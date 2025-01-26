"Українська Бронетехніка" щодня звертається з погрозами і криками, що я нищу українського виробника, - Безрукова

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заперечує, що надає якісь преференції компанії "Українська бронетехніка".

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, я не скажу точно, наскільки збільшились. Треба подивитись. Але я знаю одне", - відповіла вона на запитання, чи збільшилась кількість їхніх контрактів (минулого року УБ контрактувалась через ДВТП, а Безрукова не має доступу до цих контрактів).

"Бронетехніка" кожен день звертається з погрозами і криками, що я нищу українського виробника. Причому тут український виробник насправді не знаю. Там, де "Бронетехніка" виступає і вкладається в українське виробництво, я її перша буду підтримувати", - заявила вона.

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"Там, де вони просто перекуплені снаряди пропонують, воно не сильно треба. Я знаю, що вони негативно висловлюються про мене всюди, де тільки можна. Вони передають мені, напряму, погрози. Мені було дико смішно чути, коли на одній з нарад мене звинуватили в тому, що я працюю на УБ. Мені це реально вкурвило", - сказала Безрукова.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".