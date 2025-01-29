Коалиция морских возможностей обеспечивает Украину минными тральщиками, катерами и дронами, - Минобороны

"Морская" коалиция, созданная в декабре 2023 года в рамках Контактной группы по вопросам помощи Украине для поддержки нашего государства на море и реках, обеспечивает Украину минными тральщиками, катерами и дронами.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в декабре 2023 года Великобритания, Норвегия и Украина инициировали создание Коалиции морских возможностей. Ее главные задачи - обеспечить насущные потребности и долгосрочное развитие соответствующих возможностей Украины, обеспечить свободу и безопасность гражданского судоходства, сдерживать и отражать любую агрессию с морского направления.

К "морской" коалиции, кроме Украины, приобщены еще 18 государств - кроме лидеров еще Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Нидерланды, Германия, США, Франция, Швеция, Португалия, Польша, Румыния и Турция.

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Кроме того, вклад в развитие морских возможностей Украины вносят Финляндия, Исландия и Канада, но в то же время еще не являются частью Коалиции. Австралия и Япония рассматривают возможность стать ее участниками.

Что предоставляет Морская коалиция

Деятельность Коалиции морских возможностей является одной из наименее публичных. В то же время известно, что государства-участники Коалиции в рамках объединения предоставляют Украине, в частности:

корабли и катера;

морское ударное вооружение;

средства наблюдения и разведки;

противоминные системы;

усиливают амфибийные способности морской пехоты;

осуществляют подготовку личного состава флотилий и морской пехоты.

Также отмечается, что Коалиция подходит комплексно к формированию возможностей - это не только поставки кораблей, вертолетов и других систем, но и подготовка их экипажей и операторов систем, обучение технического персонала и техническая поддержка эксплуатации и применения.

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Среди того, что можно подтвердить публично - Нидерланды и Бельгия в этом году передают Украине 3 противоминных корабля класса Alkmaar. Великобритания, кроме других возможностей, уже передала в начале 2023 года два противоминных корабля "Чернигов" и "Черкассы", которые пока базируются в британских портах.

В Минобороны сообщили, что экипажи этих кораблей сейчас проходят интенсивную подготовку к выполнению задач по назначению по стандартам НАТО. Указанный комплект противоминных сил является основой противоминной тактической группы, которая непосредственно будет проводить ликвидацию минной угрозы в украинских водах.

Кроме того, США, Нидерланды, Канада, Швеция и Финляндия передали определенное количество катеров разного класса и сфер применения: для поисковых и спасательных операций, транспортировки, разведки и спецопераций.

В Румынии Коалиция создала морской учебный центр для подготовки морских пехотинцев ВМС ВС Украины.

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Справка

Всего в рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине образовали восемь коалиций возможностей: Коалицию Воздушных Сил, Коалицию интегрированной ПВО и ПРО, Коалицию морских возможностей, Коалицию дронов, ИТ-коалицию, Коалицию артиллерии, Коалицию бронетанковой техники и маневренности и Коалицию разминирования.

9 января 2025 года руководители оборонных ведомств 14 государств-лидеров и Украины согласовали дорожные карты всех коалиций. Это произошло во время заседания Группы лидеров коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").