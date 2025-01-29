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Новости Война
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КОРД ​​зачистил здание, которое заняли россияне в Торецке. 4-х рашистов взяли в плен, - ОТГ "Луганск"

Чотирьох окупантів взято у полон в Торецьку

Представители подразделения Нацполиции КОРД на западных окраинах Торецка контролируемо допустили группу рашистов в одно из помещений, а затем осуществили "зачистку".

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, четверо военных РФ взяты в плен, а пятый не захотел сдаваться, поэтому он был ликвидирован.

Военные РФ на Торецком направлении в свою пользу используют погодные условия, в частности, туман, во время которого перемещаются, накапливаются и концентрируются в определенных местах для осуществления штурмовых действий, добавил Запорожец.

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"Если говорить о той части города, которую мы активно контролируем, то это западные окраины, центр города, восточную часть города труднее контролировать, учитывая погодные условия. При благоприятных условиях, ясных дней наши операторы дронов имеют возможность далеко залетать и поражать на расстоянии 20+ км врага, где бы он ни сосредотачивался. Все зависит от погодных условий", - сказал спикер.

Российские подразделения придерживаются тактики малых штурмовых групп и минируют логистические пути, подъезды, укрытия, где возможно создавать оборонительные позиции, и пытаются двигаться вперед, уточнил Запорожец.

"Среднесуточное количество потерь врага в нашей операционной зоне от 100 до 200 оккупантов", - подытожил он.

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Автор: 

война (1401) Донецкая область (9950) Торецк (492) Бахмутский район (469) война в Украине (4582) ОТГ Луганськ (46)


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"КОРД", "Хижак", "Лють" - там, а багато хто з дівану волає - "мусара нє ваюют"....
Хлопці дають жару !
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29.01.2025 13:52 Ответить
Поліціянти по ротації постійно відбувають на фронт.
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29.01.2025 13:53 Ответить
Есть спецназ полиции, а есть просто полиция, которой по численности больше в сотни раз, чем спецуры.
Вот о них и идет речь, чтобы они шли воевать, а не охраняли маетки депутатов и судей, не сопровождали ТЦК, не ходили по базарам и т.д.
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29.01.2025 14:08 Ответить
В ТЦК дані поновили? Чого чекаємо?
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29.01.2025 14:13 Ответить
Есть менты и есть мусорня. Есть опера, спецура, пусть туда же следаки (хотя они скорее не менты). И есть членистоногие которые напару с титушками зеленского которые называются ты цы ка, похищают, убивают, и вымогают деньги у украинцев. Вот это мусора.
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29.01.2025 14:25 Ответить
Zuravel Zuravel- Тітушко на фронті. Він не сцикун.
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29.01.2025 17:23 Ответить
Титушко да, а титушки как были так и остались.
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29.01.2025 17:34 Ответить
Перших чотирьох теж треба ліквідувати. Чим менше залишится россійських нацистів, тим спокійніше потім буде життя.
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29.01.2025 13:52 Ответить
Якщо КОРД, то це не полон, а арешт.
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29.01.2025 16:47 Ответить
 
 