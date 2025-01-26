"Украинская Бронетехника" ежедневно обращается с угрозами и криками, что я уничтожаю украинского производителя, - Безрукова

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова отрицает, что предоставляет какие-то преференции компании "Украинская бронетехника".

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, я не скажу точно, насколько увеличились. Надо посмотреть. Но я знаю одно", - ответила она на вопрос, увеличилось ли количество их контрактов (в прошлом году УБ контрактировалась через ДВТП, а Безрукова не имеет доступа к этим контрактам).

"Бронетехника" каждый день обращается с угрозами и криками, что я уничтожаю украинского производителя. Причем здесь украинский производитель на самом деле не знаю. Там, где "Бронетехника" выступает и вкладывается в украинское производство, я ее первая буду поддерживать", - заявила она.

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"Там, где они просто перекупленные снаряды предлагают, оно не сильно надо. Я знаю, что они негативно высказываются обо мне везде, где только можно. Они передают мне, напрямую, угрозы. Мне было дико смешно слышать, когда на одном из совещаний меня обвинили в том, что я работаю на УБ. Мне это реально вкурвило", - сказала Безрукова.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".