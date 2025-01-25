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Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали российскую военнослужащую, - зря она просила оператора дрона не атаковать ее.

Кадры поражения обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) ликвидация (3657)


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Топ комментарии
+46
як на мене, вона просила в'їбати...прохання було виконане...
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25.01.2025 17:38
+38
Матюкалася до останнього.
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25.01.2025 17:37
+35
тепер баба може од самого кабзона наражаєть! ))
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25.01.2025 17:40
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в українській мові фемінізми були завжди (лікар-лікарка, вчитель-вчителька, медбрат- медсестра, кухар-кухарка... )
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25.01.2025 21:24 Ответить
не плутай побут з офіціозом і назвами професій...
і медбрат це не медбратесса, а медсестра це не медсестрин..
військовий і військову так само.
зовсім інше "член парламенту"
що за маячня ці фемінітиви "членкиня"? чому не вагиня??
що за нах?
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25.01.2025 22:29 Ответить
це не маячня, це граматичне правило. Ми з вами не фахівці щоб сперечатись
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26.01.2025 10:40 Ответить
шліть ***** той новояз
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26.01.2025 07:29 Ответить
самки орків підлягають безумовному знищенню
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25.01.2025 20:17 Ответить
у них он фабрика Глорія Джинс закрилась в Ростові, бо не тільки самці, а й самки записались на СВО, бо великі підйомні і зарплати дають, це порода генетичних злочинців
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25.01.2025 20:20 Ответить
Не знаю, я бы не бил.🙁
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25.01.2025 20:30 Ответить
Кого цікавить думка *********?
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25.01.2025 21:23 Ответить
тобто вона нехай далі вбиває? то ти кончений, у ворога немає статі, це ворог і ви всі будете знищені
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26.01.2025 09:09 Ответить
А ребёнка бы убил?
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26.01.2025 12:24 Ответить
а причому тут дитина? кацапка чи кацап зі зброєю ворог, що підлягає знищенню.
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26.01.2025 18:22 Ответить
у Evgen Paramonov какие-то сексуальные девиации. Фрейд в помощь
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27.01.2025 00:31 Ответить
у підарів гендер встановити неможливо
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25.01.2025 21:17 Ответить
Та ні пішла би ця самка орків до кабзона.
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25.01.2025 21:26 Ответить
Ця війна на довгі десятиліття зламає психіку народу.
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25.01.2025 21:33 Ответить
Висловлюю вдячність операторам БПЛА за відмінно виконану роботу.
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25.01.2025 21:46 Ответить
а как определили что это не мужик?
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25.01.2025 21:48 Ответить
статура і тілорухи... мозок швидко з цим справляється... особливо, коли сам на ксмеру спостерігаєш в "4К (образно)"...
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25.01.2025 22:30 Ответить
Колись ходило чудо по ринку. В платті, на каблуках і з жіночою зачіскою і макіяжем. Я здалека зрозуміла, що мужик.
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26.01.2025 08:49 Ответить
Баба в піхоті, не інакше як ЗК.
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25.01.2025 21:52 Ответить
що за оголтілий сексизм!!!!
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25.01.2025 22:31 Ответить
Де ти там жінку побачив, водку піл?
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25.01.2025 22:31 Ответить
Странно, вроде рядом есть укрытия, а она стоит и что-то там дрону рассказывает. Хочешь сдаться - руки вверх, показывай чтоб было понятно.
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25.01.2025 22:44 Ответить
Оружие сперва сбросить, включая ножики, гранаты итп.
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27.01.2025 06:29 Ответить
Чому вона не сховалась в приміщені? Могла ж втекти в хату. Щось тут не так.
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25.01.2025 23:17 Ответить
Цікавий момент. Може не твереза
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25.01.2025 23:25 Ответить
це відплата за наших розстріляних хлопців
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25.01.2025 23:46 Ответить
А чьо хатєла таа ? Чьо пріхаділа? Ми тєбя нє звалі, ага?
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26.01.2025 00:05 Ответить
Судя по свежего амуниции одета не по детски , сзади что торчит раскладная снайп винтовка ? И эти жесты не убивай ,и пролетай мимо , якобы я еще постреляю , вообще не укладывается труп баба...

7
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26.01.2025 00:15 Ответить
Бабу точно ніхто не гнав на війну. Раз пішла - значить, "дабраволица". А війна "перемелює"... От і "перемолола"...
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26.01.2025 04:25 Ответить
Украинская земля ей стекловатой!
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26.01.2025 08:53 Ответить
Так треба всіх і кожного ворога і до сьомого коліна!!!
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26.01.2025 11:30 Ответить
Найбільшу жорстокість на війнах завжди проявляли саме жінки. Тому путіністок ворожого загарбницького війська потрібно знищувати в першу чергу. В дитинстві знав декілька жінок які воювали в другу світову. Жорстокі були бабці. Одна була директором школи і цю фанатичну сталіністку боялися всі...
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26.01.2025 11:44 Ответить
OdnaSemiya - неудачный ник для троля, тебе не заплатят. А по сути - она ДОБРОВОЛЬНО пришла в Украину убивать украицев. Она враг, который не имеет пола. Она на поле боя с оружием и в форме., А ты конченый аморальный 3,14-издострадатель,
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27.01.2025 00:40 Ответить
- Бутылкоприемник разрабатывай, полковнЕГ! Репарации отрабатывать будешь! В том числе за то что даже самок опущенных кацадрилл на нас бросаете.
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27.01.2025 06:33 Ответить
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