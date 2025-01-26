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За сутки на фронте 167 боестолкновений. Больше всего на Покровском, Краматорском и Лиманском направлениях - Генштаб

Бойові дії на ранок 26 січня

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов и сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Берислав Херсонской области; Малая Токмачка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Северском направлении враг проводил одну атаку в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлиное, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Видродженя и Успеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

Ситуация на юге и севере

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили два штурма врага на Приднепровском направлении.

На Ореховском, Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За вчера российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБ, осуществили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий агрессора.

Удары по врагу

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1720 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевые бронированные машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля оккупантов.

Также читайте: Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки: The Times назвала четыре сценария завершения войны

Автор: 

Генштаб ВС (6426) боевые действия (4253) война в Украине (4489)


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@ "Зведення на ранок 26 січня:

На Великоновосілківському напрямку противник зайняв решту н.п. Времівка і просунувся у центральній та північній частинах Великої Новосілки.

На Костянтинопольському напрямку продовжуються бойові зіткнення на північній та східній околицях н.п. Дачне, вздовж ряду лісосмуг на північ від річки Сухі Яли та в районі н.п. Зеленівка.

Покровський напрямок.
На своєму лівому фланзі противник просунувся на північ від н.п. Котлине на глибину до 400 м, зайняв розташований на захід вентиляційний ствол і просунувся на східній околиці н.п. Надіївка (Надєждінка) на глибину до 650 метрів.
На південному фланзі російські війська продовжують тиснути у напрямку н.п. Андріївка, у північно-східній частині якого ЗСУ завдали вогневого ураження по передових позиціях противника.

Торецьк.
У північній частині міста зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі н.п. Кримське та шахти «Торецька».
На північно-західній околиці російські малі маневрені групи роблять спроби закріпитися в районі промислового майданчика шахти «Святої Матрони московської».
На півдні міста противник просунувся в районі «Куркульського Хутора» та зайняв терикон шахти «Валюга».

На Лиманському напрямку бої різного ступеня інтенсивності точаться на західній околиці н.п. Макіївка, західніше та південно-західніше н.п. Іванівка, у південній частині н.п. Терни і в Серебрянському лісі."
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26.01.2025 11:03 Ответить
 
 