать весь комментарий
28.01.2025 20:14 Ответить
 
 