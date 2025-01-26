Общие боевые потери РФ с начала войны – около 830 190 человек (+1720 за сутки), 9868 танков, 22 323 артсистемы, 20 549 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 828 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 830190 (+1720) человек,

танков - 9868 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 20549 (+4) ед,

артиллерийских систем - 22323 (+14) ед,

РСЗО - 1263 (+0) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23253 (+40),

крылатые ракеты - 3053 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 35124 (+53) ед,

специальная техника - 3715 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО