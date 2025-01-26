На войне погиб кинорежиссер, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула

22 января защищая Украину погиб известный кинохудожник, экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино, кинорежиссер Станислав Притула. Ему было всего 40 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Об этом в Facebook сообщила его жена Лариса Титаренко.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите - те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - и в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир... Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", - написала Титаренко.

Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу №149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал в Госкино, впоследствии - начальником отдела кино в компании FAMILY Production.

Известно, что перед известием о гибели, с ним несколько дней не было связи.

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