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На войне погиб кинорежиссер, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула

Загинув Станіслав Притула

22 января защищая Украину погиб известный кинохудожник, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино, кинорежиссер Станислав Притула. Ему было всего 40 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Об этом в Facebook сообщила его жена Лариса Титаренко.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите - те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - и в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир... Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", - написала Титаренко.

Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу №149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал в Госкино, впоследствии - начальником отдела кино в компании FAMILY Production.

Известно, что перед известием о гибели, с ним несколько дней не было связи.

Также смотрите: Защищая Украину погиб 30-летний доброволец из Австрии. ФОТО

Автор: 

кино (1536) Госкино (188) потери (4418)


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Топ комментарии
+39
Вічна Шана Герою!!!!!
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26.01.2025 11:02
+36
Герою слава !!! Вічна і світла пам"ять.
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26.01.2025 11:03
+33
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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26.01.2025 11:07
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Вічна Шана Герою!!!!!
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26.01.2025 11:02 Ответить
Герою слава !!! Вічна і світла пам"ять.
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26.01.2025 11:03 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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26.01.2025 11:07 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.01.2025 11:15 Ответить
Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.
Які прості слова і глибокі за змістом написала пані Лариса, - ... Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ...".
Прості рішення звичайних людей ...
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26.01.2025 11:27 Ответить
💯
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26.01.2025 13:48 Ответить
Царствие небесное, главное, чтобы потомки помнили имена всех героев этой войны, память о них это гарантия того, что это никогда больше не повторится.

Слава вам, героические украинские воины!
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26.01.2025 11:56 Ответить
А отих "НЕЗЛАМНИХ", з посад і професій у ОПУ КМУ ВРУ Генпрокуратури суддівських та інших структур, так і не було в ТЦК?
Шмигаль із стефанчуками, так і не вносять, НАГАЛЬНИХ та ОЧЕВИДНИХ, змін до нормативних актів з мобілізації? Тільки губами плямкають та очима лупають, на марафонах за млн грн... Регламентом КМУ і ВРУ, прикриваючи свою бездіяльність чи саботування з 2019 року!
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26.01.2025 12:49 Ответить
Гине справжня еліта нації ,а на верху керівництва державою залишаться моральні уруди.
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26.01.2025 13:29 Ответить
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26.01.2025 13:50 Ответить
Світла Памʼять світлій Людині та Герою України 😪😪😪
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26.01.2025 14:28 Ответить
Вічна слава Герою! Честь!
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26.01.2025 14:48 Ответить
Дякуємо за захист! Слава Герою ! Вічна шана та пам'ять! Співчуття родині!
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26.01.2025 17:36 Ответить
 
 