Католицька церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня для всіх християн, – Папа Франциск
У контексті 1700-ї річниці Нікейського Собору Папа Франциск під час суботньої вечірньої служби наприкінці 58-го Тижня молитов за єдність християн заявив, що Католицька Церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє агентство Polska Agencja Prasowa (PAP), понтифік звернув увагу на те, що цього року Великдень святкуватиметься в один день за григоріанським і юліанським календарями - 20 квітня.
"Я повторюю свій заклик, щоб це зближення послужило закликом до всіх християн зробити рішучий крок до єдності в питанні про спільну дату Великодня", - наголосив глава РКЦ.
Папа Франциск додав, що Католицька церква готова "прийняти ту дату, яку хочуть всі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І хто такий гундяєв у христянському світі?
Общее правило для расчёта даты Пасхи: «Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния».
Весеннее полнолуние - первое полнолуние, наступившее не ранее дня весеннего равноденствия.
Обе пасхалии (александрийская и григорианская) основаны на этом принципе.
ЗІ. Педобір ти їбаний!
і припиняйте слухати попівське базікання
рівнодення, а сонцестояння в основному 21-го, рідко буває 22
Колись Сталіну казали про залучення римської курії в переговорах, мотивуючи це папським авторитетом і кількістю вірян-католиків у світі, на що Сталін задав питання "...а скільки у Папи дивізій"?
Сила держави, міць збройних сил і воля народів вирішує геополітику, а не церква.