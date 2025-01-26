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Новини
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Католицька церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня для всіх християн, – Папа Франциск

Папа Римський Франциск

У контексті 1700-ї річниці Нікейського Собору Папа Франциск під час суботньої вечірньої служби наприкінці 58-го Тижня молитов за єдність християн заявив, що Католицька Церква готова прийняти спільну дату святкування Великодня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє агентство Polska Agencja Prasowa (PAP), понтифік звернув увагу на те, що цього року Великдень святкуватиметься в один день за григоріанським і юліанським календарями - 20 квітня.

"Я повторюю свій заклик, щоб це зближення послужило закликом до всіх християн зробити рішучий крок до єдності в питанні про спільну дату Великодня", - наголосив глава РКЦ.

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Папа Франциск додав, що Католицька церква готова "прийняти ту дату, яку хочуть всі".

Автор: 

Великдень (361) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+10
дякую богу, що я атеїст!
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26.01.2025 09:39
+6
Православна Церква України користується Ново-Юліанським календарем. За ним Різдво, як у Григоріанському календарі (католики, та протестанти), а Великдень, як у Юліанському календарі (власне, усі православні конфесії, включно з РПЦ).
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26.01.2025 12:58
+5
Увидишся .Поблагодариш.
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26.01.2025 09:45
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Спільну з гундяївською сектою?
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26.01.2025 09:37 Відповісти
А що, у гунцяєва якась окрема дата?
І хто такий гундяєв у христянському світі?
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26.01.2025 10:29 Відповісти
Якщо ви не знали, то так, кагебешна секта святкує Великдень окремо від іншого світу, як і українці святкували цей день разом з сектою. Нарешті, це все закінчилось.
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26.01.2025 10:42 Відповісти
Православна Церква України користується Ново-Юліанським календарем. За ним Різдво, як у Григоріанському календарі (католики, та протестанти), а Великдень, як у Юліанському календарі (власне, усі православні конфесії, включно з РПЦ).
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26.01.2025 12:58 Відповісти
дякую богу, що я атеїст!
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26.01.2025 09:39 Відповісти
Увидишся .Поблагодариш.
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26.01.2025 09:45 Відповісти
Чого Великдень гуляє - місячнии календар вже архаіка і єретиків вже давно не підсмажують
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26.01.2025 09:45 Відповісти
Ага-ага, це ви в євреїв за місячний календар спитайте. Та й до мусульман, по-сусідству, загляньте. Заодно поцікавтеся долею єретиків в Іранах - Афганістанах
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26.01.2025 10:10 Відповісти
Дата і так одна. Календарі різні.
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26.01.2025 09:46 Відповісти
Нет одной даты, вообщет-то

Общее правило для расчёта даты Пасхи: «Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния».

Весеннее полнолуние - первое полнолуние, наступившее не ранее дня весеннего равноденствия.

Обе пасхалии (александрийская и григорианская) основаны на этом принципе.
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26.01.2025 10:22 Відповісти
Це ви про дату Різдва та більшості інших християнських церковних свят. З Великоднем та Пятидесятницею (Трійці) інакше. Великодень рахують по хитрій схемі місячного і сонячного календаря, яка в католиків своя а в православних своя. У православних ще й євреї замішані
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26.01.2025 10:24 Відповісти
Ви праві в своєму, я про то що в статті написано, що будуть святкувати в один день по обом календарям. Я підтримую, любий крок на зближення, рухає людство вперед. Хоча зараз підніметься вий про, то хто істіниший, правіший, і більш благий і віруючий, і готовий вбити любого за свого персонального Ісуса…
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26.01.2025 11:20 Відповісти
Цього року ваш Великдень співпадає із планокур-дей. Об'єднайте святкування, розкуріться і розсмокчіться - хто до церкви, а хто ракету сатана хрестити. Як там кажуть? Кадило крутиться - лавеха мутиться.
ЗІ. Педобір ти їбаний!
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26.01.2025 09:54 Відповісти
День твого здохнення і буде Великоднем для усіх, пітлєрівський пуделю обшмарканий.
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26.01.2025 09:58 Відповісти
Великдень на день народження Гітлера. Маск часом не відвідав Ватикан?
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26.01.2025 10:12 Відповісти
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26.01.2025 10:39 Відповісти
Це добре, що католицька церква готова, то нехай папа посприяє, щоб рускі виродки пішли з України
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26.01.2025 10:23 Відповісти
Этот Папа давно уже не Папа, а болтун и путлеровский холуй, он дискредитировал папский институт своими действиями и заявлениями в оправдание путлера и его войны.
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26.01.2025 10:42 Відповісти
Пасха - це Весняне рівнодення, цього року, як і завжди, 20 березня
і припиняйте слухати попівське базікання
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26.01.2025 10:44 Відповісти
Не 22 ?
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26.01.2025 11:10 Відповісти
Астрономічно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F вже змінилося на 20, а в деякі роки може бути навіть 19(за UTC)
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26.01.2025 13:01 Відповісти
А зимове, відповідно, на 20 грудня?
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26.01.2025 13:46 Відповісти
Зимове але не рівнодення, а сонцестояння в основному 21-го, рідко буває 22
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27.01.2025 00:19 Відповісти
Малося на увазі, от людина вірно пише: Пасху започатковано від рівнодення 20 березня. А Різдво - це я від себе додаю - від 21 грудня. Так, сонцестояння. Як бачимо, католицьке Різдво досить близько. А 7 січня - то повна дурня.
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27.01.2025 06:50 Відповісти
Буква Ю - па#₽#ю когда веруны где что и как празднуют
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26.01.2025 11:04 Відповісти
Ага, сподівайтесь на Папу...
Колись Сталіну казали про залучення римської курії в переговорах, мотивуючи це папським авторитетом і кількістю вірян-католиків у світі, на що Сталін задав питання "...а скільки у Папи дивізій"?
Сила держави, міць збройних сил і воля народів вирішує геополітику, а не церква.
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26.01.2025 11:13 Відповісти
пошёл этот папа к ***** маме!прихвостень **********,ненавижу!
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26.01.2025 13:10 Відповісти
Тільки дебіло-кацапи можуть святкувати черговий Новий рік від Різдва Христового, тобто день обрізання Христа, а через 7 днів після дня обрізання святкувати його день народження.
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26.01.2025 17:32 Відповісти
Загалом новий рік починався вчасно, це комуністи в 1918-му перенесли його на 14 січня. Богослови всього світу вже 2 тисячі років сперечаються про дату Різдва Христового. Якщо ти вирішив змінити православний християнський моральний дух своїх предків на нову ватиканську версію, то тоді так, лягай під папу римського.
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26.01.2025 22:20 Відповісти
 
 