Преподавателя из Сум подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней студентки в 2021 году

В Сумах сообщили о подозрении 51-летнему преподавателю одного из местных учебных заведений по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней студентки и распространении видео порнографического характера.

Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, в октябре 2021 года, мужчина остался со студенткой наедине в одном из кабинетов. Там он против воли девушки совершил действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к сексу.

Отмечается, что такое поведение преподавателя имело системный характер: своей студентке он задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой и пытался поцеловать.

Более того, подозреваемый посылал студентке в мессенджер видео, которые согласно заключению эксперта, имеют порнографический характер.

Также читайте: Преподавателя университета Карпенко-Карого Билоуса отстранили: его обвиняют в домогательствах к студенткам

О том, что девушка была несовершеннолетней, мужчина знал, отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об отстранении мужчины от должности.

Преподаватель получил подозрение в сексуальном насилии и распространении видеопродукции порнографического характера (ч. 3 ст. 153, ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). За это он может получить до 7 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Эдинбурга Дэя обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к украинским беженкам: его отстранили