Оформил имущество на подставное лицо: антикоррупционные органы хотят конфисковать у чиновника Нацполиции элитную недвижимость в Киеве, - ГБР
Государственное бюро расследований в ходе следствия по незаконному обороту наркотиков выявило у начальника одного из отделов Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины элитную недвижимость, происхождение которой вызывает подозрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, информация была передана в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Совместное расследование САП и ГБР показало, что в 2021 году чиновник приобрел квартиру и два нежилых помещения в престижном жилом комплексе Киева. Однако оформлены они были на сестру его жены.
Несмотря на это, фактическим владельцем недвижимости оставался сам чиновник. Он даже заключил договор аренды на эту квартиру, что позволило ему получить от государства 150 тысяч гривен компенсации за ее наем.
Однако, как установили правоохранители, законных доходов для покупки такой недвижимости у правоохранителя не было. Поэтому САП подала иск в Высший антикоррупционный суд с требованием признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.
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зельоні намагаються імтувати перед Трампом боротьбу з корупцією
Вони весь всесвіт спасають від навали напевно.
тільки хочуть забрати та поділити
за це ще й зряплату отримають
а коли поділять той премію випишуть
і це все за наші гроші!!!
а в нас ЗЕ призначив вбивць П Шеремета-посадили
і садять кого єрмак захоче
а Бєня замість сидіти ховається в СІЗО СБУ
тож не треба ля-ля
.. буде..
органи з татаровим погодили?