Общие боевые потери РФ с начала войны – около 830 190 человек (+1720 за сутки), 9868 танков, 22 323 артсистемы, 20 549 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 828 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 830190 (+1720) человек,
танков - 9868 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 20549 (+4) ед,
артиллерийских систем - 22323 (+14) ед,
РСЗО - 1263 (+0) ед,
средства ППО - 1050 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23253 (+40),
крылатые ракеты - 3053 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 35124 (+53) ед,
специальная техника - 3715 (+0)
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А питати треба не на цивільних сайтах, а на сайті Міністерства Оборони України чи чогось такого.
Це, якщо не колихати атмосферу.
А якщо колихати, то ви за адресою - повну панамку жуків насують та плакати не дадуть!
80 одиниць знищеної техніки та 1720!! чумардосів за день.
Логістика норм, решта техніки сильно просіло. Загальна знищена логістика перевалила за 35000! Загальна результативність ППО перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 830 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Незважаючи на просідання наземка з початку місяця перетнула 4 тисячі, а це доволі багато, в грудні було 3 723 од.
Топ-5 логістика за місяць (доречі це все що більше двох тисяч)
2 065; 2 103; 2 168; 2 417; 2 469 і готуємось завтра зустрічати новий рекод
Січень 25 з початку місяця на сьогодні 2 449