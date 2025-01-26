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За сутки враг нанес 325 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, есть разрушение жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры

Запорізька область

Российские захватчики за прошедшие сутки не прекращали обстрелы населенных пунктов Запорожской области. Применили авиацию, БпЛА, РСЗО, артиллерию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг совершил авиационный удар по Малой Токмачке. А также:

  • 184 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Преображенку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
  • 2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Малую Токмачку.
  • 138 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.

"Поступило 57 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за сутки атаковали 13 населенных пунктов в Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

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