Оккупанты за сутки атаковали 13 населенных пунктов в Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска нанесли 191 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали область с применением авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

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Враг совершил:

3 авиационных удара по Новоандреевке, Новоданиловке и Щербакам.

88 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Преображенку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

4 обстрела из РСЗО накрыли Юрковку, Малую Токмачку и Новоданиловку.

96 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.

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Отмечается, что мирные жители не пострадали. Поступило 110 сообщений о повреждении жилых помещений, объектов инфраструктуры, автомобилей.

В Нацполиции показали последствия вражеских атак на область.





