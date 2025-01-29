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Оформил имущество на подставное лицо: антикоррупционные органы хотят конфисковать у чиновника Нацполиции элитную недвижимость в Киеве, - ГБР

Антикорупційні органи хочуть конфіскувати елітну нерухомість посадовця Нацполіції

Государственное бюро расследований в ходе следствия по незаконному обороту наркотиков выявило у начальника одного из отделов Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины элитную недвижимость, происхождение которой вызывает подозрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, информация была передана в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Совместное расследование САП и ГБР показало, что в 2021 году чиновник приобрел квартиру и два нежилых помещения в престижном жилом комплексе Киева. Однако оформлены они были на сестру его жены.

Несмотря на это, фактическим владельцем недвижимости оставался сам чиновник. Он даже заключил договор аренды на эту квартиру, что позволило ему получить от государства 150 тысяч гривен компенсации за ее наем.

Однако, как установили правоохранители, законных доходов для покупки такой недвижимости у правоохранителя не было. Поэтому САП подала иск в Высший антикоррупционный суд с требованием признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.

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Автор: 

имущество (350) конфискация (602) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+8
У Львові чоловік обісцяв патрульну машину поліцейських! ПОЛІЦІЯ З НАРОДОМ!
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29.01.2025 12:46
+6
от ніколи такого з мусорами не було - і от знову

зельоні намагаються імтувати перед Трампом боротьбу з корупцією
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29.01.2025 12:44
+5
Суть цієї імітації, показати лохторату, що ми боремося. Але головне, не то що він купив, а за які гроші, а найголовніше- за що йому давали ці гроші. Мабуть біля вокзалу співав у вільний від непосильної праці час, або малину на ринку продавав? Е прямий зв'язок його посади і грошей, або хтось віре, що гроші дають просто так.Ну заберуть цю хату, але він при посаді і кришувати наркош буде далі, а хату купить на внучатого племінника. Якщо є сорняк, то що тільки по листочку висмикують?
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29.01.2025 13:09
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от ніколи такого з мусорами не було - і от знову

зельоні намагаються імтувати перед Трампом боротьбу з корупцією
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29.01.2025 12:44 Ответить
Суть цієї імітації, показати лохторату, що ми боремося. Але головне, не то що він купив, а за які гроші, а найголовніше- за що йому давали ці гроші. Мабуть біля вокзалу співав у вільний від непосильної праці час, або малину на ринку продавав? Е прямий зв'язок його посади і грошей, або хтось віре, що гроші дають просто так.Ну заберуть цю хату, але він при посаді і кришувати наркош буде далі, а хату купить на внучатого племінника. Якщо є сорняк, то що тільки по листочку висмикують?
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29.01.2025 13:09 Ответить
Вас засмучує то, що в нього хату заберуть? Його треба просто звільнить і хату не забирати? Як правильно зробити?
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29.01.2025 14:36 Ответить
У Львові чоловік обісцяв патрульну машину поліцейських! ПОЛІЦІЯ З НАРОДОМ!
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29.01.2025 12:46 Ответить
сцяв кип'ятком?
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29.01.2025 13:03 Ответить
Заголовок можна було б доповнити: "хочуть але не зможуть..." - на жаль так в нас найчастіше відюувається.
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29.01.2025 12:51 Ответить
ЦЕ тільки один борець з наркошами,а якій цінний 150к оренда житла,а ще зп,вислугу,премії,потім пенсія не маленька.
 Вони весь всесвіт спасають від навали напевно.
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29.01.2025 12:53 Ответить
а посадити хабарника не хочуть***
тільки хочуть забрати та поділити
за це ще й зряплату отримають
а коли поділять той премію випишуть
і це все за наші гроші!!!
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29.01.2025 12:55 Ответить
А як посадити? Його на гарячому впіймали? Що в суд нести? От і зачепились за майно, котре не відповідає його доходам. Всі знали що Аль Капоне голова мафії, а посадити не могли, не було доказів. Тому нарили несплату податків і посадили.
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29.01.2025 15:09 Ответить
Алькапоне не могли посадити бо там діє закон
а в нас ЗЕ призначив вбивць П Шеремета-посадили
і садять кого єрмак захоче
а Бєня замість сидіти ховається в СІЗО СБУ
тож не треба ля-ля
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29.01.2025 15:16 Ответить
Якось нівелювали в нас поняття "еліта"(Не наукова ,не політична ...а в розумінні "багато капусти"(
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29.01.2025 12:57 Ответить
ось цікаво, яка пенсія у цих працівників нацполіції, що обкрадають свій нарід та зраджують присягу,
.. буде..
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29.01.2025 13:02 Ответить
які такі органи, хочуть у головного нарко мєнта щось конфіскувати?
органи з татаровим погодили?
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29.01.2025 13:02 Ответить
Якщо потрусить всіх мусорів,судей та різних депутатів - можна буде купити пару десятків " патріотів " і ракет до них.
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29.01.2025 13:02 Ответить
починай трусить
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29.01.2025 13:52 Ответить
Це на 0,01% від їх статків....
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29.01.2025 14:10 Ответить
Україньці зі своїх налогів ще й житло мусорам оплачуют?Він навіть уклав договір оренди на цю квартиру, що дозволило йому отримати від держави 150 тисяч гривень компенсації за її найм. Джерело: https://censor.net/ua/n3532879
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29.01.2025 14:12 Ответить
Мене завжди дивувало, як тількі ,,проста людина" іде в поліцію чи стає депутатом селищної ради, одразу перетворюється на покидька. Це якось генетично, чи це якось пов'язано с географічними координатами? Місце прокляте?
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29.01.2025 14:59 Ответить
 
 