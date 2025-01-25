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Враг атаковал Харьков дронами: прилеты в трех районах, есть пострадавшие и пожар (обновлено)

Наслідки влучання безпілотника Молния по Харкову 26 грудня 2024 року

Днем 25 января 2025 года войска РФ атаковали дронами Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксирован удар БПЛА по Холодногорскому району. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны", - отмечает глава города.

Позже Терехов сообщил, что зафиксирован еще один удар - предварительно - БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета - пожар.

Также стало известно о третьем ударе – по Киевскому району города. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Обновленная информация

Позже Терехов сообщил, что поступила информация о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте.

В 16:13 мэр Харькова проинформировал, что россияне в четвертый раз атаковали город.

"Четвертый день и второй в Шевченковском районе прилет по Харькову. Вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", - отметил он.

Позже стало известно, что прилет произошел на территории жилого комплекса.

"Попадание в парковку возле многоэтажки. Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует", - отметил Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Харьков "Шахедами": обломки дронов обнаружили в Холодногорском районе

Как сообщалось, вечером, 24 января, российские захватчики массированно атаковали Харьков беспилотниками. Нанесен удар по одному из районов.

Автор: 

Харьков (7548) Харьковская область (1013) Харьковский район (314)


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Автор помилилася, коли написала ась це, " Вдень 15 січня 2025 року війська РФ атакували дронами Харків. "Джерело: https://censor.net/ua/n3532261?
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25.01.2025 16:17 Ответить
Це вони "мстять" за казанський нафтозавод вчорашній. А оскільки вони пі'дори то мстяться цивільним, як і положено пі'дорам...
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25.01.2025 16:25 Ответить
 
 