РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4721 посетитель онлайн
Новости
2 120 23

Минобороны передало боевым бригадам около 80 полноприводных грузовиков

Вантажівки для ЗСУ

В январе 2025 года Министерство обороны Украины передало боевым бригадам полноприводные грузовые автомобили от украинского производителя. Их будут использовать для выполнения специальных и боевых задач.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это первая партия транспорта, закупленного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для нужд армии.

"Государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025 года мы получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. В них можно перевозить личный состав и грузы военного назначения", - сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.

Локализация производства этих автомобилей в Украине превышает 50%.

Программа повышения обороноспособности и безопасности государства, которую реализует Министерство обороны вместе с Кабинетом Министров Украины и другими министерствами, имеет положительное влияние на развитие отечественной экономики и создает мультипликационный эффект.

Также читайте: Коалиция морских возможностей обеспечивает Украину минными тральщиками, катерами и дронами, - Минобороны

За счет государственного бюджета и банковских кредитов она позволяет поддержать украинских производителей и привлечь граждан Украины к созданию продукции с добавленной стоимостью. А заключение многолетних контрактов предоставляет украинскому бизнесу возможность долгосрочного планирования деятельности.

В ведомстве рассказали, что в 2024 году Минобороны сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла:

  • бронированные автомобили
  • медеваки,
  • специальная грузовая техника,
  • банно-прачечные комплексы,
  • топливозаправщики и тому подобное.

"В 2025 году сфокусируемся на закупке средств поражения, чтобы наносить как можно больше вреда врагу", - подчеркнул Глеб Каневский.

Также читайте: Коалиция по разминированию осуществит закупки на более 30 млн евро для нужд Украины, - Минобороны

Ранее сообщалось, что Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Автор: 

авто (4219) Минобороны (9412) техника (1746) закупки (770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
І вони ще кажуть, що Порошенко барига на якого треба накласти санкції...
Д.Б.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:24
+6
Це успіх 100 пудово. Тільки Пороху про це не кажіть бо засміє, бо його фонд відправив більше 300 вантажівок (так це за 3 роки, але ж це один фонд!)
показать весь комментарий
29.01.2025 15:25
+5
80 шт. для однієї бригади? Ні? На всіх ...? ПОТУЖНО!
показать весь комментарий
29.01.2025 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
80 шт. для однієї бригади? Ні? На всіх ...? ПОТУЖНО!
показать весь комментарий
29.01.2025 15:14 Ответить
Опять зрада?
показать весь комментарий
29.01.2025 16:23 Ответить
якщо по 17 - ТО не зрада! Зрада - якщо дешевше 17!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:25 Ответить
Їх будуть використовувати для виконання спеціальних та бойових завдань. Джерело: https://censor.net/ua/n3532917

без бодай мінімальноого бронювання кабіни ?

коли Воїнів будемо берегти ?

.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:08 Ответить
сама кількість уже дивує - за захист я просто МОВЧУ!
показать весь комментарий
29.01.2025 17:11 Ответить
ну так !!!

пАттужно! державно !!!
але НЕ на фоні ФОПа Порошенко П.О......

.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:35 Ответить
откаты надеюсь учли
показать весь комментарий
29.01.2025 15:16 Ответить
Міноборони передало бойовим бригадам....!? Міноборони України це дещо на кшталт якогось закордонного фонду не зовсім дружньої держави...?
показать весь комментарий
29.01.2025 15:19 Ответить
нє.
трамп заблокував всі фонди.
міноборони, щось геть інше.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:25 Ответить
І вони ще кажуть, що Порошенко барига на якого треба накласти санкції...
Д.Б.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:24 Ответить
ну, всі ж зрозуміли?
це не обов'язок міноб забезпечувати зсу технікою, постійно в повному обсязі, а це потужне кластерне досягнення, про яке треба салютувати.
ті вантажівки хоч заведуться, я вже не кажу про повний привід, чи як міни та гранати?
показать весь комментарий
29.01.2025 15:24 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:25 Ответить
Це успіх 100 пудово. Тільки Пороху про це не кажіть бо засміє, бо його фонд відправив більше 300 вантажівок (так це за 3 роки, але ж це один фонд!)
показать весь комментарий
29.01.2025 15:25 Ответить
Презентують як значне досягнення а не сенс роботи міноборони
показать весь комментарий
29.01.2025 15:33 Ответить
Зрада-зрадонька...
За 1 місяць - 80 шт., за 12 місяців - 960 шт.
показать весь комментарий
29.01.2025 15:35 Ответить
ага щас, тримай кишеню ширше. На цьому і все.....
показать весь комментарий
29.01.2025 15:41 Ответить
Тебе Умеров уже доложил?
показать весь комментарий
29.01.2025 16:24 Ответить
2,5 роки у ЗБД особисто спостерігав...
показать весь комментарий
30.01.2025 14:47 Ответить
А у нас ще залишились якісь виробники подібної техніки? Чи це ребрендовані китайські автівки?
показать весь комментарий
29.01.2025 17:04 Ответить
Єдиний виробник з нуля вантажівок в україні це АвтоКраз. По емблемі видно що це точно не кразівські вантажівки. Отже знову завезли китайських чи корейських вантажівок і намагаються втюхати як українського виробника. Локалізація більше 50 відсотків крім сміху більше нічого не викликає, це має бути вже не крупновузлове складання. Знову прикручування коліс до іноземних вантажівок десь в ангарах видають за українське виробництво.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:52 Ответить
Та невже, може їм за це медальку, купа бездарів...
показать весь комментарий
29.01.2025 18:12 Ответить
 
 