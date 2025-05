"Украинская бронетехника" и Czechoslovak Group подписали соглашение о производстве 155-мм снарядов

"Украинская бронетехника" и чешский холдинг Czechoslovak Group (CSG) подписали пакет документов о сотрудничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Одно соглашение касается поставки комплектующих, другое - лицензирования производства боеприпасов (передача технологии и документации по производству артиллерийских выстрелов).

"Планируем за следующий год производство и поставку около 100 000 боеприпасов, а в 2026 - более 300 000. Процесс подготовки оборудования уже начался", - сказал гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Так, часть боеприпасов будут изготавливать в Украине, а часть - в Чехии. Это, в свою очередь, позволит компаниям увеличить количество производства боеприпасов и удешевить стоимость готового выстрела.

"Речь идет о производстве стандартных 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов 155 MM HE M107, а также 155-мм боеприпасов 155 MM HE ER-BВ VMK/MKM (боеприпас дальностью 43 км с блоком Base Bleed) и 155-мм боеприпасов 155 MM HE ER-BT VMK/MKM (боеприпас дальностью 37 км с блоком Boat Tail). Кроме этого, планируется производство других артиллерийских выстрелов, а также танковых выстрелов натовского калибра", - пишет издание.

Дополнительно Czechoslovak Group планирует производить в Украине и другую оборонную продукцию, например запасные части к бронетехнике, изделия из бронированной стали и тому подобное.

Czechoslovak Group (CSG) объединяет производственные мощности многих европейских заводов и является одним из крупнейших производителей артиллерийских выстрелов в Евросоюзе (заводы MSM, ZVS, VOP Словакия, FM Granada Испания, Сербия и т.д.).

