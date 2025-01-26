За сутки на фронте 167 боестолкновений. Больше всего на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов и сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Берислав Херсонской области; Малая Токмачка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Северском направлении враг проводил одну атаку в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлиное, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Видродженя и Успеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

Ситуация на юге и севере

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили два штурма врага на Приднепровском направлении.

На Ореховском, Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За вчера российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБ, осуществили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий агрессора.

Удары по врагу

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1720 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля оккупантов.

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