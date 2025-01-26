В Сумах ночью прозвучали взрывы: россияне атаковали образовательное учреждение, многоквартирный дом и админздания

Сегодня ночью, 26 января враг атаковал БпЛА город Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете

"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

В результате атаки пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации Сумской ОВА, ночью над Сумщиной силы ПВО сбили 7 вражеских "Шахедов".

С начала 2025 года подразделения ПВО области уничтожили 235 российских беспилотников.

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