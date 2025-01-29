Семь боестолкновений произошло в районе Волчанска и Старицы, уничтожены 123 оккупанта на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки уничтожено 123 оккупанта.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 29 января, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 81 удар дронами-камикадзе и осуществили 502 обстрела позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составляют 123 существа, из них безвозвратные - 65, санитарные - 58.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 артиллерийские системы;
- 8 автомобилей;
- 9 единиц спецтехники;
- 54 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 81 укрытие для личного состава;
- 1 место хранения боеприпасов;
- 1 стартовая площадка запуска БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 834 670 российских захватчиков.
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