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Семь боестолкновений произошло в районе Волчанска и Старицы, уничтожены 123 оккупанта на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківському напрямку 29 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки уничтожено 123 оккупанта.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 29 января, передает Цензор.НЕТ.


За прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 81 удар дронами-камикадзе и осуществили 502 обстрела позиций защитников Украины.

Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составляют 123 существа, из них безвозвратные - 65, санитарные - 58.

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Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 артиллерийские системы;
  • 8 автомобилей;
  • 9 единиц спецтехники;
  • 54 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

  • 81 укрытие для личного состава;
  • 1 место хранения боеприпасов;
  • 1 стартовая площадка запуска БпЛА.

Также читайте: Войска РФ совершили пять безуспешных штурмов в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 74 человека, - ОТГ "Харьков"

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 834 670 российских захватчиков.

Автор: 

боевые действия (4278) Волчанск (408) Харьковская область (1040) Чугуевский район (130) Старица (7) война в Украине (4582) ОТГ Харьков (59)


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ОТУ "Харків", за что вы платите деньги своим пресс "офицерам"? В течении получаса никто не отреагировал.
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29.01.2025 12:28 Ответить
 
 