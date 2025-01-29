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Преподавателя из Сум подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней студентки в 2021 году

У Сумах викладача вишу підозрюють у у сексуальному насильстві над студенткою

В Сумах сообщили о подозрении 51-летнему преподавателю одного из местных учебных заведений по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней студентки и распространении видео порнографического характера.

Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, в октябре 2021 года, мужчина остался со студенткой наедине в одном из кабинетов. Там он против воли девушки совершил действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к сексу.

Отмечается, что такое поведение преподавателя имело системный характер: своей студентке он задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой и пытался поцеловать.

Более того, подозреваемый посылал студентке в мессенджер видео, которые согласно заключению эксперта, имеют порнографический характер.

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О том, что девушка была несовершеннолетней, мужчина знал, отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об отстранении мужчины от должности.

Преподаватель получил подозрение в сексуальном насилии и распространении видеопродукции порнографического характера (ч. 3 ст. 153, ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). За это он может получить до 7 лет тюрьмы.

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Автор: 

насилие (396) прокуратура (5032) Сумская область (3282) Сумы (1165) подозрение (501) Сумский район (243)


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Топ комментарии
+4
а як про це дізналися? а яка доказова база?
студєнткє зараз скільки, 22?
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29.01.2025 15:32
+1
Яка ж актуальна інформація саме зараз!
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29.01.2025 15:27
+1
Країна має знати своїх "героїв"
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29.01.2025 15:30
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Яка ж актуальна інформація саме зараз!
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29.01.2025 15:27 Ответить
В тебе дочки немає? Тобі не актуально?
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29.01.2025 15:52 Ответить
Країна має знати своїх "героїв"
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29.01.2025 15:30 Ответить
а як про це дізналися? а яка доказова база?
студєнткє зараз скільки, 22?
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29.01.2025 15:32 Ответить
нє.
давай твою.
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29.01.2025 15:53 Ответить
Дочки не маю, але з мамкою твоєю поговоремо з цього приводу.
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29.01.2025 15:58 Ответить
При цій владі і не таке трапилось
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29.01.2025 15:44 Ответить
Не розумію де вона бул майже чотири роки
Напевно знову потрібно здати екзамен чі залік
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29.01.2025 16:43 Ответить
 
 