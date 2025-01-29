Минобороны передало боевым бригадам около 80 полноприводных грузовиков

В январе 2025 года Министерство обороны Украины передало боевым бригадам полноприводные грузовые автомобили от украинского производителя. Их будут использовать для выполнения специальных и боевых задач.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это первая партия транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для нужд армии.

"Государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025 года мы получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и грузы военного назначения", - сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.

Локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%.

Программа повышения обороноспособности и безопасности государства, которую реализует Министерство обороны вместе с Кабинетом Министров Украины и другими министерствами, имеет положительное влияние на развитие отечественной экономики и создает мультипликационный эффект.

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За счет государственного бюджета и банковских кредитов она позволяет поддержать украинских производителей и привлечь граждан Украины к созданию продукции с добавленной стоимостью. А заключение многолетних контрактов предоставляет украинскому бизнесу возможность долгосрочного планирования деятельности.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году Минобороны сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла:

бронированные автомобили

медеваки,

специальная грузовая техника,

банно-прачечные комплексы,

топливозаправщики и тому подобное.

"В 2025 году сфокусируемся на закупке средств поражения, чтобы наносить как можно больше вреда врагу", - подчеркнул Глеб Каневский.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.