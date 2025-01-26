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Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки: The Times назвала четыре сценария завершения войны

Ситуація на сході 23 січня

Аналитики считают, что есть четыре реалистичных варианта того, как может завершиться война РФ против Украины. Они исключили маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или неожиданного успеха украинского контрнаступления. Также отмечается, что многое зависит он нового президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Сценарий №1: Поражение

Такой сценарий является худшим и предусматривает длительное ведение Россией войны и уклонение от переговоров. Там отмечается, что если Украина останется без поддержки США, она может потерпеть военное поражение.

Издание отмечает, что поражение Украины будет иметь ужасные последствия для мировой безопасности. Миллионы украинских беженцев будут искать спасения за рубежом, а тысячи оставленных в Украине попадут в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а танки Кремля появятся на границах Польши.

Сценарий №2: Плохой мир

Второй сценарий мало чем лучше первого. В этом случае Украина, лишенная должной поддержки Запада, будет вынуждена пойти на уступки с позиции слабости, заключив соглашение, предусматривающее разделение страны и создание пророссийского правительства.

Это будет ощутимое поражение Украины и ее союзников.

Сценарий №3: Прекращение огня

Третий сценарий предусматривает прекращение боевых действий. Если это станет частью перехода к всеобъемлющему мирному урегулированию, это может стабилизировать регион и сохранить суверенитет Украины при условии международных гарантий безопасности.

Однако отмечается, что если прекращение огня не будет сопровождаться мирным соглашением, оно лишь заморозит конфликт. Как показывает опыт Минских договоренностей, это оставит поле для нового этапа войны, когда Россия решит возобновить наступление.

Сценарий №4: Мирное урегулирование

Четвертый сценарий - это лучшая надежда для Украины. Он предусматривает укрепление ее позиций при поддержке США для ведения переговоров с позиции силы. Это позволит заключить соглашение, которое обеспечит экономическую жизнеспособность страны, ее суверенитет и гарантии безопасности.

Однако отмечается, что возвращение к границам 1991 года все же маловероятно.

Укрепление позиций Украины потребует решительных действий со стороны США, включая санкции против России, военную поддержку и экономическую помощь.

Издание пишет, что Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки. Опрос Киевского международного института социологии показал, что уже 32% украинцев готовы рассмотреть такие шаги ради мира. При условии надежных гарантий со стороны США этот показатель может вырасти.

Также читайте: Вдоль всей линии фронта произошло 123 боестолкновения, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4253) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+50
Тепер всі знатимуть, що будь-яка агресія буде винагороджена територіальними надбаннями.
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26.01.2025 07:54
+43
Тобто міжнародне право похерять?
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26.01.2025 07:53
+34
Україна може погодитися поступитися територіями будь-якого штату: Вашингтон або Техас (на вибір кацапів) . А якщо бути серйозним, то будь-які територіальні поступки зруйнують світовий порядок і спровокують до захоплення силою нових територій кацапам та іншими диктаторськими режимами.
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26.01.2025 07:58
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СЦЕНАРРИЙ№5 направляем все ударные дроны по атомным станциям кацапов уходя громко хлопаем дверью. каму нужен этот мир без Украины...
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26.01.2025 09:48 Ответить
Це були не тільки США. Єгипет, Саудівська Аравія, Сирія татусі Асада, Франція, Великобританія.
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26.01.2025 10:17 Ответить
Потужна армія Саддама змогла вбити 79 солдатів з 800 тисяч військ союзників.
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26.01.2025 10:21 Ответить
У саддама хуссейна не було ядерної зброї. А у пуйла є. Ось і вся різниця.
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26.01.2025 10:25 Ответить
Только идиоты и дебилы могут давать такие советы и делать подобные заключения.

Украина не имеет морального права отдавать свои территории, и не только в память о погибших воинах, но и ради будущего своих детей и внуков, чтобы они жили свободными и на своей земле.

Если мир так и не поймёт, что нельзя отдавать рашистам хотя бы сантиметр чужой земли, то этот мир обречён, его дни сочтены.
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26.01.2025 10:05 Ответить
Поддерживаю -100 %.
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26.01.2025 10:53 Ответить
Ви з окопу це написали ?
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26.01.2025 12:36 Ответить
А вы наверное пишите из путлеровской ботофермы?
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26.01.2025 12:40 Ответить
Нажаль таке може статися ((( Приклад тому фіни,які билися з кацапам самі знаєте як. Сміливо,віддано,багато рашистів поклали. Але ж шматок землі віддали.. Потім в ЄС і в НАТО. Ось і вся казочка з поганим кінцем. Як би нам не хотілося,військовим шляхом Донбас не повернемо. Тим паче,що там вже мозок за роки кацапів промитий вщент у місцевих. А от Південь..дуже вірю,що його назад ми отримаємо. Є всі шанси на це. А далі десятки років на продовження санкцій,розвал рашки і,може,наші онуки чи праонуки побачать Україну в повному складі.
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26.01.2025 22:43 Ответить
Ви зараз в армії?
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27.01.2025 14:08 Ответить
Китай захопить Гонконг і йому нічого не буде, тому що вашінгтонпост так сказав
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26.01.2025 10:39 Ответить
чи Тайвань
помилка, хлопці
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26.01.2025 10:40 Ответить
не зрозуміло який зміст "мирної угоди". Зафіксувати факт втрачених територій? Виконання забаганок *****? А як бути з відшкодуванням Україні колосальний збитків, покаранням путінських військових злочинців, захопленням Азовського та частини Чорного морів? Жодний перелічених сценарій не дає відповіді на ці питання
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26.01.2025 11:08 Ответить
Тобто, варіант вжарити рашку так, щоб їй більше не захотілося навіть думати про "асвабаждєніе рускагаварящіх" в інших країнах, і не планується розглядати. Всі прагнуть зберегти літццо кремлівської тварини і скоріше відновити "прагматічєскіє атнашєнія".
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26.01.2025 11:29 Ответить
Треба було вирішувати в 19- році,щоб не пройшов рос.проект сн
Тепер,скільки Захід не надав допомоги,в т.ч.воєнної,козир все звів до ноль цілих,ноль десятих.
Може,щось Трамп вирішить,наперекір намаганням козиря?
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26.01.2025 11:57 Ответить
Гниль, гниль породжує війни. Ідіоти чи не розуміють, чи роблять вигляд(за кацапські срублі) що не розуміють, рашистам-нелюлям та сину Сатани ***** не потрібні території( своїх недоглянутих теріторій вся майже Засрашка), й НАТО їх не турбує (Фінляндія це довела), вони просто ненавидять весь цивілізований світ, агресію проти світу почали ще давно, зараз Україна на шляху й якщо їх не зупинити та покарати то буде далі, 99,9% буде.
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26.01.2025 11:59 Ответить
3 і 4 путіни не влаштують, війна буде до останнього українця або капітуляції їх
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26.01.2025 12:28 Ответить
На що можна сподіватися з керівництвом хабарників? Тільки - на все воля божа!
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26.01.2025 12:39 Ответить
Ви в курсі що за кордоном більше біженців від зелекомісарів ніж від орків
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26.01.2025 17:11 Ответить
На початку війни російська армія була погано підготовлена до озброєнь НАТО, і російська армія зазнала великих втрат. Пізніше російська армія дізналася про зброю НАТО, змінила свою тактику і роль зброї НАТО зменшилася. НАТО слід було досліджувати нові види озброєнь для України, і потрібно було мати можливість мати справу з новими видами озброєнь для російської армії.
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27.01.2025 08:17 Ответить
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