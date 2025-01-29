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Частичная ампутация стопы: женщина пострадала от детонации мины "Лепесток" в Бериславе

Жінка постраждала від

Из-за взрыва российской противопехотной мины "Лепесток" ранения получила женщина в Бериславе на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В Бериславе женщина пострадала из-за детонации российской противопехотной мины "Лепесток". "Скорая" доставляет в больницу 75-летнюю местную жительницу, которая получила взрывную травму и частичную ампутацию правой стопы", - говорится в сообщении.

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Берислав (149) мина (308) Херсонская область (4870) Бериславский район (88)


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29.01.2025 15:35 Ответить
 
 