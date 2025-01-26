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На війні загинув кінорежисер, ексначальник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно Станіслав Притула

Загинув Станіслав Притула

22 січня захищаючи Україну загинув відомий кіномитець, ексначальник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно,  кінорежисер  Станіслав Притула. Йому було лише 40 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Про це у Facebook повідомила його дружина Лариса Титаренко.

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, - я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ... Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими", – написала Титаренко.

Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.

Відомо, що перед звісткою про загибель, з ним кілька днів не було зв’язку.

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Автор: 

кіно (964) Держкіно (186) втрати (4435)


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Топ коментарі
+39
Вічна Шана Герою!!!!!
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26.01.2025 11:02
+36
Герою слава !!! Вічна і світла пам"ять.
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26.01.2025 11:03
+33
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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26.01.2025 11:07
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Вічна Шана Герою!!!!!
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26.01.2025 11:02 Відповісти
Герою слава !!! Вічна і світла пам"ять.
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26.01.2025 11:03 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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26.01.2025 11:07 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.01.2025 11:15 Відповісти
Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.
Які прості слова і глибокі за змістом написала пані Лариса, - ... Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ...".
Прості рішення звичайних людей ...
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26.01.2025 11:27 Відповісти
💯
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26.01.2025 13:48 Відповісти
Царствие небесное, главное, чтобы потомки помнили имена всех героев этой войны, память о них это гарантия того, что это никогда больше не повторится.

Слава вам, героические украинские воины!
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26.01.2025 11:56 Відповісти
А отих "НЕЗЛАМНИХ", з посад і професій у ОПУ КМУ ВРУ Генпрокуратури суддівських та інших структур, так і не було в ТЦК?
Шмигаль із стефанчуками, так і не вносять, НАГАЛЬНИХ та ОЧЕВИДНИХ, змін до нормативних актів з мобілізації? Тільки губами плямкають та очима лупають, на марафонах за млн грн... Регламентом КМУ і ВРУ, прикриваючи свою бездіяльність чи саботування з 2019 року!
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26.01.2025 12:49 Відповісти
Гине справжня еліта нації ,а на верху керівництва державою залишаться моральні уруди.
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26.01.2025 13:29 Відповісти
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26.01.2025 13:50 Відповісти
Світла Памʼять світлій Людині та Герою України 😪😪😪
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26.01.2025 14:28 Відповісти
Вічна слава Герою! Честь!
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26.01.2025 14:48 Відповісти
Дякуємо за захист! Слава Герою ! Вічна шана та пам'ять! Співчуття родині!
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26.01.2025 17:36 Відповісти
 
 