Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали российскую военнослужащую, - зря она просила оператора дрона не атаковать ее.

Кадры поражения обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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