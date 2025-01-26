На войне погиб кинорежиссер, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула
22 января защищая Украину погиб известный кинохудожник, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино, кинорежиссер Станислав Притула. Ему было всего 40 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Об этом в Facebook сообщила его жена Лариса Титаренко.
"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите - те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - и в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир... Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", - написала Титаренко.
Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу №149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал в Госкино, впоследствии - начальником отдела кино в компании FAMILY Production.
Известно, что перед известием о гибели, с ним несколько дней не было связи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Які прості слова і глибокі за змістом написала пані Лариса, - ... Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ...".
Прості рішення звичайних людей ...
Слава вам, героические украинские воины!
Шмигаль із стефанчуками, так і не вносять, НАГАЛЬНИХ та ОЧЕВИДНИХ, змін до нормативних актів з мобілізації? Тільки губами плямкають та очима лупають, на марафонах за млн грн... Регламентом КМУ і ВРУ, прикриваючи свою бездіяльність чи саботування з 2019 року!