Враг атаковал Харьков дронами: прилеты в трех районах, есть пострадавшие и пожар (обновлено)

Днем 25 января 2025 года войска РФ атаковали дронами Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксирован удар БПЛА по Холодногорскому району. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны", - отмечает глава города.

Позже Терехов сообщил, что зафиксирован еще один удар - предварительно - БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета - пожар.

Также стало известно о третьем ударе – по Киевскому району города. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Обновленная информация

Позже Терехов сообщил, что поступила информация о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте.

В 16:13 мэр Харькова проинформировал, что россияне в четвертый раз атаковали город.

"Четвертый день и второй в Шевченковском районе прилет по Харькову. Вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", - отметил он.

Позже стало известно, что прилет произошел на территории жилого комплекса.

"Попадание в парковку возле многоэтажки. Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует", - отметил Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Харьков "Шахедами": обломки дронов обнаружили в Холодногорском районе

Как сообщалось, вечером, 24 января, российские захватчики массированно атаковали Харьков беспилотниками. Нанесен удар по одному из районов.