Папа Римський уперше призначив жінку на керівну посаду у відомстві Ватикана, - АР. ФОТО
Папа Римський Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу префектом Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, вперше надавши жінці таку високу посаду у Ватикані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.
Як зазначається, це перший випадок в історії, коли жінка очолює одне з найважливіших відомств Ватикану, яке відповідає за всі релігійні ордени, від єзуїтів і францисканців до сучасних релігійних рухів.
Призначення стало можливим завдяки реформі Святого Престолу, проведеній Франциском у 2022 році, яка дозволила мирянам, зокрема жінкам, очолювати дикастерії.
Що відомомо про Сімону Брамбіллу?
59-річна Брамбілла раніше обіймала посаду секретаря цього ж відомства з 2023 року. Вона є членом релігійного ордену місіонерів "Консолата". Її попередник, кардинал Жуан Браз де Авіс, пішов на пенсію у віці 77 років.
Як повідомляється, цей крок є важливим сигналом прагнення Папи Римського Франциска модернізувати церкву і розширити роль жінок у католицькій ієрархії. Попри те, що жінки досі не можуть бути висвячені на священників, вони тепер можуть займати керівні посади в управлінні церквою.
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секретарка брамбілла, звучить епічно, навіть якось жахливо.