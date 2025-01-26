Католическая церковь готова принять общую дату празднования Пасхи для всех христиан, – Папа Франциск
В контексте 1700-й годовщины Никейского Собора Папа Франциск во время субботней вечерней службы в конце 58-й Недели молитв за единство христиан заявил, что Католическая Церковь готова принять общую дату празднования Пасхи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщает агентство Polska Agencja Prasowa (PAP), понтифик обратил внимание на то, что в этом году Пасха будет праздноваться в один день по григорианскому и юлианскому календарям - 20 апреля.
"Я повторяю свой призыв, чтобы это сближение послужило призывом ко всем христианам сделать решительный шаг к единству в вопросе об общей дате Пасхи", - подчеркнул глава РКЦ.
Папа Франциск добавил, что Католическая церковь готова "принять ту дату, которую хотят все".
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Весеннее полнолуние - первое полнолуние, наступившее не ранее дня весеннего равноденствия.
Обе пасхалии (александрийская и григорианская) основаны на этом принципе.
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