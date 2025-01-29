Задержаны девушки 17-ти и 18-ти лет, которые по заказу РФ поджигали автомобили в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одессе полицейские разоблачили двух девушек, которые на заказ за денежное вознаграждение поджигали автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, злоумышленницы были задержаны после того, как сожгли один гражданский кроссовер и собирались совершить поджог еще одного. За содеянное сообщницам грозит лишение свободы.

"В комендантский час, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность, на одной из улиц города злоумышленницы подожгли автомобиль "Kia" местной гражданской женщины, припаркованный возле ее дома. Транспортное средство потушили пожарные и сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

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Что известно о злоумышленницах?

При аналитической поддержке сотрудников управления криминального анализа ГУНП в Одесской области, сотрудники управления уголовного розыска областной полиции совместно с оперативниками и следователями отделения полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1, сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области установили, что к поджогу кроссовера причастны две одесситки 17-ти и 18-ти лет.











Несовершеннолетняя девушка во время поиска "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера была завербована за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных и полицейских автомобилей. Также ей разрешили жечь любое авто, на которое предварительно следовало наклеить белый крест. Согласившись, юная девушка привлекла к сотрудничеству свою 18-летнюю подружку.

Девушки подыскали подходящий требованиям так называемого куратора автомобиль и, дождавшись ночи, обозначили его крестом, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс был заснят на телефон для подтверждения проделанной "работы".

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Позже аналогичным образом они собирались сжечь еще один гражданский автомобиль "Renault", запаркованный возле дома владельца.

Девушек задержали перед совершением очередного преступления

Полицейские задержали злоумышленниц перед самым совершением преступления. У них изъяли горюче-смазочные материалы, зажигалку, липкую ленту и другие вещи, заготовленные для поджога автомобиля, мобильные телефоны с переписками с заказчиком и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

Следователи задержали девушек в процессуальном порядке и на основании собранных доказательств сообщили им о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенном путем поджога, по предварительному сговору группой лиц. Согласно санкции ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, им грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.