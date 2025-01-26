Ночью враг атаковал Харьков: один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе

Ночью 26 января российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. Пострадал жилой дом в Основянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.

Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атаковал Харьков дронами: прилеты в трех районах, есть пострадавшие и пожар (обновлено)