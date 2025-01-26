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Новини
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"Українська Бронетехніка" щодня звертається з погрозами і криками, що я нищу українського виробника, - Безрукова

безрукова про Українську бронетехніку

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заперечує, що надає якісь преференції компанії "Українська бронетехніка".

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, я не скажу точно, наскільки збільшились. Треба подивитись. Але я знаю одне", - відповіла вона на запитання, чи збільшилась кількість їхніх контрактів (минулого року УБ контрактувалась через ДВТП, а Безрукова не має доступу до цих контрактів).

"Бронетехніка" кожен день звертається з погрозами і криками, що я нищу українського виробника. Причому тут український виробник насправді не знаю. Там, де "Бронетехніка" виступає і вкладається в українське виробництво, я її перша буду підтримувати", - заявила вона.

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"Там, де вони просто перекуплені снаряди пропонують, воно не сильно треба. Я знаю, що вони негативно висловлюються про мене всюди, де тільки можна. Вони передають мені, напряму, погрози. Мені було дико смішно чути, коли на одній з нарад мене звинуватили в тому, що я працюю на УБ. Мені це реально вкурвило", - сказала Безрукова.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".

Автор: 

закупівлі (3424) Українська бронетехніка (49) Безрукова Марина (34)


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Топ коментарі
+7
Вранці перед дзеркалом задаєш собі питання?
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26.01.2025 15:02
+7
Схоже,павуки в банці розпочали активну війну за те хто одноосібно смоктатиме бюджетну і корупційну цицю.....
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26.01.2025 15:13
+5
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова
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26.01.2025 15:06
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Вранці перед дзеркалом задаєш собі питання?
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26.01.2025 15:02 Відповісти
Гроші зуУйобіщам не пахнуть!! Заради них вони готові на все!!
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26.01.2025 16:27 Відповісти
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова
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26.01.2025 15:06 Відповісти
Якщо вона надає преференціі "Украінськіи бронетехніці" - то чого вона на неі визвірилась?
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26.01.2025 15:02 Відповісти
А хто сказав, що вона надає їм преференції?
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26.01.2025 16:44 Відповісти
Якшо " Бронетехніка" грозиться - То для чого іі заперечувати шо вона ім надає преференціі
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26.01.2025 17:01 Відповісти
У вас взагалі з логікою проблеми? Якщо Бронетехніка грозиться - це означає, що вона їм НЕ надає жодних преференцій - бо інакше нащо грозитися?
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26.01.2025 19:11 Відповісти
Бронетехніка грозиться шо іі ******** - вона повинна казати я не гноблю а вона для чогось каже я ім не надаю переваг
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26.01.2025 20:21 Відповісти
Бо її з одного боку звинувачують, що вона нібито надає Бронетехніці преференції, а з іншого - звинувачують, що вона Бронетехніку гнобить - звинувачення протирічать одне одному. І взагалі - ви статтю читали? Безрукова там все розжувала.
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27.01.2025 05:02 Відповісти
Читаите шапку і читаите друге речення -- це на городі бузина а в Києві дядько
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27.01.2025 07:57 Відповісти
Вище пишуть, що у вас з логікою проблеми, але я помітив, що у вас великі проблеми з головою, загалом....
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27.01.2025 10:57 Відповісти
Чого?
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27.01.2025 10:59 Відповісти
Схоже,павуки в банці розпочали активну війну за те хто одноосібно смоктатиме бюджетну і корупційну цицю.....
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26.01.2025 15:13 Відповісти
Дуже багато істерики останнім часом стосовно цієї АОЗ і Безрукової. Значить там справа в перерозподілі не одного мільярда гривень, а може й не гривень.
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26.01.2025 15:30 Відповісти
Українська бронетехніка, киданула нас на 200 т грн , не сплативши за виконану роботу. Там люди, які не тримають слово. Тому ситуація з ними ніяк не дивує.
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26.01.2025 16:05 Відповісти
Такую сумму они берут когда идут на пиво.
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26.01.2025 18:25 Відповісти
Яке слово??? Працюйте цилівізовано, по договорах! Тоді вас ніхто не кине.
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27.01.2025 05:03 Відповісти
Не в образу але всіх хто прізвища на ов єв ова єва она іна ***** з Ради...
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26.01.2025 21:22 Відповісти
Саме головне питання до неї: "чиїх будеш?".
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27.01.2025 04:04 Відповісти
Як це "перекуплені снаряди пропонують, воно не сильно треба", невже в армії всім забезпечені?
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27.01.2025 05:57 Відповісти
Не знаю хто це така. Але щоб зрозуміти покажіть мені її офіційні доходи за останні 10 років, автомобілі і нерухомість, а ще де відпочиває, тоді все буде зрозуміло. Надає вона преференції УБ чи іншій якійсь компанії це вже не суттєво.
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27.01.2025 07:58 Відповісти
 
 