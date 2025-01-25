Оккупанты за сутки атаковали 13 населенных пунктов в Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска нанесли 191 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне атаковали область с применением авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
Враг совершил:
- 3 авиационных удара по Новоандреевке, Новоданиловке и Щербакам.
- 88 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Преображенку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Юрковку, Малую Токмачку и Новоданиловку.
- 96 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.
Отмечается, что мирные жители не пострадали. Поступило 110 сообщений о повреждении жилых помещений, объектов инфраструктуры, автомобилей.
В Нацполиции показали последствия вражеских атак на область.
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