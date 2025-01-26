Ночью враг атаковал Харьков: один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе
Ночью 26 января российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Пострадал жилой дом в Основянском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.
Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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Галина Гойс
показать весь комментарий26.01.2025 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stanis nasvaiko
показать весь комментарий26.01.2025 08:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Галина Гойс
показать весь комментарий26.01.2025 08:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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stanis nasvaiko
показать весь комментарий26.01.2025 09:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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