Оккупанты ударили дроном по Антоновке: погиб мужчина

Сегодня, 29 января 2025 года, около восьми утра войска РФ атаковали с БпЛА Антоновку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Из-за сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина.

По данным ОВА, за прошедшие сутки, 28 января 2025 года, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Белозерка, Новодмитровка, Берислав, Шляховое, Милово, Новорайск, Золотая Балка, Красный Маяк, Монастырское, Новокаиры, Змиевка, Новоберислав, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Надеждовка, Камышаны, Зеленовка, Приозерное, Николаевка, Ивановка, Токаревка, Казацкое, Разлив, Михайловка, Бургунка, Новотягинка, Кизомыс, Львов, Тягинка, Ольговка, Качкаровка, Новоалександровка, Веселое и город Херсон.

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"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, гараж, складское помещение и транспортные средства", - говорится в сообщении.

28 января на Херсонщине из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения.