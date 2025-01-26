Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки: The Times назвала четыре сценария завершения войны

Аналитики считают, что есть четыре реалистичных варианта того, как может завершиться война РФ против Украины. Они исключили маловероятные сценарии внезапной смерти диктатора Владимира Путина или неожиданного успеха украинского контрнаступления. Также отмечается, что многое зависит он нового президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Сценарий №1: Поражение

Такой сценарий является худшим и предусматривает длительное ведение Россией войны и уклонение от переговоров. Там отмечается, что если Украина останется без поддержки США, она может потерпеть военное поражение.

Издание отмечает, что поражение Украины будет иметь ужасные последствия для мировой безопасности. Миллионы украинских беженцев будут искать спасения за рубежом, а тысячи оставленных в Украине попадут в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а танки Кремля появятся на границах Польши.

Сценарий №2: Плохой мир

Второй сценарий мало чем лучше первого. В этом случае Украина, лишенная должной поддержки Запада, будет вынуждена пойти на уступки с позиции слабости, заключив соглашение, предусматривающее разделение страны и создание пророссийского правительства.

Это будет ощутимое поражение Украины и ее союзников.

Сценарий №3: Прекращение огня

Третий сценарий предусматривает прекращение боевых действий. Если это станет частью перехода к всеобъемлющему мирному урегулированию, это может стабилизировать регион и сохранить суверенитет Украины при условии международных гарантий безопасности.

Однако отмечается, что если прекращение огня не будет сопровождаться мирным соглашением, оно лишь заморозит конфликт. Как показывает опыт Минских договоренностей, это оставит поле для нового этапа войны, когда Россия решит возобновить наступление.

Сценарий №4: Мирное урегулирование

Четвертый сценарий - это лучшая надежда для Украины. Он предусматривает укрепление ее позиций при поддержке США для ведения переговоров с позиции силы. Это позволит заключить соглашение, которое обеспечит экономическую жизнеспособность страны, ее суверенитет и гарантии безопасности.

Однако отмечается, что возвращение к границам 1991 года все же маловероятно.

Укрепление позиций Украины потребует решительных действий со стороны США, включая санкции против России, военную поддержку и экономическую помощь.

Издание пишет, что Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки. Опрос Киевского международного института социологии показал, что уже 32% украинцев готовы рассмотреть такие шаги ради мира. При условии надежных гарантий со стороны США этот показатель может вырасти.

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