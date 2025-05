"Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group підписали угоду про виробництво 155-мм снарядів

"Українська бронетехніка" та чеський холдинг Czechoslovak Group (CSG) підписали пакет документів щодо співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Одну угода стосується поставки комплектуючих, інша - ліцензування виробництва боєприпасів (передача технології та документації з виробництва артилерійських пострілів).

"Плануємо за наступний рік виробництво та постачання близько 100 000 боєприпасів, а у 2026 – понад 300 000. Процес підготовки обладнання вже розпочався", – сказав гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Читайте також: Кабмін перекладає проблеми бюджету на виробників зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Так, частину боєприпасів виготовлятимуть в Україні, а частину - в Чехії. Це, в свою чергу, дозволить компаніям збільшити кількість виробництва боєприпасів та здешевити вартість готового пострілу.

"Йдеться про виробництво стандартних 155-мм уламково-фугасних боєприпасів 155 MM HE M107, а також 155-мм боєприпасів 155 MM HE ER-BВ VMK/MKM (боєприпас дальністю 43 км з блоком Base Bleed) та 155-мм боєприпасів 155 MM HE ER-BT VMK/MKM (боєприпас дальністю 37 км з блоком Boat Tail). Крім цього, планується виробництво інших артилерійських пострілів, а також танкових пострілів натовського калібру", - пише видання.

Також читайте: Ситуація з фінансування оборонного комплексу матиме негативні наслідки для галузі та для обороноздатності України, - Бельбас

Додатково Czechoslovak Group планує виробляти в Україні й іншу оборонну продукцію, як-от запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі тощо.

Czechoslovak Group (CSG) об’єднує виробничі потужності багатьох європейських заводів і є одним із найбільших виробників артилерійських пострілів в Євросоюзі (заводи MSM, ZVS, VOP Словаччина, FM Granada Іспанія, Сербія тощо).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" представила новий бронеавтомобіль "Варта 2" на виставці оборонної промисловості у Польщі. ФОТО