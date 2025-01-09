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Папа Римський уперше призначив жінку на керівну посаду у відомстві Ватикана, - АР. ФОТО

Папа Римський Франциск призначив італійську монахиню Сімону Брамбіллу префектом Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, вперше надавши жінці таку високу посаду у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Папа Франциск уперше призначив жінку на керівну посаду у Ватикані

Як зазначається, це перший випадок в історії, коли жінка очолює одне з найважливіших відомств Ватикану, яке відповідає за всі релігійні ордени, від єзуїтів і францисканців до сучасних релігійних рухів.

Призначення стало можливим завдяки реформі Святого Престолу, проведеній Франциском у 2022 році, яка дозволила мирянам, зокрема жінкам, очолювати дикастерії.

Що відомомо про Сімону Брамбіллу?

59-річна Брамбілла раніше обіймала посаду секретаря цього ж відомства з 2023 року. Вона є членом релігійного ордену місіонерів "Консолата". Її попередник, кардинал Жуан Браз де Авіс, пішов на пенсію у віці 77 років.

Як повідомляється, цей крок є важливим сигналом прагнення Папи Римського Франциска модернізувати церкву і розширити роль жінок у католицькій ієрархії. Попри те, що жінки досі не можуть бути висвячені на священників, вони тепер можуть займати керівні посади в управлінні церквою.

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Автор: 

Ватикан (149) Папа Римський (321) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+3
Одна жінка, та ще й біла, та ще й не демонстративна лесбіянка, на весь Ватикан - то ще не ліберальна повісточка.
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09.01.2025 12:07
+3
Як казав Попандопуло ми на пороге грандіозного шухєра
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09.01.2025 12:08
+2
Папик твердо следует либеральной повесточке. А США эту тему закрывают. Мир разделился. Грядет что то очень хреновое.
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09.01.2025 12:02
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Папик твердо следует либеральной повесточке. А США эту тему закрывают. Мир разделился. Грядет что то очень хреновое.
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09.01.2025 12:02 Відповісти
Одна жінка, та ще й біла, та ще й не демонстративна лесбіянка, на весь Ватикан - то ще не ліберальна повісточка.
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09.01.2025 12:07 Відповісти
Як казав Попандопуло ми на пороге грандіозного шухєра
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09.01.2025 12:08 Відповісти
Хотів написати, що "нарешті бідних ватіканських хлопчиків будуть трахати не тільки батюшки, але й матушки".. але передумав..
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09.01.2025 12:05 Відповісти
яка це жінка? це монашка.
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09.01.2025 12:08 Відповісти
брамілла зроби каву, сахару побільше.
секретарка брамбілла, звучить епічно, навіть якось жахливо.
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09.01.2025 12:10 Відповісти
У Ватикані орієнтацію почали змінювати?
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09.01.2025 12:13 Відповісти
Ох шалунішка! )))
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09.01.2025 12:25 Відповісти
а шо таке, всіх педофілів уже прилаштував?
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09.01.2025 12:30 Відповісти
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09.01.2025 12:42 Відповісти
Провалив все, назначь одного гея, аидай це за досягнення. Набрехав на виборах- погрожуй гренландії, нічого не зробиш, але забудуть про обіцянки.
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09.01.2025 12:45 Відповісти
Скрепы?
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09.01.2025 12:56 Відповісти
 
 