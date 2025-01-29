Преподавателя из Сум подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней студентки в 2021 году
В Сумах сообщили о подозрении 51-летнему преподавателю одного из местных учебных заведений по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней студентки и распространении видео порнографического характера.
Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, в октябре 2021 года, мужчина остался со студенткой наедине в одном из кабинетов. Там он против воли девушки совершил действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к сексу.
Отмечается, что такое поведение преподавателя имело системный характер: своей студентке он задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой и пытался поцеловать.
Более того, подозреваемый посылал студентке в мессенджер видео, которые согласно заключению эксперта, имеют порнографический характер.
О том, что девушка была несовершеннолетней, мужчина знал, отметили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об отстранении мужчины от должности.
Преподаватель получил подозрение в сексуальном насилии и распространении видеопродукции порнографического характера (ч. 3 ст. 153, ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). За это он может получить до 7 лет тюрьмы.
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студєнткє зараз скільки, 22?
давай твою.
Напевно знову потрібно здати екзамен чі залік