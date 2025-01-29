Уничтожено 29 из 57 "Шахедов", еще 14 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 29 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30 подтверждено сбивание 29-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

14 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области", - отмечают в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили по пищевому предприятию в Николаеве, погибли две женщины. Также отмечалось, что войска РФ атаковали "Шахедами" Измаильский район: целились по припортовой инфраструктуре, повреждены здания.