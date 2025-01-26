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В Сумах ночью прозвучали взрывы: россияне атаковали образовательное учреждение, многоквартирный дом и админздания

Шахеди атакували Суми

Сегодня ночью, 26 января враг атаковал БпЛА город Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете

"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

В результате атаки пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, ночью над Сумщиной силы ПВО сбили 7 вражеских "Шахедов".

С начала 2025 года подразделения ПВО области уничтожили 235 российских беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Харьков: один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе

Автор: 

беспилотник (3723) обстрел (27652) Сумская область (3258) Сумы (1164) Сумский район (237)


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НЕ маю уявлення - де, десь о 2,15 довбануло, начебто в повітрі, але хто знає...
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26.01.2025 07:30 Ответить
Вчора теж сильно ляснуло
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26.01.2025 08:01 Ответить
Було кілька влучань: один російський безпілотник влучив в землю в центральній частині міста. У багатоповерхівках та в магазині поруч вибиті вікна.

О 09:00 буде працювати штаби з ліквідації наслідків, де будуть видавати матеріали для закриття вікон.

Окрім цього є два влучання шахедами у Нижньому Піщаному. За попередньою інформацією людей постраждалих немає, проте є пошкодження у 8-ми будинках, повідомив Кордон.Медіа Артем Кобзар, в.о міського голови Сум.
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26.01.2025 08:35 Ответить
Живу в самому центрі, ляснуло наче над головою, сквер Дружбу бачу з балкону. Поки не бачу штабу....
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26.01.2025 09:32 Ответить
Боже спаси та збережи Суми, Сумщину i всю Украiну!🙏🙏🙏
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26.01.2025 09:58 Ответить
 
 