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Ночью враг атаковал Харьков: один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе

Харків атакован безпілотниками

Ночью 26 января российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Пострадал жилой дом в Основянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.

Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3723) обстрел (27652) Харьков (7548) Харьковская область (1013) Харьковский район (314)


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А як ті самі Харків'яни голосували на виборах 2019 року та обирали мера Харкова?
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26.01.2025 08:36 Ответить
А так голосували, як і всі інші. Ви за одного покитька, а інші голосували за інших покитьків.
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26.01.2025 08:48 Ответить
Ну, за Гепу, Допу тут точно - не голосували. Й до того ж, Гепа був вже мертвий, коли його обрали мером Харкова! Це ж треба було так...
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26.01.2025 08:56 Ответить
"Тут" - це не Харків. У вас за своїх покитьків голосували,там за своїх, ні всі зрозуміло голосували, але більшість мабуть , плюс різні бюджетніки, зекі -у влади є великий ресурс.
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26.01.2025 09:11 Ответить
 
 