В Сумах ночью прозвучали взрывы: россияне атаковали образовательное учреждение, многоквартирный дом и админздания
Сегодня ночью, 26 января враг атаковал БпЛА город Сумы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумском городском совете
"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.
В результате атаки пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации Сумской ОВА, ночью над Сумщиной силы ПВО сбили 7 вражеских "Шахедов".
С начала 2025 года подразделения ПВО области уничтожили 235 российских беспилотников.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О 09:00 буде працювати штаби з ліквідації наслідків, де будуть видавати матеріали для закриття вікон.
Окрім цього є два влучання шахедами у Нижньому Піщаному. За попередньою інформацією людей постраждалих немає, проте є пошкодження у 8-ми будинках, повідомив Кордон.Медіа Артем Кобзар, в.о міського голови Сум.