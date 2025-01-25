Российская военнослужащая просит украинский дрон не атаковать ее. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали российскую военнослужащую, - зря она просила оператора дрона не атаковать ее.
Кадры поражения обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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+46 MrStepanovM
показать весь комментарий25.01.2025 17:38 Ссылка
+38 Порохобандерівець
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+35 Fjall_Raven
показать весь комментарий25.01.2025 17:40 Ссылка
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і медбрат це не медбратесса, а медсестра це не медсестрин..
військовий і військову так само.
зовсім інше "член парламенту"
що за маячня ці фемінітиви "членкиня"? чому не вагиня??
що за нах?
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