Частичная ампутация стопы: женщина пострадала от детонации мины "Лепесток" в Бериславе
Из-за взрыва российской противопехотной мины "Лепесток" ранения получила женщина в Бериславе на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В Бериславе женщина пострадала из-за детонации российской противопехотной мины "Лепесток". "Скорая" доставляет в больницу 75-летнюю местную жительницу, которая получила взрывную травму и частичную ампутацию правой стопы", - говорится в сообщении.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий29.01.2025 15:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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