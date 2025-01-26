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"Украинская Бронетехника" ежедневно обращается с угрозами и криками, что я уничтожаю украинского производителя, - Безрукова

безрукова про Українську бронетехніку

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова отрицает, что предоставляет какие-то преференции компании "Украинская бронетехника".

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, я не скажу точно, насколько увеличились. Надо посмотреть. Но я знаю одно", - ответила она на вопрос, увеличилось ли количество их контрактов (в прошлом году УБ контрактировалась через ДВТП, а Безрукова не имеет доступа к этим контрактам).

"Бронетехника" каждый день обращается с угрозами и криками, что я уничтожаю украинского производителя. Причем здесь украинский производитель на самом деле не знаю. Там, где "Бронетехника" выступает и вкладывается в украинское производство, я ее первая буду поддерживать", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинская бронетехника" за 2024 год заплатила 1,044 млрд грн налогов в бюджет

"Там, где они просто перекупленные снаряды предлагают, оно не сильно надо. Я знаю, что они негативно высказываются обо мне везде, где только можно. Они передают мне, напрямую, угрозы. Мне было дико смешно слышать, когда на одном из совещаний меня обвинили в том, что я работаю на УБ. Мне это реально вкурвило", - сказала Безрукова.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".

Автор: 

закупки (764) Украинская бронетехника (44) Марина Безрукова (30)


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Топ комментарии
+7
Вранці перед дзеркалом задаєш собі питання?
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26.01.2025 15:02
+7
Схоже,павуки в банці розпочали активну війну за те хто одноосібно смоктатиме бюджетну і корупційну цицю.....
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26.01.2025 15:13
+5
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова
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26.01.2025 15:06
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Вранці перед дзеркалом задаєш собі питання?
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26.01.2025 15:02 Ответить
Гроші зуУйобіщам не пахнуть!! Заради них вони готові на все!!
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26.01.2025 16:27 Ответить
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова
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26.01.2025 15:06 Ответить
Якщо вона надає преференціі "Украінськіи бронетехніці" - то чого вона на неі визвірилась?
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26.01.2025 15:02 Ответить
А хто сказав, що вона надає їм преференції?
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26.01.2025 16:44 Ответить
Якшо " Бронетехніка" грозиться - То для чого іі заперечувати шо вона ім надає преференціі
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26.01.2025 17:01 Ответить
У вас взагалі з логікою проблеми? Якщо Бронетехніка грозиться - це означає, що вона їм НЕ надає жодних преференцій - бо інакше нащо грозитися?
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26.01.2025 19:11 Ответить
Бронетехніка грозиться шо іі ******** - вона повинна казати я не гноблю а вона для чогось каже я ім не надаю переваг
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26.01.2025 20:21 Ответить
Бо її з одного боку звинувачують, що вона нібито надає Бронетехніці преференції, а з іншого - звинувачують, що вона Бронетехніку гнобить - звинувачення протирічать одне одному. І взагалі - ви статтю читали? Безрукова там все розжувала.
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27.01.2025 05:02 Ответить
Читаите шапку і читаите друге речення -- це на городі бузина а в Києві дядько
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27.01.2025 07:57 Ответить
Вище пишуть, що у вас з логікою проблеми, але я помітив, що у вас великі проблеми з головою, загалом....
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27.01.2025 10:57 Ответить
Чого?
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27.01.2025 10:59 Ответить
Схоже,павуки в банці розпочали активну війну за те хто одноосібно смоктатиме бюджетну і корупційну цицю.....
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26.01.2025 15:13 Ответить
Дуже багато істерики останнім часом стосовно цієї АОЗ і Безрукової. Значить там справа в перерозподілі не одного мільярда гривень, а може й не гривень.
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26.01.2025 15:30 Ответить
Українська бронетехніка, киданула нас на 200 т грн , не сплативши за виконану роботу. Там люди, які не тримають слово. Тому ситуація з ними ніяк не дивує.
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26.01.2025 16:05 Ответить
Такую сумму они берут когда идут на пиво.
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26.01.2025 18:25 Ответить
Яке слово??? Працюйте цилівізовано, по договорах! Тоді вас ніхто не кине.
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27.01.2025 05:03 Ответить
Не в образу але всіх хто прізвища на ов єв ова єва она іна ***** з Ради...
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26.01.2025 21:22 Ответить
Саме головне питання до неї: "чиїх будеш?".
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27.01.2025 04:04 Ответить
Як це "перекуплені снаряди пропонують, воно не сильно треба", невже в армії всім забезпечені?
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27.01.2025 05:57 Ответить
Не знаю хто це така. Але щоб зрозуміти покажіть мені її офіційні доходи за останні 10 років, автомобілі і нерухомість, а ще де відпочиває, тоді все буде зрозуміло. Надає вона преференції УБ чи іншій якійсь компанії це вже не суттєво.
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27.01.2025 07:58 Ответить
 
 