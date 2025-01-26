На війні загинув кінорежисер, ексначальник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно Станіслав Притула
22 січня захищаючи Україну загинув відомий кіномитець, ексначальник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно, кінорежисер Станіслав Притула. Йому було лише 40 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Про це у Facebook повідомила його дружина Лариса Титаренко.
"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, - я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ... Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими", – написала Титаренко.
Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.
Відомо, що перед звісткою про загибель, з ним кілька днів не було зв’язку.
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Які прості слова і глибокі за змістом написала пані Лариса, - ... Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ...".
Прості рішення звичайних людей ...
Слава вам, героические украинские воины!
Шмигаль із стефанчуками, так і не вносять, НАГАЛЬНИХ та ОЧЕВИДНИХ, змін до нормативних актів з мобілізації? Тільки губами плямкають та очима лупають, на марафонах за млн грн... Регламентом КМУ і ВРУ, прикриваючи свою бездіяльність чи саботування з 2019 року!