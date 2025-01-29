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Задержаны девушки 17-ти и 18-ти лет, которые по заказу РФ поджигали автомобили в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одессе полицейские разоблачили двух девушек, которые на заказ за денежное вознаграждение поджигали автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, злоумышленницы были задержаны после того, как сожгли один гражданский кроссовер и собирались совершить поджог еще одного. За содеянное сообщницам грозит лишение свободы.

"В комендантский час, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность, на одной из улиц города злоумышленницы подожгли автомобиль "Kia" местной гражданской женщины, припаркованный возле ее дома. Транспортное средство потушили пожарные и сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

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Что известно о злоумышленницах?

При аналитической поддержке сотрудников управления криминального анализа ГУНП в Одесской области, сотрудники управления уголовного розыска областной полиции совместно с оперативниками и следователями отделения полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1, сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области установили, что к поджогу кроссовера причастны две одесситки 17-ти и 18-ти лет.

Підпалювачки автівок з Одеси
Підпалювачки автівок з Одеси
Підпалювачки автівок з Одеси
Підпалювачки автівок з Одеси
Підпалювачки автівок з Одеси

Несовершеннолетняя девушка во время поиска "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера была завербована за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных и полицейских автомобилей. Также ей разрешили жечь любое авто, на которое предварительно следовало наклеить белый крест. Согласившись, юная девушка привлекла к сотрудничеству свою 18-летнюю подружку.

Девушки подыскали подходящий требованиям так называемого куратора автомобиль и, дождавшись ночи, обозначили его крестом, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс был заснят на телефон для подтверждения проделанной "работы".

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Позже аналогичным образом они собирались сжечь еще один гражданский автомобиль "Renault", запаркованный возле дома владельца.

Девушек задержали перед совершением очередного преступления

Полицейские задержали злоумышленниц перед самым совершением преступления. У них изъяли горюче-смазочные материалы, зажигалку, липкую ленту и другие вещи, заготовленные для поджога автомобиля, мобильные телефоны с переписками с заказчиком и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

Следователи задержали девушек в процессуальном порядке и на основании собранных доказательств сообщили им о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенном путем поджога, по предварительному сговору группой лиц. Согласно санкции ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, им грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

авто (4219) Одесса (7918) Одесская область (3630) поджог (1091) Нацполиция (16552) Одесский район (177)


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Топ комментарии
+37
які ж це "дівчата"? - то є ру-бльОві хвойди кацапосвинособак..
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29.01.2025 12:22
+30
Дєвочкі виховані концертами "95 кварталу". "какая разница", де вони бачили недолугих українців, расєйськую мову і наюлиження "русского мира".
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29.01.2025 12:46
+24
подарувати полоненим кацапам
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29.01.2025 12:11
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Страница 2 из 2
Ще раз, дурню, яка процедура виконання перелічених тобою законів?
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18.02.2025 12:27 Ответить
Щось тебе давно не було циган.В бота багато писанини?Тупість це особлива якість румуньського характеру? Всі твої аргументи-це пубертатні фантазії і намагагання вивести свого опонента на емоції образами.І жодного посилання на закони.Мені ж не вужко тебе Попеску знову твоїм рилом ткути в власне випорежнення.Ще раз для тебе-Я б попросив тебе не покидати рамки обговоряваної теми.Маєш якісь посилання на закони які підтверджують твою правоту?
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18.02.2025 19:03 Ответить
Так яка процедура виконання закону, сцикун підлабузник сцикуна? Хто підготовлює документи для рішення Кабміну? Яка процедура погоджень цих документів? Чи твоя тупість не дозволяє тобі це осягнути?
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18.02.2025 19:12 Ответить
Маєш якісь посилання на закони які підтверджують твою правоту?
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18.02.2025 19:17 Ответить
Треба вводити фізичні покарання окрім, адмін та крим. Полічала б 10 раз пльоткою, а тоді інше
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29.01.2025 20:25 Ответить
Хрюня - кабМІН - ВЖЕ не раз переступав ЧЕРЕЗ Закон і через недолугу Конституцію. Слово ОМУЛЬ , гнидо, вказує на те, що ти повз озеро Байкал проїжджав і МАБУТЬ гнилого омулька, замість копченого, з'їв. Наслідки очевидні. Дискутувати з отруєним омулем неосвіченого оленя з Сибіру - ПРОСТО НЕ БУДУ. Вчись, гугли, якщо умієш - читай книги - НЕ дивись шапіто 95, 1дюрекс+1Дюрекс. Для чистоти нації - користуйся протизаплідними. Менше пиши - будеш виглядати розумнішим.
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29.01.2025 21:03 Ответить
,,кабМІН - ВЖЕ не раз переступав ЧЕРЕЗ Закон і через недолугу Конституцію.''-Так значить ти вже знаєш як працює Кабмін,і що рішення одиного з міністрів не може буте прийняте без рішення всього Кабміну?Прогрес!!!Обісрався-не рухай штанками,не розноси сморід.Я тебе питав як саме приймаються рішення Кабміном,ти в відповідь тільки дув щоки і робив розумне лице.Коли тобі написав як це діє, то ти зісрався поносом слів, де 90% незрозумілий набір слів з переходом на образи.Що,не сподобалось!!??Ти думав що я повинен це проковтнути?-,,Убоге((((('' ,,От ЗВІДКИ ти виповзло??''-Це ж твоя манера розмовляти з людьми,то чого травиш сірко-водень пуканом.І в наступний раз коли ти чогось не знаєш,і навіть є найменші сумніви в чомусь -краще мовчи.Бо місцях позбавлення волі за твердження в яких ти не розбираєшся ,або не можеш підтвердити- можуть закінчитись для тебе серйозними наслідками.
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31.01.2025 12:56 Ответить
Іди і смерди в своїй жОПі гнидо. ЩЕ РАЗ кажу - ЗАКОН - має верховенство над постановою кабМіну. Прибери своє лайно і бот з чату
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31.01.2025 14:38 Ответить
Дивно це чути від Троля ботоферми Подоляка Так як ти перший перейшов на образи свого опонента то твоя ціль не дойти до істини а розвести срач і відвести дискусію з обговорюваної теми в сторону ,,Дурак-сам Дурак''-,,Тролінг (від англ. trolling) - розміщення в інтернеті на форумах, у групах новин, у вікі-проектах тощо, провокаційних повідомлень із метою викликати флейм ( суперечка заради суперечки-ред.), конфлікти між учасниками, ОБРАЗИ, війну правок, марнослів'я тощо. В інтернет-термінології, «троль» - це людина, яка розміщує брутальні або провокаційні повідомлення, наприклад, у дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню, або ображає його учасників».
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31.01.2025 14:58 Ответить
Подивись в дзеркало. Так ЩО ГОЛОВНІШЕ?? ЗАКОН чи Постанова КабМІНУ?? А як приймається рішення - сходи спитай в діючу жОПу. Давай більше калу. А то не відпрацюєш язиком. ЩЕ повтирай про патріотів типа шмигаля чи МО ПРИЗНАЧЕНИХ пересидентом, рєзнікова, умерова їх СПРАВИ. ЧИ може крім гриценка ЩЕ когось згадати тобі?? УЙО бище.
Читай вікіпєдію. Неуч.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
ЧИТАЙ УЙОБИЩЕ І НЕ ГАДЬ в чати поважного видання.
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31.01.2025 16:38 Ответить
-,,Тролінг (від англ. trolling) - розміщення в інтернеті на форумах, у групах новин, у вікі-проектах тощо, провокаційних повідомлень із метою викликати флейм ( суперечка заради суперечки-ред.), конфлікти між учасниками, ОБРАЗИ, війну правок, марнослів'я тощо. В інтернет-термінології, «троль» - це людина, яка розміщує брутальні або провокаційні повідомлення, наприклад, у дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню, або ображає його учасників».
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31.01.2025 17:51 Ответить
До чого тут це?-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Щоб я подивився хто був Міністром Оборони?І що ти цим хотів сказати?
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31.01.2025 18:12 Ответить
Васьок так чого українці вибрали чотирижди ухилянта,криворіжського наркомана і юріста з дипломом,хоча до сих пір жодного його одногрупника не найшли?Ти думав,голова ти дубова, що заболтав тему?
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01.02.2025 17:22 Ответить
Не треба їх до кацапів ,за грати так ,хай шиють шось для ЗСУ,та вчать сторію України !!!
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29.01.2025 21:43 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ це зупинять
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29.01.2025 21:53 Ответить
18летнюю "девушку" нужно повесить на Майдане, с теле трасляцией и обязательным просмотром во всех школах и пту (или как оно там сейчас называется), 17 летнюю "девушку" отправить на зону, шить униформу для ВСУ до конца войны, потом лишить гражданства и гнать нахер на раисию.
А иначе жечь будут все чаще и чаще. И как это объяснить кретинам у власти?
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29.01.2025 23:32 Ответить
Дурненькі. І чи варті ті гроші цього. Але це доречі і маркер що наступні покоління напевне в масі забудуть про цю війну дуже швидко.
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30.01.2025 07:28 Ответить
До чого?? Вони ВСІ робили НЕБОЄЗДАТНИМИ ЗС України. І при чому- залишались ЗАЛИШАЛИСЬ на посаді. Ніхто НЕ пішов у відставку. Усі займались одобрямсом і тихенько крали гроші. ЯК тобі ТАКЕ судження?? ЧЛЄН з кабінету менісрофф??
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31.01.2025 19:08 Ответить
Пост вище - іХЕРу іХЕРОвичу
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31.01.2025 19:10 Ответить
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