Минобороны передало боевым бригадам около 80 полноприводных грузовиков
В январе 2025 года Министерство обороны Украины передало боевым бригадам полноприводные грузовые автомобили от украинского производителя. Их будут использовать для выполнения специальных и боевых задач.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это первая партия транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для нужд армии.
"Государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025 года мы получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и грузы военного назначения", - сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.
Локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%.
Программа повышения обороноспособности и безопасности государства, которую реализует Министерство обороны вместе с Кабинетом Министров Украины и другими министерствами, имеет положительное влияние на развитие отечественной экономики и создает мультипликационный эффект.
За счет государственного бюджета и банковских кредитов она позволяет поддержать украинских производителей и привлечь граждан Украины к созданию продукции с добавленной стоимостью. А заключение многолетних контрактов предоставляет украинскому бизнесу возможность долгосрочного планирования деятельности.
В ведомстве рассказали, что в 2024 году Минобороны сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла:
- бронированные автомобили
- медеваки,
- специальная грузовая техника,
- банно-прачечные комплексы,
- топливозаправщики и тому подобное.
"В 2025 году сфокусируемся на закупке средств поражения, чтобы наносить как можно больше вреда врагу", - подчеркнул Глеб Каневский.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
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без бодай мінімальноого бронювання кабіни ?
коли Воїнів будемо берегти ?
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пАттужно! державно !!!
але НЕ на фоні ФОПа Порошенко П.О......
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трамп заблокував всі фонди.
міноборони, щось геть інше.
Д.Б.
це не обов'язок міноб забезпечувати зсу технікою, постійно в повному обсязі, а це потужне кластерне досягнення, про яке треба салютувати.
ті вантажівки хоч заведуться, я вже не кажу про повний привід, чи як міни та гранати?
За 1 місяць - 80 шт., за 12 місяців - 960 шт.