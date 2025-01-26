Католицька церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня для всіх християн, – Папа Франциск

У контексті 1700-ї річниці Нікейського Собору Папа Франциск під час суботньої вечірньої служби наприкінці 58-го Тижня молитов за єдність християн заявив, що Католицька Церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє агентство Polska Agencja Prasowa (PAP), понтифік звернув увагу на те, що цього року Великдень святкуватиметься в один день за григоріанським і юліанським календарями - 20 квітня.

"Я повторюю свій заклик, щоб це зближення послужило закликом до всіх християн зробити рішучий крок до єдності в питанні про спільну дату Великодня", - наголосив глава РКЦ.

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Папа Франциск додав, що Католицька церква готова "прийняти ту дату, яку хочуть всі".