Россияне убили мужчину в Благовещенском

Сегодня, 28 января, в результате атаки российских войск на Благовещенское в Херсонской области погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10:00 россияне атаковали жилой дом, из-за чего смертельные ранения получил 23-летний местный житель. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

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Напомним, сегодня, 29 января, утром войска РФ атаковали с БпЛА Антоновку Херсонской области. Из-за сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний мужчина.