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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 830 190 человек (+1720 за сутки), 9868 танков, 22 323 артсистемы, 20 549 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 828 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 830190 (+1720) человек,

танков - 9868 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 20549 (+4) ед,

артиллерийских систем - 22323 (+14) ед,

РСЗО - 1263 (+0) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23253 (+40),

крылатые ракеты - 3053 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35124 (+53) ед,

специальная техника - 3715 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+23
Минув 3994 день москальсько-української війни.
80 одиниць знищеної техніки та 1720!! чумардосів за день.
Логістика норм, решта техніки сильно просіло. Загальна знищена логістика перевалила за 35000! Загальна результативність ППО перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 830 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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26.01.2025 08:30
+13
Щось Цензор 2й день ковбасить.
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26.01.2025 08:34
+11
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26.01.2025 08:32
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чуваки, а от в ЗСУ берут' з іноземним паспортом, 59 років, спортівний медосмотр то хійня?
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26.01.2025 07:59 Ответить
В ТЦК запитай
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26.01.2025 08:21 Ответить
По темі: призовний вік до 65 років. Якщо я не помиляюсь, іноземний паспорт не заважає, якщо він не російський, з останнім, мабуть, є окремі проблеми. Але на цей випадок є російський добровольчий батальон.
А питати треба не на цивільних сайтах, а на сайті Міністерства Оборони України чи чогось такого.
Це, якщо не колихати атмосферу.
А якщо колихати, то ви за адресою - повну панамку жуків насують та плакати не дадуть!
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26.01.2025 13:42 Ответить
не ну по возрасту е якись обмеження? за лаве то не проблема?
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26.01.2025 08:21 Ответить
Спочатку пройди тест "на пляшці",коцапе..
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26.01.2025 08:31 Ответить
дякую тобі боже шо я не москал', чоґо і вам бажаю
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26.01.2025 08:47 Ответить
то ти дупек естеш в полска? One bitch who has escaped, and good life.
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26.01.2025 09:19 Ответить
Минув 3994 день москальсько-української війни.
80 одиниць знищеної техніки та 1720!! чумардосів за день.
Логістика норм, решта техніки сильно просіло. Загальна знищена логістика перевалила за 35000! Загальна результативність ППО перевалила за 27000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 830 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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26.01.2025 08:30 Ответить
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26.01.2025 08:32 Ответить
Щось Цензор 2й день ковбасить.
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26.01.2025 08:34 Ответить
І не кажи, мені якийсь хвіст причепив, та добре хоч так, бо вчора зовсім не індифікувався.
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26.01.2025 08:57 Ответить
Треба вийти і зайти
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26.01.2025 14:33 Ответить
З цього почала: побачила замість рідного ніка щось з хвостом з цифр, вийшла, знов зайшла - ух ти! - нік з'явився, але стрічка новин пуста, регістрація стоїть сьогоднішня (насправді з 2018 року), прапорців все меньш, зараз майже усі сіреньки зі заком питання. І так вже 2 дні...
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27.01.2025 00:04 Ответить
О, я думала, що це тільки у мене щось не так: регістрація вчорашня (!), стрічка подій порожня, замість флагів якісь "питаннячка"...
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26.01.2025 09:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.01.2025 08:56 Ответить
респект тоґо командира діректора довбичкі К2,дай мені боже ухилянтів шоб тису перепливсти,зніму лаве з лохов, куплю собі усе ал'фа індусріес, і ґа'йда
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26.01.2025 09:05 Ответить
Кажуть бояришнік подорожчав,орки на тормозуху перейшли.
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26.01.2025 09:16 Ответить
ухилянтам за 6К УСД с тіла, канадіан клуб, такшо давай, пендехо
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26.01.2025 09:29 Ответить
Кацапи давно на "стекломой" перейшли, а цей новоспечений ба як виджигірює, мабуть привіт з чуйської долини передали, дивно що його ще не потерли.
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26.01.2025 09:37 Ответить
Та воно просто не здатно висловити свою думку навіть на рідній мові - ось гугл-перекладач і дуріє!с
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26.01.2025 13:34 Ответить
Чергова десятка - 830 тис чумардосів, проте на це вже ніхто не звертає уваги, бо 10 тис на сьогодні це статична похибка в 1,2% при досягненні мільйона буде лише один відсоток.
Незважаючи на просідання наземка з початку місяця перетнула 4 тисячі, а це доволі багато, в грудні було 3 723 од.
Топ-5 логістика за місяць (доречі це все що більше двох тисяч)
2 065; 2 103; 2 168; 2 417; 2 469 і готуємось завтра зустрічати новий рекод
Січень 25 з початку місяця на сьогодні 2 449
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26.01.2025 09:21 Ответить
шановні,чи е обмежння по возрасту і паспорту? дайте відповід',окай?
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26.01.2025 09:22 Ответить
по возрасту - а божився що не москаль
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26.01.2025 09:39 Ответить
та я з сирця and i proud of it,бейбі
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26.01.2025 09:44 Ответить
В дурку нема обмежень, тунгусе.
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27.01.2025 02:18 Ответить
окай,зрозуміло шо цей сайт кубло ухілянтів піздалобв, бай
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26.01.2025 10:07 Ответить
 
 