КОРД зачистил здание, которое заняли россияне в Торецке. 4-х рашистов взяли в плен, - ОТГ "Луганск"
Представители подразделения Нацполиции КОРД на западных окраинах Торецка контролируемо допустили группу рашистов в одно из помещений, а затем осуществили "зачистку".
Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, четверо военных РФ взяты в плен, а пятый не захотел сдаваться, поэтому он был ликвидирован.
Военные РФ на Торецком направлении в свою пользу используют погодные условия, в частности, туман, во время которого перемещаются, накапливаются и концентрируются в определенных местах для осуществления штурмовых действий, добавил Запорожец.
"Если говорить о той части города, которую мы активно контролируем, то это западные окраины, центр города, восточную часть города труднее контролировать, учитывая погодные условия. При благоприятных условиях, ясных дней наши операторы дронов имеют возможность далеко залетать и поражать на расстоянии 20+ км врага, где бы он ни сосредотачивался. Все зависит от погодных условий", - сказал спикер.
Российские подразделения придерживаются тактики малых штурмовых групп и минируют логистические пути, подъезды, укрытия, где возможно создавать оборонительные позиции, и пытаются двигаться вперед, уточнил Запорожец.
"Среднесуточное количество потерь врага в нашей операционной зоне от 100 до 200 оккупантов", - подытожил он.
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Хлопці дають жару !
Вот о них и идет речь, чтобы они шли воевать, а не охраняли маетки депутатов и судей, не сопровождали ТЦК, не ходили по базарам и т.д.